Тур: 8. Стадион: Олд Траффорд. Главный судья: Барротт Сэмюэл
0:0
Первый тайм: 1'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
35
Эванс
Джонни
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
-
20 Далот ДиогуЗащитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
-
36 Итан УитлиНападающий
- Нападающий
-
57 Флетчер ДжекНападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Ми БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ярмолюк ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
14
7
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Амад
|1
|0.14
|Гарначо Алехандро
|1
|0.14
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.14
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.14
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.14
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбеумо Брайан
|6 (1)
|0.86
|Висса Йоан
|3
|0.43
|Карвалью Фабиу
|1
|0.14
|Норгор Кристиан
|1
|0.14
|Пиннок Итан
|1
|0.14
|Коллинз Натан
|1
|0.14
|Дамсгор Миккель
|0
|0
|Янельт Витали
|0
|0
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Льюис-Поттер Кин
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майну Кобби
|4
|0
|Магуайр Гарри
|3
|0
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Эриксен Кристиан
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Линделоф Виктор
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айер Кристоффер
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Норгор Кристиан
|1
|0
|Янельт Витали
|1
|0
|Йенсен Матиас
|1
|0
|Висса Йоан
|1
|0
|Пиннок Итан
|1
|0
|Льюис-Поттер Кин
|1
|0
|Коллинз Натан
|1
|0
|Ярмолюк Егор
|1
|0
|Томас Франк
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
12
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брентфорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
14
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
2
14%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1
Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0
Результаты матчей
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Точный счет
0:3
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:3
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Манчестер Юнайтед
Брентфорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|18 - 9
|13
|7.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 10
|13
|8.
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 7
|13
|9.
|0:0 Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|10.
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|13 - 13
|11
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|0:0 Заявка
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 15
|8
|15.
|0:0 Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 12
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|0:0 Заявка
|8
|0
|2
|6
|4 - 15
|2
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|0:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|5.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|8.
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 6
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|7.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|8.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|0:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|0:0 Заявка
|4
|0
|2
|2
|5 - 8
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|0:0 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|20.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Брентфорд
Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.3% (108)
Ничья
7.4% (9)
Брентфорд
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.73% (69)
Меньше
37.27% (41)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
39.7% (48)
2:0 Манчестер Юнайтед
18.2% (22)
1:0 Манчестер Юнайтед
13.2% (16)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:2 Брентфорд
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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