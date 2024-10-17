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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Ипсвич
 
Позже
Эвертон
Прогнозы 52
Ипсвич 17.3% (9)
X 51.9% (27)
Эвертон 30.8% (16)
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Эвертон

Бомбардиры внутри турнира

Ипсвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Делап Лиам 4 0.57
Морси Сэм 1 0.14
Шмодикс Сэмми 1 0.14
Джонсон Бен 0 0
Кларк Джек 0 0
Дэвис Лейф 0 0
Хатчинсон Омари 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Макнил Дуайт 3 0.43
Калверт-Льюин Доминик 2 0.29
Кин Майкл 1 0.14
Ндиайе Ильман 1 0.14
Янг Эшли 0 0

Карточки

Ипсвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Морси Сэм 4 0
Хатчинсон Омари 3 0
Делап Лиам 2 0
Аль-Хамади Али 2 0
Бёрнс Уэс 1 0
Шмодикс Сэмми 1 0
Филлипс Кэлвин 1 0
Туанзебе Аксел 1 0
Тейлор Джек 1 0
Вулфенден Люк 1 0
Кларк Джек 1 0
О'Ши Дара 1 0
Гривз Джейкоб 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Эшли 1 1
Кин Майкл 2 0
Ироэгбунам Тим 2 0
Шон 1 0
Тарковски Джеймс 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Калверт-Льюин Доминик 1 0
Гарнер Джеймс 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Ндиайе Ильман 1 0
О'Брайен Джейк 1 0

Результаты матчей

Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

1
2
Ипсвич
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эвертон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
4
44%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
67%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Ипсвич
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0

Результаты матчей

Ипсвич
Эвертон

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

4:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ипсвич
Эвертон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 1 3 14 - 8 10
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ипсвич - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 46 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 52
    Ипсвич 17.3% (9)
    X 51.9% (27)
    Эвертон 30.8% (16)
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    Прогнозы на матч Ипсвич - Эвертон

    Исход игры
    Ипсвич
    17.3% (9)
    Ничья
    51.9% (27)
    Эвертон
    30.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    82% (41)
    Нет
    18% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    46.2% (24)
    1:2 Эвертон
    19.2% (10)
    1:0 Ипсвич
    9.6% (5)
    2:1 Ипсвич
    7.7% (4)
    2:2 Ничья
    5.8% (3)
    0:2 Эвертон
    3.8% (2)
    0:1 Эвертон
    3.8% (2)
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