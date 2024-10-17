Тур: 8. Стадион: Крэйвен Коттедж. Главный судья: Инглэнд Даррен
Позже
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фулхэм
Астон Вилла
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
27 матчей
40.7%
18.5%
40.8%
11 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
18.5%
48.1%
33.4%
5 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
40.7%
33.3%
26%
11 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
12
Голов в среднем за матч
1.43
0.92
Среднее время на гол
63
97
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
1.38
1
Среднее время на гол
65
90
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.41
0.96
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
Среднее время на гол
63
93
Бомбардиры внутри турнира
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Рауль
|3 (1)
|0.43
|Смит-Роу Эмиль
|2
|0.29
|Траоре Адама
|1
|0.14
|Айуоби Алекс
|1
|0.14
|Нелсон Райс
|1
|0.14
|Родриго Мунис
|1
|0.14
|Перейра Андреас
|1
|0.14
|Робинсон Энтони
|0
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.57
|Дуран Джон
|4
|0.57
|Онана Амаду
|2
|0.29
|Роджерс Морган
|1
|0.14
|Конса Эзри
|1
|0.14
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Баркли Росс
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Карточки
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лукич Саша
|4
|0
|Кэрни Том
|2
|0
|Траоре Адама
|2
|0
|Лено Бернд
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Угелумба Кэлвин
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Уилсон Гарри
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Робинсон Энтони
|1
|0
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баркли Росс
|2
|0
|Онана Амаду
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
|Филоджин-Байдейс Джейден
|1
|0
Результаты матчей
Фулхэм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Астон Вилла
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
1
2
Фулхэм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Астон Вилла
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
6
Фулхэм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
2
33%
1-15
3
50%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
6
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
10%
2
17%
1-15
4
40%
1
8%
16-30
1
10%
2
17%
31-45
1
10%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
2
20%
4
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Сити - Фулхэм 3:2 Ноттингем Форест - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Ньюкасл 3:1 Престон Норт Энд - Фулхэм 1:1
Фулхэм - Вест Хэм 1:1 Ипсвич - Фулхэм 1:1 Бирмингем - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Лестер 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Севилья 1:2 Бенфика - Фулхэм 0:1 Лутон Таун - Фулхэм 2:4 Фулхэм - Манчестер Сити 0:4 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Кристал Пэлас 1:1 Фулхэм - Ливерпуль 1:3 Вест Хэм - Фулхэм 0:2 Фулхэм - Ньюкасл 0:1 Ноттингем Форест - Фулхэм 3:1
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2
Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1 Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0
Результаты матчей
Фулхэм
Астон Вилла
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Фулхэм
Астон Вилла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
52
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогнозы на матч Фулхэм - Астон Вилла
Исход игры
Фулхэм
22% (11)
Ничья
46% (23)
Астон Вилла
32% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.81% (22)
Меньше
53.19% (25)
Обе команды забьют
Да
87.23% (41)
Нет
12.77% (6)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38% (19)
1:2 Астон Вилла
20% (10)
2:1 Фулхэм
16% (8)
0:1 Астон Вилла
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
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