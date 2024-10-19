  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Инглэнд Даррен
Фулхэм
1:1
Первый тайм: 43'
Астон Вилла
0'
1:0
5' Гол
Хименес Рауль
1:1
9' Гол
Роджерс Морган
1:1
27' Не забитый пенальти
Перейра Андреас
33' Желтая карточка
Бэйли Леон

Ход матча

5'
Хименес Рауль
(Лено Бернд)
1:0
9'
1:1
Роджерс Морган
(Рамси Джакоб)
27'
Перейра Андреас
1:1
33'
 
Бэйли Леон

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фулхэм
Ничья
Астон Вилла
2.54
Реклама, zenit.win
3.65
Реклама, bettery.ru
3.65
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лено
Бернд
2
Тете
Кенни
5
Андерсен
Йоаким
3
Угелумба
Кэлвин
33
Робинсон
Энтони
18
Перейра
Андреас
16
Берге
Сандер
11
Траоре
Адама
32
Смит-Роу
Эмиль
17
Айуоби
Алекс
7
Хименес
Рауль
23
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
3
Карлос
Диего
Сантос
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
24
Онана
Амаду
8
Тилеманс
Юри
31
Бэйли
Леон
27
Роджерс
Морган
41
Рамси
Джакоб
11
Уоткинс
Олли
Фулхэм
4-2-3-1
Астон Вилла
4-2-3-1

История личных встреч

Фулхэм
Астон Вилла

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

27 матчей

40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

20
12

Голов в среднем за матч

1.43
0.92

Среднее время на гол

63
97

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

1.38
1

Среднее время на гол

65
90

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.41
0.96

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21

Среднее время на гол

63
93

Бомбардиры внутри турнира

Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Рауль 4 (1) 0.5
Смит-Роу Эмиль 2 0.25
Траоре Адама 1 0.13
Айуоби Алекс 1 0.13
Нелсон Райс 1 0.13
Родриго Мунис 1 0.13
Перейра Андреас 1 0.13
Робинсон Энтони 0 0
Лено Бернд 0 0
Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.5
Дуран Джон 4 0.5
Роджерс Морган 2 0.25
Онана Амаду 2 0.25
Конса Эзри 1 0.13
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Баркли Росс 0 0
Бэйли Леон 0 0

Карточки

Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лукич Саша 4 0
Кэрни Том 2 0
Траоре Адама 2 0
Лено Бернд 2 0
Тете Кенни 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Угелумба Кэлвин 2 0
Марку Силва 2 0
Уилсон Гарри 1 0
Нелсон Райс 1 0
Робинсон Энтони 1 0
Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баркли Росс 2 0
Онана Амаду 2 0
Унаи Эмери 2 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Динь Люка 1 0
Макгинн Джон 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Роджерс Морган 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Филоджин-Байдейс Джейден 1 0

Результаты матчей

Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

1
2
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
6
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0

Результаты матчей

Фулхэм
Астон Вилла

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Фулхэм
Астон Вилла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
5.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 8 4 3 1 13 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
16.
Лестер
 0:2 Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 15 4
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Лестер
 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лестер
 0:2 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
20.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
Весь список
  • 41'
    Лено Бернд из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 41'
    Тете Кенни из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 41'
    Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 40'
    Тете Кенни из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Тилеманс Юри навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 40'
    Андерсен Йоаким из команды Фулхэм перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 40'
    Астон Вилла пытается что-то создать.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Craven Cottage. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фулхэм
    Ничья
    Астон Вилла
    2.54
    Реклама, zenit.win
    3.65
    Реклама, bettery.ru
    3.65
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фулхэм 1:1 Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Фулхэм
    Астон Вилла
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный