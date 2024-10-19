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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Барротт Сэмюэл
Манчестер Юнайтед
0:0
Первый тайм: 1'
Брентфорд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 118
Манчестер Юнайтед 89% (105)
X 7.6% (9)
Брентфорд 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брентфорд
4.35
4.50
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4.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
24
Онана
Андре
20
Далот
Диогу
4
Де
Лигт
Маттейс
35
Эванс
Джонни
6
Мартинес
Лисандро
18
Каземиро
Карлос
14
Эриксен
Кристиан
17
Гарначо
Алехандро
8
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Хёйлунн
Расмус
1
Флеккен
Марк
4
Ван
дер
Берг
Сепп
22
Коллинз
Натан
5
Пиннок
Итан
20
Айер
Кристоффер
27
Янельт
Витали
6
Норгор
Кристиан
19
Мбеумо
Брайан
24
Дамсгор
Миккель
23
Льюис-Поттер
Кин
7
Шаде
Кевин
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Брентфорд
4-2-3-1

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ТМК
2:2

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Амад 1 0.14
Гарначо Алехандро 1 0.14
Рэшфорд Маркус 1 0.14
Де Лигт Маттейс 1 0.14
Зиркзее Джошуа 1 0.14
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбеумо Брайан 6 (1) 0.86
Висса Йоан 3 0.43
Карвалью Фабиу 1 0.14
Норгор Кристиан 1 0.14
Пиннок Итан 1 0.14
Коллинз Натан 1 0.14
Дамсгор Миккель 0 0
Янельт Витали 0 0
Йенсен Матиас 0 0
Льюис-Поттер Кин 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майну Кобби 4 0
Магуайр Гарри 3 0
Мартинес Лисандро 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Эриксен Кристиан 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Линделоф Виктор 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Далот Диогу 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Диалло Амад 1 0
Гарначо Алехандро 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айер Кристоффер 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Норгор Кристиан 1 0
Янельт Витали 1 0
Йенсен Матиас 1 0
Висса Йоан 1 0
Пиннок Итан 1 0
Льюис-Поттер Кин 1 0
Коллинз Натан 1 0
Ярмолюк Егор 1 0
Томас Франк 1 0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Брентфорд
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
12
Манчестер Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Брентфорд
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
14

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
2
29%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 3
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
50%
2
17%
31-45
1
25%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
2
17%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
40%
76-90

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
2
40%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
3
38%
1
8%
31-45
2
25%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
25%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 0:0 Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Вулверхэмптон 5:3 Брентфорд - Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1 Брентфорд - Лейтон Ориент 3:1
Манчестер Сити - Брентфорд 2:1 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Колчестер - Брентфорд 0:1 Ливерпуль - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Кристал Пэлас 2:1 Брентфорд - Вольфсбург 4:4 Уотфорд - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Эштрела 1:3 Бенфика - Брентфорд 1:1 Уимблдон - Брентфорд 2:5 Брентфорд - Ньюкасл 2:4 Борнмут - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Фулхэм 0:0 Эвертон - Брентфорд 1:0 Лутон Таун - Брентфорд 1:5 Брентфорд - Шеффилд Юнайтед 2:0

Результаты матчей

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Точный счет

0:3
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:3
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Манчестер Юнайтед
Брентфорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 8 4 3 1 12 - 9 15
5.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
6.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
7.
Брайтон
 0:0 Заявка 8 3 4 1 13 - 10 13
8.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 7 13
9.
Фулхэм
 0:0 Заявка 8 3 3 2 10 - 8 12
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15.
Лестер
 0:0 Заявка 8 1 4 3 9 - 12 7
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 8 0 2 6 4 - 15 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Фулхэм
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Брайтон
 0:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
11.
Лестер
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 4 0 2 2 1 - 5 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Астон Вилла
 0:0 Заявка 4 2 2 0 6 - 4 8
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
8.
Брайтон
 0:0 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Лестер
 0:0 Заявка 4 0 2 2 5 - 8 2
15.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
20.
Саутгемптон
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 2'
    "Манчестер Юнайтед" играет в красных футболках и белых трусах, "Брентфорд" - в белых футболках и фиолетовых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Олд Траффорде"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Манчестер Юнайтед начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Old Trafford. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 69 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:0 Брентфорд

Исход игры
Манчестер Юнайтед
89.3% (108)
Ничья
7.4% (9)
Брентфорд
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
62.73% (69)
Меньше
37.27% (41)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
39.7% (48)
2:0 Манчестер Юнайтед
18.2% (22)
1:0 Манчестер Юнайтед
13.2% (16)
3:1 Манчестер Юнайтед
5.8% (7)
2:2 Ничья
4.1% (5)
1:2 Брентфорд
3.3% (4)
1:1 Ничья
1.7% (2)
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