Тур: 8. Стадион: Сент-Джеймс Парк. Главный судья: Питер Банкс
Ход матча
10'
35'
0:1
37'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.54 Обе забьют – да
-
22
Поуп
Ник
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
18
Уэлбек
Данни
26
Аяри
Ясин
- Основной состав
-
22 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
20 Холл ЛьюисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Келли ЛлойдЗащитник
-
17 Крафт ЭмильПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
-
11 Барнс ХарвиНападающий
-
18 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Уэлбек ДанниПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Аяри ЯсинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Энсисо ХулиоПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
-
27 Виффер МатсПолузащитник
-
Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ньюкасл
Брайтон
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.13
0.64
Среднее время на гол
80
141
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
1.27
0.88
Среднее время на гол
70
102
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
1.21
0.74
Тотал матчей
2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
74
122
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барнс Харви
|3
|0.38
|Гордон Энтони
|2 (1)
|0.25
|Исак Александр
|1
|0.13
|Шёр Фабиан
|1
|0.13
|Жоэлинтон
|1
|0.13
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Келли Ллойд
|0
|0
|Уиллок Джо
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|4
|0.5
|Педро Жоао
|2
|0.25
|Рюттер Жоржиньо
|2
|0.25
|Митома Каору
|1
|0.13
|Адингра Симон
|1
|0.13
|Балеба Карлос
|1
|0.13
|Минте Янкуба
|1
|0.13
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.13
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
Карточки
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бёрн Дэн
|4
|0
|Жоэлинтон
|4
|0
|Шёр Фабиан
|2
|1
|Холл Льюис
|2
|0
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Келли Ллойд
|1
|0
|Лонгстафф Шон
|1
|0
|Тонали Сандро
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Данк Льюис
|2
|0
|Вербрюгген Барт
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Результаты матчей
Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
7
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90
Пропущено
5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
3
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюкасл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4
Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2
Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1
Результаты матчей
Ньюкасл
Брайтон
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ньюкасл
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
25
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|5.
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|16.
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|2:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|20.
|2:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.54 Обе забьют – да
-