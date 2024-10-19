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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Питер Банкс
Ньюкасл
0:1
Первый тайм: 43'
Брайтон
0'
10' Желтая карточка
Бёрн Дэн
0:1
35' Гол
Уэлбек Данни
37' Желтая карточка
Холл Льюис

Ход матча

10'
Бёрн Дэн
 
35'
0:1
Уэлбек Данни
(Рюттер Жоржиньо)
37'
Холл Льюис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюкасл
Ничья
Брайтон
2.05
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Поуп
Ник
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
33
Бёрн
Дэн
20
Холл
Льюис
8
Тонали
Сандро
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
23
Мёрфи
Джейкоб
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
24
Кадыоглу
Ферди
20
Балеба
Карлос
41
Хиншелвуд
Джек
18
Уэлбек
Данни
14
Рюттер
Жоржиньо
26
Аяри
Ясин
28
Фергюсон
Эван
Ньюкасл
4-3-3
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

Ньюкасл
Брайтон

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
36.8%
36.9%
5 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
ТМК
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
Ч
1:2
Ч
2:0
К
2:0
К
1:0

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.13
0.64

Среднее время на гол

80
141

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.27
0.88

Среднее время на гол

70
102

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

1.21
0.74

Тотал матчей

2.5
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

74
122

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барнс Харви 3 0.38
Гордон Энтони 2 (1) 0.25
Исак Александр 1 0.13
Шёр Фабиан 1 0.13
Жоэлинтон 1 0.13
Мёрфи Джейкоб 0 0
Келли Ллойд 0 0
Уиллок Джо 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 4 0.5
Педро Жоао 2 0.25
Рюттер Жоржиньо 2 0.25
Митома Каору 1 0.13
Адингра Симон 1 0.13
Балеба Карлос 1 0.13
Минте Янкуба 1 0.13
Хиншелвуд Джек 1 0.13
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0

Карточки

Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бёрн Дэн 4 0
Жоэлинтон 4 0
Шёр Фабиан 2 1
Холл Льюис 2 0
Гимараэс Бруно 2 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Келли Ллойд 1 0
Лонгстафф Шон 1 0
Тонали Сандро 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Данк Льюис 2 0
Вербрюгген Барт 2 0
Минте Янкуба 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Балеба Карлос 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Брайтон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
7
Ньюкасл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Брайтон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

5
6
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
100%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
2
50%
1
14%
76-90

Пропущено

5
5
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
4
31%
31-45
3
33%
4
31%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
17%
1
10%
1-15
1
17%
3
30%
16-30
3
50%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Эвертон - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Уимблдон 1:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1
Вулверхэмптон - Ньюкасл 1:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Ноттингем Форест - Ньюкасл 1:1 Борнмут - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Ньюкасл - Брест 1:0 Ньюкасл - Жирона 4:0 Йокогама Ф-Маринос - Ньюкасл 2:0 Урава Ред - Ньюкасл 1:4 Халл Сити - Ньюкасл 0:2 А-Лига Старс - Ньюкасл 8:0 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Бёрнли - Ньюкасл 1:4
Брайтон
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2
Брайтон - Ипсвич 0:0 Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1

Результаты матчей

Ньюкасл
Брайтон

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
5.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 8 4 3 1 13 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
16.
Лестер
 0:2 Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 15 4
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Лестер
 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лестер
 0:2 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
20.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
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Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Ньюкасл пытается что-то создать.
  • 43'
    Ньюкасл контролирует мяч.
  • 42'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 42'
    Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 41'
    Вербрюгген Барт из команды Брайтон перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
  • 41'
    Вербрюгген Барт делает важнейший сейв!
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньюкасл
    Ничья
    Брайтон
    2.05
    4.10
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    4.10
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