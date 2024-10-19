Тур: 8. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Инглэнд Даррен
1:1
Первый тайм: 43'
0'
1:0
5' ГолХименес Рауль
1:1
9' ГолРоджерс Морган
1:1
27' Не забитый пенальтиПерейра Андреас
33' Желтая карточкаБэйли Леон
Ход матча
5'
1:0
9'
1:1
27'
1:1
33'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Берге
Сандер
11
Траоре
Адама
17
Айуоби
Алекс
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
31
Бэйли
Леон
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Берге СандерПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Айуоби АлексПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Бенда СтивенВратарь
-
31 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Нелсон РайсПолузащитник
-
24 Кинг ДжошуаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
24 Онана АмадуПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Гаучи ДжоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Матсен ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Астон Вилла
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.43
0.92
Среднее время на гол
63
97
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
Среднее время на гол
63
93
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|4 (1)
|0.5
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.25
|Траоре Адама
|1
|0.13
|Айуоби Алекс
|1
|0.13
|Нелсон Райс
|1
|0.13
|Родриго Мунис
|1
|0.13
|Перейра Андреас
|1
|0.13
|Робинсон Энтони
|0
|0
|Лено Бернд
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.5
|Дуран Джон
|4
|0.5
|Роджерс Морган
|2
|0.25
|Онана Амаду
|2
|0.25
|Конса Эзри
|1
|0.13
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
|Баркли Росс
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Угелумба Кэлвин
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баркли Росс
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
|Филоджин-Байдейс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
6
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Астон Вилла
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|1:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|14 - 10
|15
|5.
|1:1 Заявка
|8
|4
|3
|1
|13 - 10
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|8.
|1:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|11 - 9
|12
|9.
|0:1 Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 8
|12
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|15.
|1:0 Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 15
|8
|16.
|0:2 Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 14
|6
|17.
|2:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 15
|4
|18.
|0:1 Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|6.
|1:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|7.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|2:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|16.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|0:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|1:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|20.
|2:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ньюкасл
|Бёрн Дэн
|4
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4