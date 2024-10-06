Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Гомес Унаи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Руис Абель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

91' Эррера Янхель - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

89' Удар от ворот произведет Жирона

89' Де Маркос Оскар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Атлетик Б идет вперед с потенциально опасной атакой.

87' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Руис Абель нанес удар головой, но Алекс Падилья спокойно отбил мяч.

86' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

86' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

82' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Эррера Янхель из команды Жирона наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

81' Хорошую попытку сделал Гутьеррес Мигель . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Матч возобновится спорным мячом

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Асприлья Ясер навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

76' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

75' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Беренгер Алекс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удар от ворот произведет Жирона

73' Гомес Унаи не смог попасть в створ ударом издали

73' Алекс Падилья взял и забрал мяч на выходе

73' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Матч возобновится спорным мячом

69' Матч остановлен

68' Эррера Янхель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Хиль Бриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

66' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

66' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Жирона

65' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Гассанига Пауло из команды Жирона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

64' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' ОН ПРОМАЗАЛ - Эррера Андер пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

58' VAR - ПЕРЕБИТЬ ПЕНАЛЬТИ! - Просмотр VAR идет сейчас. Судья проверит как команда Атлетик Б пробила пенальти.

57' Давид Лопес получает желтую карточку за неспортивное поведение

56' Гассанига Пауло получает желтую карточку за неспортивное поведение

55' После проверки VAR судья изменил решение - Атлетик Б пробьет пенальти!

53' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Атлетик Б

53' Гурусета Горка оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Уильямс Иньяки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Атлетик Б совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Жирона совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Вивиан Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Жирона идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Сегодняшная посещаемость составляет 13396 болельщиков

49' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Асприлья Ясер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Гутьеррес Мигель из команды Жирона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Гассанига Пауло взял и забрал мяч на выходе

47' Атлетик Б совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Жирона совершает вбрасывание на половине поля противника