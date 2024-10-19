34' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

33' Оооо... вот это был удар! Исак Александр должен был забить с этой позиции.

33' Исак Александр пробует нанести удар издали, но Барт Вербрюгген держит все под контролем

33' Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удар от ворот произведет Брайтон

31' Шанс! Жоэлинтон из команды Ньюкасл пробил головой, но мимо

31' Матч возобновлен

31' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

28' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

28' Гимараэс Бруно создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Ньюкасл

27' Вербрюгген Барт взял и забрал мяч на выходе

26' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Брайтон

25' Шёр Фабиан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

22' Валентино Ливраменто ослабляет давление, выбив мяч.

22' Аяри Ясин выиграл воздушное противоборство у Валентино Ливраменто.

21' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

19' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Холл Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Аяри Ясин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Удар от ворот произведет Брайтон

12' Гордон Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

11' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Бёрн Дэн получил желтую карточку от судьи

10' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фергюсон Эван из команды Брайтон фолит на Валентино Ливраменто, но рефери не сигналит нарушение и призывает продолжать игру!

8' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновлен

8' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ньюкасл пробьет пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ньюкасл

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Вельтман Йоел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Удар от ворот произведет Ньюкасл

4' Валентино Ливраменто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Брайтон

2' Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Ньюкасл начинает с центра поля