Тур: 8. Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум. Главный судья: Мэдли Эндрю
Прогноз на матч от Liveresult
23
Порро
Педро
26
Килман
Макс
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Порро ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Грэй АрчиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Мур МикиНападающий
-
16 Вернер ТимоНападающий
-
Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Килман МаксЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Тоттенхэм
Вест Хэм
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.9%
34.8%
4.3%
14 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.3%
13%
8.7%
18 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
38 матчей
50%
18.4%
31.6%
19 побед 7 ничьих 12 побед
Первый тайм
36.8%
42.1%
21.1%
14 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
47.4%
23.7%
28.9%
18 побед 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
25
Голов в среднем за матч
1.89
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
22
23
Голов в среднем за матч
1.16
1.21
Среднее время на гол
77
74
Всего голов
58
48
Голов в среднем за матч
1.53
1.26
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
19
Больше 50%
Меньше 50%
19
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
58
71
Бомбардиры внутри турнира
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джонсон Бреннан
|3
|0.43
|Хын Мин Сон
|2
|0.29
|Мэддисон Джеймс
|2
|0.29
|Соланке Доминик
|2
|0.29
|Кулушевски Деян
|1
|0.14
|Биссума Ив
|1
|0.14
|Ромеро Кристиан
|1
|0.14
|Порро Педро
|1
|0.14
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Вернер Тимо
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|2
|0.29
|Соучек Томаш
|2
|0.29
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.29
|Антонио Майкл
|1
|0.14
|Ингс Дэнни
|1
|0.14
|Кудус Мохаммед
|1
|0.14
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Кулушевски Деян
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Удоджи Дестини
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Килман Макс
|3
|0
|Гидо Родригес
|2
|0
|Эмерсон Палмиери
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Солер Карлос
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Ирвинг Энди
|1
|0
Результаты матчей
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Вест Хэм
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вест Хэм
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
4
4
Тоттенхэм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Вест Хэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
9
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
50%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
10
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
4
40%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
20%
76-90
Забито
13
9
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
3
23%
1
11%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
1
8%
3
33%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
9
12
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
11%
5
42%
1-15
0
0%
4
33%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
4
44%
1
8%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Брайтон - Тоттенхэм 3:2 Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0
Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Вест Хэм - Ипсвич 4:1 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Челси 0:3
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Вест Хэм - Борнмут 1:0 Кристал Пэлас - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:3 Вулверхэмптон - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 0:1 Ференцварош - Вест Хэм 2:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Лутон Таун 3:1 Челси - Вест Хэм 5:0 Вест Хэм - Ливерпуль 2:2 Кристал Пэлас - Вест Хэм 5:2 Вест Хэм - Байер Л 1:1 Вест Хэм - Фулхэм 0:2
Результаты матчей
Тоттенхэм
Вест Хэм
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Тоттенхэм
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
21
13
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
25
34
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Вест Хэм
Исход игры
Тоттенхэм
91.5% (107)
Ничья
6% (7)
Вест Хэм
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
79.63% (86)
Меньше
20.37% (22)
Обе команды забьют
Да
82.41% (89)
Нет
17.59% (19)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
55.6% (65)
3:1 Тоттенхэм
10.3% (12)
2:0 Тоттенхэм
9.4% (11)
1:0 Тоттенхэм
5.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
4:2 Тоттенхэм
1.7% (2)
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