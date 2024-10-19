16' Удар от ворот произведет Ипсвич

15' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Удар от ворот произведет Эвертон

11' Делап Лиам не смог попасть в створ ударом издали

10' Ндиайе Ильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Макнил Дуайт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

7' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

7' Калверт-Льюин Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Эвертон

5' Оооо... вот это был удар! Кларк Джек должен был забить с этой позиции.

5' Кларк Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Бёрнс Уэс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.

4' Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Матч возобновится спорным мячом

1' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ипсвич начинает с центра поля