Тур: 9. Стадион: Монтиливи. Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Ход матча
29'
0:0
31'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Мартин
Иван
32
Бойро
Адама
16
Руис
Иньиго
21
Эррера
Андер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Мартин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Лопес ПауВратарь
-
15 Хуанпе ХуанЗащитник
- Защитник
-
20 Хиль БрианПолузащитник
-
22 Солис ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Миовски БоянНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Бойро АдамаЗащитник
-
16 Руис ИньигоПолузащитник
-
21 Эррера АндерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Нуньес УнайЗащитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
20 Гомес УнаиПолузащитник
-
22 Серрано НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Каналес ПейоПолузащитник
- Нападающий
-
34 Oier Gastesi
-
Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Жирона
Атлетик Б
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Среднее время на гол
60
72
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.75
1.13
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Жирона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стуани Кристиан
|2
|0.22
|Руис Абель
|2 (1)
|0.22
|Цыганков Виктор
|1
|0.11
|Эррера Янхель
|1
|0.11
|Хиль Бриан
|1
|0.11
|Мартин Иван
|1
|0.11
|Мисехой Габриэль
|1
|0.11
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Гутьеррес Мигель
|0
|0
|Ван де Бек Донни
|0
|0
|Порту Кристиан
|0
|0
|Альмена Икер
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|3 (1)
|0.33
|Гурусета Горка
|2
|0.22
|Уильямс Иньяки
|1
|0.11
|Вивиан Даниэль
|1
|0.11
|Паредес Айтор
|1
|0.11
|Уильямс Нико
|1
|0.11
|Джало Альваро
|1
|0.11
|Прадос Беньят
|1
|0.11
|Хаурегисар Микель
|1
|0.11
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|Горосабел Андони
|0
|0
|Беренгер Алекс
|0
|0
|Гомес Унаи
|0
|0
Карточки
Жирона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Абель
|2
|0
|Стуани Кристиан
|1
|0
|Ромеу Ориоль
|1
|0
|Гассанига Пауло
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Хуанпе Хуан
|1
|0
|Порту Кристиан
|1
|0
|Эррера Янхель
|1
|0
|Хиль Бриан
|1
|0
|Данджума Арно
|1
|0
|Франсес Алехандро
|1
|0
|Асприлья Ясер
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаурегисар Микель
|2
|1
|Прадос Беньят
|3
|0
|Эррера Андер
|2
|0
|Беренгер Алекс
|2
|0
|Йерай Альварес
|2
|0
|Агирреcабала Хулен
|0
|1
|Руис Иньиго
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Лекуе Иньиго
|1
|0
|Сансет Ойян
|1
|0
|Паредес Айтор
|1
|0
|Уильямс Нико
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
1
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90
Забито
10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0
ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1
Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1
Результаты матчей
Жирона
Атлетик Б
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Жирона
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
41
12
14
12
14
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
71
26
35
17
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|25 - 9
|21
|2.
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|19 - 6
|21
|3.
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|17 - 17
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|12 - 4
|16
|5.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|12 - 8
|15
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|13 - 14
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 8
|14
|8.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|16 - 15
|13
|9.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|10.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|11.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|11 - 12
|10
|12.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 13
|10
|13.
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 10
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|16.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|6 - 7
|8
|17.
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|5 - 9
|8
|18.
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|19.
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 19
|5
|20.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|9 - 17
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 3
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 1
|9
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 7
|9
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 1
|8
|8.
|0:0 Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 11
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 2
|7
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 3
|5
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|16.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|19.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|20.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 8
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|15 - 8
|12
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|1 - 1
|5
|9.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|10.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 10
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|7 - 11
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 5
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|7 (2)
|Вильярреал
|Перес Айосе
|6
|Барселона
|Рафинья Диас
|5 (2)
|Реал Мадрид
|Мбаппе Килиан
|5 (1)
|Бетис
|Ло Чельсо Джовани
|5
|Вальядолид
|Роза Лукас
|5
|Сельта
|Илайш Мориба
|1 3
|Вальядолид
|Paulo Pezzolano
|4
|Райо Вальекано
|Лопес Унаи
|4
|Валенсия
|Пепелу
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Жирона 0:0 Атлетик Б
Исход игры
Жирона
35.1% (40)
Ничья
46.5% (53)
Атлетик Б
18.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (46)
Меньше
57.41% (62)
Обе команды забьют
Да
88.89% (96)
Нет
11.11% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.7% (51)
2:1 Жирона
22.8% (26)
1:2 Атлетик Б
12.3% (14)
1:0 Жирона
7% (8)
2:3 Атлетик Б
1.8% (2)
0:1 Атлетик Б
1.8% (2)
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