Тур: 8. Стадион: Виталити. Главный судья: Джонс Роберт
-
Главный тренер: Ираола Андони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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Главный тренер: Артета Микель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
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- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Борнмут
Арсенал
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед
16 матчей
6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1
0.63
Среднее время на гол
90
144
Всего голов
21
18
Голов в среднем за матч
2.63
2.25
Среднее время на гол
34
40
Всего голов
29
23
Голов в среднем за матч
1.81
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
49
62
Бомбардиры внутри турнира
Борнмут
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семеньо Антуан
|3
|0.43
|Кук Льюис
|1
|0.14
|Тавернер Маркус
|1
|0.14
|Синистерра Луис
|1
|0.14
|Уттара Данго
|1
|0.14
|Эванилсон
|1
|0.14
|Клюйверт Джастин
|0
|0
Арсенал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаверц Кай
|4
|0.57
|Сака Букайо
|2
|0.29
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.29
|Троссар Леандро
|2
|0.29
|Габриэль дос Сантос
|2
|0.29
|Парти Томас
|1
|0.14
|Калафьори Риккардо
|1
|0.14
|Тимбер Юрриен
|0
|0
Карточки
Борнмут
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристи Райан
|3
|0
|Кук Льюис
|3
|0
|Клюйверт Джастин
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Ираола Андони
|2
|0
|Семеньо Антуан
|2
|0
|Керкез Милош
|2
|0
|Смит Адам
|1
|0
|Тавернер Маркус
|1
|0
|Хёйсен Дин
|1
|0
Арсенал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райс Деклан
|3
|1
|Троссар Леандро
|1
|1
|Парти Томас
|2
|0
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Салиба Вильям
|2
|0
|Тимбер Юрриен
|2
|0
|Жоржиньо II
|1
|0
|Эдегор Мартин
|1
|0
|Райя Давид
|1
|0
|Габриэль дос Сантос
|1
|0
|Сака Букайо
|1
|0
|Калафьори Риккардо
|1
|0
|Льюис-Скелли Майлс
|1
|0
Результаты матчей
Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
9
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Арсенал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
100%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
50%
2
14%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1
Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1
Арсенал
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1
Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0
Результаты матчей
Борнмут
Арсенал
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Борнмут
Арсенал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
25
52
25
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
Исход игры
Борнмут
0% (0)
Ничья
0% (0)
Арсенал
100% (52)
Тотал 2.5
Больше
69.39% (34)
Меньше
30.61% (15)
Обе команды забьют
Да
67.35% (33)
Нет
32.65% (16)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
48.1% (25)
0:2 Арсенал
19.2% (10)
1:3 Арсенал
15.4% (8)
0:1 Арсенал
9.6% (5)
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