Тур: 8. Стадион: Портман Роад. Главный судья: Оливер Майкл
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Главный тренер: Маккенна Киран
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
Ипсвич
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делап Лиам
|4
|0.57
|Морси Сэм
|1
|0.14
|Шмодикс Сэмми
|1
|0.14
|Джонсон Бен
|0
|0
|Кларк Джек
|0
|0
|Дэвис Лейф
|0
|0
|Хатчинсон Омари
|0
|0
Эвертон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Макнил Дуайт
|3
|0.43
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|0.29
|Кин Майкл
|1
|0.14
|Ндиайе Ильман
|1
|0.14
|Янг Эшли
|0
|0
Карточки
Ипсвич
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Морси Сэм
|4
|0
|Хатчинсон Омари
|3
|0
|Делап Лиам
|2
|0
|Аль-Хамади Али
|2
|0
|Бёрнс Уэс
|1
|0
|Шмодикс Сэмми
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|Тейлор Джек
|1
|0
|Вулфенден Люк
|1
|0
|Кларк Джек
|1
|0
|О'Ши Дара
|1
|0
|Гривз Джейкоб
|1
|0
Эвертон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янг Эшли
|1
|1
|Кин Майкл
|2
|0
|Ироэгбунам Тим
|2
|0
|Шон
|1
|0
|Тарковски Джеймс
|1
|0
|Пикфорд Джордан
|1
|0
|Калверт-Льюин Доминик
|1
|0
|Гарнер Джеймс
|1
|0
|Макнил Дуайт
|1
|0
|Ндиайе Ильман
|1
|0
|О'Брайен Джейк
|1
|0
Результаты матчей
Ипсвич
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эвертон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Ипсвич
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Эвертон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
1
2
Ипсвич
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Эвертон
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
67%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
4
44%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
67%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
4
57%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
14
15
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
5
36%
2
13%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
1
7%
31-45
2
14%
2
13%
46-60
2
14%
2
13%
61-75
1
7%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Ипсвич
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Брайтон - Ипсвич 0:0
Ипсвич - Фулхэм 1:1 Уимблдон - Ипсвич 2:2 Манчестер Сити - Ипсвич 4:1 Ипсвич - Ливерпуль 0:2 Ипсвич - Ницца 1:0 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Ипсвич - Фортуна 1:2 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Хаддерсфилд Таун 2:0 Ковентри - Ипсвич 1:2 Халл Сити - Ипсвич 3:3 Ипсвич - Мидлсбро 1:1 Ипсвич - Уотфорд 0:0 Норвич - Ипсвич 1:0 Ипсвич - Саутгемптон 3:2 Блэкберн - Ипсвич 0:1
Эвертон
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Эвертон - Кристал Пэлас 2:1 Лестер - Эвертон 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1
Астон Вилла - Эвертон 3:2 Эвертон - Борнмут 2:3 Эвертон - Донкастер 3:0 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Эвертон - Брайтон 0:3 Эвертон - Рома 1:1 Престон Норт Энд - Эвертон 0:3 Ковентри - Эвертон 3:0 Солфорд Сити - Эвертон 2:1 Слайго Роверс - Эвертон 3:3 Арсенал - Эвертон 2:1 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Лутон Таун - Эвертон 1:1 Эвертон - Брентфорд 1:0 Эвертон - Ливерпуль 2:0 Эвертон - Ноттингем Форест 2:0
Результаты матчей
Ипсвич
Эвертон
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
4:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
4:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ипсвич
Эвертон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогнозы на матч Ипсвич - Эвертон
Исход игры
Ипсвич
17.3% (9)
Ничья
51.9% (27)
Эвертон
30.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
34% (17)
Меньше
66% (33)
Обе команды забьют
Да
82% (41)
Нет
18% (9)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46.2% (24)
1:2 Эвертон
19.2% (10)
1:0 Ипсвич
9.6% (5)
2:1 Ипсвич
7.7% (4)
2:2 Ничья
5.8% (3)
0:2 Эвертон
3.8% (2)
0:1 Эвертон
3.8% (2)
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