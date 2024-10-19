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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Мэдли Эндрю
Тоттенхэм
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 116
Тоттенхэм 91.4% (106)
X 6% (7)
Вест Хэм 2.6% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Тоттенхэм
Ничья
Вест Хэм
5.65
5.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
13
Удоджи
Дестини
21
Кулушевски
Деян
8
Биссума
Ив
10
Мэддисон
Джеймс
22
Джонсон
Бреннан
19
Соланке
Доминик
7
Хын
Мин
Сон
23
Ареола
Альфонс
29
Уан-Биссака
Аарон
25
Тодибо
Жан-Клер
26
Килман
Макс
33
Эмерсон
Палмиери
28
Соучек
Томаш
24
Гидо
Родригес
20
Боуэн
Джаррод
10
Пакета
Лукас
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
Тоттенхэм
4-3-3
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Тоттенхэм
Вест Хэм

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

38 матчей

50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед

Первый тайм

36.8%
42.1%
21.1%
14 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

47.4%
23.7%
28.9%
18 побед 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ТМК
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
КЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:3
ПЛ
2:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
КЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
КЛ
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
КЛ
1:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ТМС
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

36
25

Голов в среднем за матч

1.89
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

22
23

Голов в среднем за матч

1.16
1.21

Среднее время на гол

77
74

Всего голов

58
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.26

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

58
71

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 3 0.43
Хын Мин Сон 2 0.29
Мэддисон Джеймс 2 0.29
Соланке Доминик 2 0.29
Кулушевски Деян 1 0.14
Биссума Ив 1 0.14
Ромеро Кристиан 1 0.14
Порро Педро 1 0.14
Ван де Вен Микки 0 0
Вернер Тимо 0 0
Сарр Пап Матар 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 2 0.29
Соучек Томаш 2 0.29
Пакета Лукас 2 (1) 0.29
Антонио Майкл 1 0.14
Ингс Дэнни 1 0.14
Кудус Мохаммед 1 0.14
Килман Макс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Кулушевски Деян 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Удоджи Дестини 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Порро Педро 1 0
Спенс Джед 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Килман Макс 3 0
Гидо Родригес 2 0
Эмерсон Палмиери 2 0
Соучек Томаш 2 0
Солер Карлос 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Антонио Майкл 1 0
Пакета Лукас 1 0
Ирвинг Энди 1 0

Результаты матчей

Тоттенхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вест Хэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

4
4
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Вест Хэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
9

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90

Забито

13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
23%
1
11%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
23%
1
11%
76-90

Пропущено

9
12
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
5
42%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2

Результаты матчей

Тоттенхэм
Вест Хэм

Точный счет

0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Тоттенхэм
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
2
1
2.5
1
3
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
2
5
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 13 - 10 12
7.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Тоттенхэм
 Заявка 7 3 1 3 14 - 8 10
10.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Брайтон
 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
5.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
6.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 30 минут.

    Главный судья: Мэдли Эндрю

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 55.6% пользователей.
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    • Прогнозы 116
    Тоттенхэм 91.4% (106)
    X 6% (7)
    Вест Хэм 2.6% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Тоттенхэм
    Ничья
    Вест Хэм
    5.65
    5.40
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    6.20
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Вест Хэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм

    Исход игры
    Тоттенхэм
    91.5% (107)
    Ничья
    6% (7)
    Вест Хэм
    2.6% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.63% (86)
    Меньше
    20.37% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    82.41% (89)
    Нет
    17.59% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    55.6% (65)
    3:1 Тоттенхэм
    10.3% (12)
    2:0 Тоттенхэм
    9.4% (11)
    1:0 Тоттенхэм
    5.1% (6)
    1:1 Ничья
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    4:2 Тоттенхэм
    1.7% (2)
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