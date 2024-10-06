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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Жирона
0:0
Первый тайм: 35'
Атлетик Б
0'
0:0
29' Не забитый пенальти
Беренгер Алекс
31' Желтая карточка
Крейчи Ладислав

Ход матча

29'
0:0
Беренгер Алекс
31'
Крейчи Ладислав
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогнозы 114
Жирона 35.1% (40)
X 46.5% (53)
Атлетик Б 18.4% (21)
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Ничья
Атлетик Б
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
21
Эррера
Янхель
10
Асприлья
Ясер
6
Ван
де
Бек
Донни
11
Данджума
Арно
9
Руис
Абель
26
Алекс
Падилья
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
32
Бойро
Адама
16
Руис
Иньиго
21
Эррера
Андер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Жирона
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Атлетик Б

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 2 0.22
Руис Абель 2 (1) 0.22
Цыганков Виктор 1 0.11
Эррера Янхель 1 0.11
Хиль Бриан 1 0.11
Мартин Иван 1 0.11
Мисехой Габриэль 1 0.11
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Альмена Икер 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 3 (1) 0.33
Гурусета Горка 2 0.22
Уильямс Иньяки 1 0.11
Вивиан Даниэль 1 0.11
Паредес Айтор 1 0.11
Уильямс Нико 1 0.11
Джало Альваро 1 0.11
Прадос Беньят 1 0.11
Хаурегисар Микель 1 0.11
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Беренгер Алекс 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Абель 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Гассанига Пауло 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Эррера Янхель 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Сансет Ойян 1 0
Паредес Айтор 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Жирона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
1
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетик Б
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Жирона
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Атлетик Б
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

10
13
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
30%
4
31%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0
ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1
Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1

Результаты матчей

Жирона
Атлетик Б

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Жирона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
2
1.5
1
4
1
2
2.5
1
4
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 8 7 0 1 25 - 9 21
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 9 4 3 2 12 - 8 15
6.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
11.
Алавес
 Заявка 8 3 1 4 11 - 12 10
12.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
13.
Жирона
 0:0 Заявка 9 2 4 3 9 - 11 10
14.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
10.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
11.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
12.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
13.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
14.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
15.
Жирона
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 4 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 5 4 0 1 15 - 8 12
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 0:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
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Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
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Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
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    Прогнозы 114
    Жирона 35.1% (40)
    X 46.5% (53)
    Атлетик Б 18.4% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Жирона
    Ничья
    Атлетик Б
    3.30
    3.40
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    3.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 0:0 Атлетик Б

    Исход игры
    Жирона
    35.1% (40)
    Ничья
    46.5% (53)
    Атлетик Б
    18.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (46)
    Меньше
    57.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (96)
    Нет
    11.11% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (51)
    2:1 Жирона
    22.8% (26)
    1:2 Атлетик Б
    12.3% (14)
    1:0 Жирона
    7% (8)
    2:3 Атлетик Б
    1.8% (2)
    0:1 Атлетик Б
    1.8% (2)
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