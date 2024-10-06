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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 13396 Главный судья: Пулидо Хуан Луис
Жирона
2:1
Конец матча
Атлетик Б
0'
0:0
28' Не забитый пенальти
Беренгер Алекс
31' Желтая карточка
Крейчи Ладислав
1:0
39' Гол
Асприлья Ясер
1:1
41' Гол
Сансет Ойян
45' Желтая карточка
Вивиан Даниэль
56' Желтая карточка
Гассанига Пауло
56' Undefined phrase: football_event_
Уильямс Иньяки
57' Желтая карточка
Давид Лопес
1:1
58' Не забитый пенальти
Эррера Андер
90' Желтая карточка
Эррера Янхель
90' Желтая карточка
Паредес Айтор
90' Вторая желтая карточка
Паредес Айтор
2:1
90' Пенальти
Стуани Кристиан
90'+13

Ход матча

28'
0:0
Беренгер Алекс
31'
Крейчи Ладислав
 
39'
Асприлья Ясер
(Мартинес Арнау)
1:0
41'
1:1
Сансет Ойян
(Беренгер Алекс)
43'
 
Гомес Унаи
Сансет Ойян
45'
 
Вивиан Даниэль
56'
Гассанига Пауло
 
56'
 
Уильямс Иньяки
57'
Давид Лопес
 
58'
1:1
Эррера Андер
59'
Хиль Бриан
Данджума Арно
 
59'
 
Хаурегисар Микель
Руис Иньиго
59'
 
Джало Альваро
Гурусета Горка
78'
 
Юри Берчиче
Бойро Адама
79'
 
Прадос Беньят
Эррера Андер
90'
Эррера Янхель
 
90'
Мисехой Габриэль
Мартин Иван
 
90'
Стуани Кристиан
Руис Абель
 
90'
 
Паредес Айтор
90'
 
Паредес Айтор
90'
Стуани Кристиан
2:1
90'
Франсес Алехандро
Асприлья Ясер
 
91'
Хуанпе Хуан
Мартинес Арнау
 

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 581 Количество передач 310
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Жирона 35.1% (40)
X 46.5% (53)
Атлетик Б 18.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Гассанига
Пауло
4
Мартинес
Арнау
5
Давид
Лопес
18
Крейчи
Ладислав
II
3
Гутьеррес
Мигель
23
Мартин
Иван
21
Эррера
Янхель
10
Асприлья
Ясер
6
Ван
де
Бек
Донни
11
Данджума
Арно
9
Руис
Абель
26
Алекс
Падилья
18
Де
Маркос
Оскар
3
Вивиан
Даниэль
4
Паредес
Айтор
32
Бойро
Адама
16
Руис
Иньиго
21
Эррера
Андер
9
Уильямс
Иньяки
8
Сансет
Ойян
7
Беренгер
Алекс
12
Гурусета
Горка
Жирона
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Жирона
Атлетик Б

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:1
П
1:2
П
1:0
П
2:0
П
2:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Среднее время на гол

60
72

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.75
1.13

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Жирона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стуани Кристиан 3 (1) 0.33
Руис Абель 2 (1) 0.22
Цыганков Виктор 1 0.11
Эррера Янхель 1 0.11
Хиль Бриан 1 0.11
Мартин Иван 1 0.11
Асприлья Ясер 1 0.11
Мисехой Габриэль 1 0.11
Блинд Дэйли 0 0
Гутьеррес Мигель 0 0
Ван де Бек Донни 0 0
Порту Кристиан 0 0
Мартинес Арнау 0 0
Альмена Икер 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 4 (1) 0.44
Гурусета Горка 2 0.22
Уильямс Иньяки 1 0.11
Вивиан Даниэль 1 0.11
Паредес Айтор 1 0.11
Уильямс Нико 1 0.11
Джало Альваро 1 0.11
Прадос Беньят 1 0.11
Хаурегисар Микель 1 0.11
Беренгер Алекс 0 0
Де Маркос Оскар 0 0
Горосабел Андони 0 0
Гомес Унаи 0 0

Карточки

Жирона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гассанига Пауло 2 0
Эррера Янхель 2 0
Руис Абель 2 0
Стуани Кристиан 1 0
Ромеу Ориоль 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Хуанпе Хуан 1 0
Порту Кристиан 1 0
Давид Лопес 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Хиль Бриан 1 0
Данджума Арно 1 0
Франсес Алехандро 1 0
Асприлья Ясер 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Айтор 2 1
Хаурегисар Микель 2 1
Прадос Беньят 3 0
Эррера Андер 2 0
Беренгер Алекс 2 0
Йерай Альварес 2 0
Агирреcабала Хулен 0 1
Руис Иньиго 1 0
Горосабел Андони 1 0
Лекуе Иньиго 1 0
Вивиан Даниэль 1 0
Сансет Ойян 1 0
Уильямс Нико 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Атлетик Б
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Жирона
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Атлетик Б
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Жирона
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Атлетик Б
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
3
43%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
1
33%
76-90

Забито

12
14
4 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
4
33%
5
36%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
3
27%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Жирона
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Жирона - Фейеноорд 2:3 Сельта - Жирона 1:1 Жирона - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Жирона 2:0
ПСЖ - Жирона 1:0 Жирона - Барселона 1:4 Севилья - Жирона 0:2 Жирона - Осасуна 4:0 Атлетико М - Жирона 3:0 Бетис - Жирона 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Ньюкасл - Жирона 4:0 Наполи - Жирона 0:2 Жирона - Тулуза 0:4 Эспаньол - Жирона 0:0 Жирона - Монпелье 3:3 Олот - Жирона 1:1 Жирона - Гранада 7:0 Валенсия - Жирона 1:3 Жирона - Вильярреал 0:1
Атлетик Б
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 Атлетик Б - Севилья 1:1 Рома - Атлетик Б 1:1 Атлетик Б - Сельта 3:1
Леганес - Атлетик Б 0:2 Лас-Пальмас - Атлетик Б 2:3 Атлетик Б - Атлетико М 0:1 Атлетик Б - Валенсия 1:0 Барселона - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1

Результаты матчей

Жирона
Атлетик Б

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Жирона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 9 8 0 1 26 - 9 24
2.
Реал Мадрид
 Заявка 9 6 3 0 19 - 6 21
3.
Вильярреал
 Заявка 9 5 2 2 17 - 17 17
4.
Атлетико М
 Заявка 8 4 4 0 12 - 4 16
5.
Осасуна
 Заявка 9 4 3 2 13 - 14 15
6.
Атлетик Б
 Заявка 9 4 2 3 13 - 10 14
7.
Мальорка
 Заявка 9 4 2 3 9 - 8 14
8.
Сельта
 Заявка 9 4 1 4 16 - 15 13
9.
Райо Вальекано
 Заявка 9 3 4 2 11 - 9 13
10.
Бетис
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
11.
Жирона
 Заявка 9 3 3 3 11 - 12 12
12.
Алавес
 0:1 Заявка 9 3 1 5 11 - 13 10
13.
Эспаньол
 Заявка 9 3 1 5 9 - 13 10
14.
Севилья
 Заявка 8 2 3 3 8 - 10 9
15.
Реал Сосьедад
 Заявка 8 2 2 4 6 - 7 8
16.
Хетафе
 Заявка 9 1 5 3 6 - 7 8
17.
Леганес
 Заявка 9 1 5 3 5 - 9 8
18.
Валенсия
 Заявка 9 1 3 5 5 - 13 6
19.
Вальядолид
 Заявка 9 1 2 6 5 - 19 5
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 9 0 3 6 9 - 17 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 5 5 0 0 14 - 3 15
2.
Осасуна
 Заявка 5 4 1 0 11 - 6 13
3.
Сельта
 Заявка 5 3 1 1 9 - 5 10
4.
Бетис
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Барселона
 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
6.
Эспаньол
 Заявка 5 3 0 2 8 - 7 9
7.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 7 - 1 8
8.
Атлетик Б
 Заявка 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Алавес
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
10.
Жирона
 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
11.
Вильярреал
 Заявка 4 2 1 1 10 - 11 7
12.
Хетафе
 Заявка 5 1 4 0 4 - 2 7
13.
Севилья
 Заявка 4 2 0 2 4 - 5 6
14.
Райо Вальекано
 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
15.
Валенсия
 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
16.
Мальорка
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
17.
Вальядолид
 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
18.
Леганес
 Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
20.
Лас-Пальмас
 Заявка 5 0 3 2 6 - 8 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 1:0 Заявка 6 5 0 1 16 - 8 15
2.
Вильярреал
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
3.
Мальорка
 Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
4.
Атлетико М
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Райо Вальекано
 Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
6.
Атлетик Б
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
7.
Реал Мадрид
 Заявка 4 1 3 0 5 - 3 6
8.
Реал Сосьедад
 Заявка 4 1 2 1 1 - 1 5
9.
Жирона
 Заявка 5 1 2 2 4 - 7 5
10.
Леганес
 Заявка 5 0 4 1 3 - 5 4
11.
Сельта
 Заявка 4 1 0 3 7 - 10 3
12.
Севилья
 Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13.
Алавес
 0:1 Заявка 5 1 0 4 7 - 11 3
14.
Бетис
 Заявка 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Осасуна
 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
16.
Хетафе
 Заявка 4 0 1 3 2 - 5 1
17.
Эспаньол
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
18.
Валенсия
 Заявка 5 0 1 4 1 - 10 1
19.
Лас-Пальмас
 Заявка 4 0 0 4 3 - 9 0
20.
Вальядолид
 Заявка 4 0 0 4 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 7 (2)
Вильярреал Перес Айосе 6
Барселона Рафинья Диас 5 (2)
Реал Мадрид Мбаппе Килиан 5 (1)
Бетис Ло Чельсо Джовани 5
Весь список

Топ нарушителей
Вальядолид Роза Лукас 5
Сельта Илайш Мориба 1 3
Вальядолид Paulo Pezzolano 4
Райо Вальекано Лопес Унаи 4
Валенсия Пепелу 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 114
    Жирона 35.1% (40)
    X 46.5% (53)
    Атлетик Б 18.4% (21)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Жирона 2:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Жирона
    35.1% (40)
    Ничья
    46.5% (53)
    Атлетик Б
    18.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (46)
    Меньше
    57.41% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (96)
    Нет
    11.11% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.7% (51)
    2:1 Жирона
    22.8% (26)
    1:2 Атлетик Б
    12.3% (14)
    1:0 Жирона
    7% (8)
    2:3 Атлетик Б
    1.8% (2)
    0:1 Атлетик Б
    1.8% (2)
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