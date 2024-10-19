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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ипсвич
0:1
Первый тайм: 27'
Эвертон
0'
0:1
17' Гол
Ндиайе Ильман
24' Желтая карточка
Кин Майкл

Ход матча

17'
0:1
Ндиайе Ильман
24'
 
Кин Майкл

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ипсвич
Ничья
Эвертон
3.45
3.50
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3.30
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мурич
Ариянет
15
Берджесс
Кэмерон
26
О'Ши
Дара
6
Вулфенден
Люк
3
Дэвис
Лейф
5
Морси
Сэм
8
Филлипс
Кэлвин
7
Бёрнс
Уэс
20
Хатчинсон
Омари
47
Кларк
Джек
19
Делап
Лиам
1
Пикфорд
Джордан
18
Янг
Эшли
5
Кин
Майкл
6
Тарковски
Джеймс
19
Миколенко
Виталий
16
Дукуре
Абдулай
27
Гуэйе
Идрисса
11
Харрисон
Джек
7
Макнил
Дуайт
10
Ндиайе
Ильман
9
Калверт-Льюин
Доминик
Ипсвич
4-2-3-1
Эвертон
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 4 0.5
Морси Сэм 1 0.13
Шмодикс Сэмми 1 0.13
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Хатчинсон Омари 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.38
Калверт-Льюин Доминик 2 0.25
Ндиайе Ильман 2 0.25
Кин Майкл 1 0.13
Янг Эшли 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 3 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Тейлор Джек 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гривз Джейкоб 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 1
Кин Майкл 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

1
2
Ипсвич
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эвертон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
4
44%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
67%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Ипсвич
Эвертон

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

4:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
5.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 8 4 3 1 13 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
16.
Лестер
 0:2 Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 15 4
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Лестер
 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лестер
 0:2 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
20.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Ипсвич контролирует мяч.
    • 16'
      Удар от ворот произведет Ипсвич
    • 15'
      Контроль мяча: Ипсвич: 44%, Эвертон: 56%.
    • 15'
      Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 14'
      Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Ипсвич контролирует мяч.
    • 13'
      Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Матч возобновлен
    • 12'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 12'
      Тарковски Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 11'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 11'
      Делап Лиам не смог попасть в створ ударом издали
    • 11'
      Ипсвич пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Ипсвич: 42%, Эвертон: 58%.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Макнил Дуайт из команды Эвертон поставил подножку. Пострадал Кларк Джек
    • 10'
      Ндиайе Ильман создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Эвертон пытается что-то создать.
    • 9'
      Ипсвич совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      О'Ши Дара из команды Ипсвич перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Макнил Дуайт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 7'
      Хорошую попытку сделал Калверт-Льюин Доминик. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 7'
      Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Калверт-Льюин Доминик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Ипсвич контролирует мяч.
    • 6'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 6'
      Эвертон совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Удар от ворот произведет Эвертон
    • 5'
      Контроль мяча: Ипсвич: 14%, Эвертон: 86%.
    • 5'
      Оооо... вот это был удар! Кларк Джек должен был забить с этой позиции.
    • 5'
      Кларк Джек оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 5'
      Бёрнс Уэс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 5'
      Ипсвич идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 4'
      Миколенко Виталий выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 4'
      Дукуре Абдулай наказан за толчок Мурич Ариянет
    • 4'
      Макнил Дуайт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 3'
      Берджесс Кэмерон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Эвертон идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Эвертон совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Эвертон контролирует мяч.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 1'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Ипсвич начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Portman Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ипсвич
    Ничья
    Эвертон
    3.45
    3.50
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    3.30
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