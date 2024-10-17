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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Борнмут
 
Позже
Арсенал
Прогнозы 51
Борнмут 0% (0)
X 0% (0)
Арсенал 100% (51)
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Ничья
Арсенал
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Арсенал

История личных встреч

Борнмут
Арсенал

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 11 побед

16 матчей

6.3%
12.5%
81.2%
1 победа 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

18.8%
12.5%
68.7%
3 победы 2 ничьи 11 побед

История матчей

ТМК
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
К
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
5:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
3:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1
0.63

Среднее время на гол

90
144

Всего голов

21
18

Голов в среднем за матч

2.63
2.25

Среднее время на гол

34
40

Всего голов

29
23

Голов в среднем за матч

1.81
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

49
62

Бомбардиры внутри турнира

Борнмут
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семеньо Антуан 3 0.43
Кук Льюис 1 0.14
Тавернер Маркус 1 0.14
Синистерра Луис 1 0.14
Уттара Данго 1 0.14
Эванилсон 1 0.14
Клюйверт Джастин 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаверц Кай 4 0.57
Сака Букайо 2 0.29
Мартинелли Габриэл 2 0.29
Троссар Леандро 2 0.29
Габриэль дос Сантос 2 0.29
Парти Томас 1 0.14
Калафьори Риккардо 1 0.14
Тимбер Юрриен 0 0

Карточки

Борнмут
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристи Райан 3 0
Кук Льюис 3 0
Клюйверт Джастин 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Ираола Андони 2 0
Семеньо Антуан 2 0
Керкез Милош 2 0
Смит Адам 1 0
Тавернер Маркус 1 0
Хёйсен Дин 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райс Деклан 3 1
Троссар Леандро 1 1
Парти Томас 2 0
Жезус Габриэль 2 0
Салиба Вильям 2 0
Тимбер Юрриен 2 0
Жоржиньо II 1 0
Эдегор Мартин 1 0
Райя Давид 1 0
Габриэль дос Сантос 1 0
Сака Букайо 1 0
Калафьори Риккардо 1 0
Льюис-Скелли Майлс 1 0

Результаты матчей

Борнмут
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Арсенал
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Борнмут
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
9
Борнмут
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Арсенал
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
3
75%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
4
100%
1
11%
76-90

Пропущено

7
5
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
3
60%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

8
14
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
3
21%
16-30
3
38%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
4
50%
2
14%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
3
30%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Борнмут
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Лестер - Борнмут 1:0 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Ливерпуль - Борнмут 3:0 Борнмут - Челси 0:1
Эвертон - Борнмут 2:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ноттингем Форест - Борнмут 1:1 Борнмут - Жирона 3:2 Борнмут - Райо Вальекано 1:0 Арсенал - Борнмут 1:1 Рексхэм - Борнмут 1:1 Челси - Борнмут 2:1 Борнмут - Брентфорд 1:2 Арсенал - Борнмут 3:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Вулверхэмптон - Борнмут 0:1 Астон Вилла - Борнмут 3:1 Борнмут - Манчестер Юнайтед 2:2 Лутон Таун - Борнмут 2:1
Арсенал
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Арсенал - ПСЖ 2:0 Арсенал - Лестер 4:2 Арсенал - Болтон 5:1
Манчестер Сити - Арсенал 2:2 Аталанта - Арсенал 0:0 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Арсенал - Брайтон 1:1 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Арсенал - Вулверхэмптон 2:0 Арсенал - Лион 2:0 Арсенал - Байер Л 4:1 Ливерпуль - Арсенал 2:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Арсенал - Борнмут 1:1 Арсенал - Эвертон 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Арсенал - Борнмут 3:0 Тоттенхэм - Арсенал 2:3 Арсенал - Челси 5:0

Результаты матчей

Борнмут
Арсенал

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Борнмут
Арсенал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1.5
5
2
2
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 1 3 14 - 8 10
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 16 минут.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    X 0% (0)
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    Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал

    Исход игры
    Борнмут
    0% (0)
    Ничья
    0% (0)
    Арсенал
    100% (52)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.39% (34)
    Меньше
    30.61% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    67.35% (33)
    Нет
    32.65% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Арсенал
    48.1% (25)
    0:2 Арсенал
    19.2% (10)
    1:3 Арсенал
    15.4% (8)
    0:1 Арсенал
    9.6% (5)
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