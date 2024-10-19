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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Саутгемптон
2:0
Первый тайм: 43'
Лестер
0'
6' Желтая карточка
Мэннинг Райан
1:0
8' Гол
Арчер Камерон
10' Желтая карточка
Фернандеш Матеуш
2:0
28' Гол
Арибо Джо
33' Желтая карточка
Харвуд-Беллис Тэйлор
36' Желтая карточка
Диблинг Тайлер

Ход матча

6'
Мэннинг Райан
 
8'
Арчер Камерон
1:0
10'
Фернандеш Матеуш
 
28'
Арибо Джо
(Уокер-Питерс Кайл)
2:0
33'
Харвуд-Беллис Тэйлор
 
36'
Диблинг Тайлер
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Лестер
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3.60
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3.55
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ремсдейл
Аарон
6
Харвуд-Беллис
Тэйлор
35
Беднарек
Ян
2
Уокер-Питерс
Кайл
16
Сугавара
Юкинари
3
Мэннинг
Райан
33
Диблинг
Тайлер
7
Арибо
Джо
4
Даунс
Флинн
18
Фернандеш
Матеуш
19
Арчер
Камерон
30
Хермансен
Мадс
2
Джастин
Джеймс
3
Фас
Ваут
5
Околи
Меме
16
Кристиансен
Виктор
22
Скипп
Оливер
6
Ндиди
Уилфред
40
Буонанотте
Факундо
11
Эль-Ханнус
Билаль
10
Мавидиди
Стефи
9
Варди
Джейми
Саутгемптон
5-4-1
Лестер
4-2-3-1

История личных встреч

Саутгемптон
Лестер

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

27 матчей

33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

Ч
5:0
Ч
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
К
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:9
ПЛ
1:2
КЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:0
Ч
0:2
Ч
3:2
Ч
1:0
К
2:0
Ч
1:2

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.31
0.79

Среднее время на гол

68
114

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.57
2

Среднее время на гол

57
45

Всего голов

39
37

Голов в среднем за матч

1.44
1.37

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

62
65

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арчер Камерон 2 0.25
Арибо Джо 1 0.13
Сугавара Юкинари 1 0.13
Харвуд-Беллис Тэйлор 1 0.13
Диблинг Тайлер 1 0.13
Лаллана Адам 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Фернандеш Матеуш 0 0
Лестер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буонанотте Факундо 2 0.25
Джастин Джеймс 2 0.25
Варди Джейми 2 0.25
Мавидиди Стефи 2 0.25
Фас Ваут 1 0.13
Ндиди Уилфред 0 0
Фатаву Абдул 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даунс Флинн 3 0
Харвуд-Беллис Тэйлор 3 0
Диблинг Тайлер 3 0
Стивенс Джек 1 1
Лаллана Адам 2 0
Беднарек Ян 2 0
Фернандеш Матеуш 2 0
Мартин Рассел 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Мэннинг Райан 1 0
Армстронг Адам 1 0
Корне Максвелл 1 0
Уокер-Питерс Кайл 1 0
Бреретон Бен 1 0
Стюарт Росс III 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Лестер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндиди Уилфред 3 0
Айю Джордан 2 0
Варди Джейми 2 0
Скипп Оливер 2 0
Буонанотте Факундо 2 0
Стив Купер 2 0
Вестергор Янник 1 0
Коуди Конор 1 0
Уинкс Гарри 1 0
Фас Ваут 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Джастин Джеймс 1 0
Околи Меме 1 0
Кристиансен Виктор 1 0

Результаты матчей

Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
6
Саутгемптон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лестер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

0
3
Саутгемптон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Лестер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Пропущено

15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
6
40%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0

Результаты матчей

Саутгемптон
Лестер

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Точный счет

3:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Саутгемптон
Лестер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Брайтон
 1:0 Заявка 8 4 3 1 14 - 10 15
5.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 8 4 3 1 13 - 10 15
6.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 8 4 1 3 18 - 9 13
8.
Фулхэм
 1:1 Заявка 8 3 3 2 11 - 9 12
9.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 8 3 3 2 8 - 8 12
10.
Брентфорд
 0:0 Заявка 8 3 2 3 13 - 13 11
11.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
12.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 8 2 3 3 5 - 8 9
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Вест Хэм
 Заявка 8 2 2 4 11 - 15 8
15.
Эвертон
 1:0 Заявка 8 2 2 4 8 - 15 8
16.
Лестер
 0:2 Заявка 8 1 3 4 9 - 14 6
17.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 8 1 1 6 6 - 15 4
18.
Ипсвич
 0:1 Заявка 8 0 4 4 6 - 15 4
19.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Тоттенхэм
 Заявка 4 3 0 1 11 - 3 9
5.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 4 8
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
7.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
10.
Лестер
 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 6 4
16.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 6 2
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Астон Вилла
 1:1 Заявка 4 2 2 0 7 - 5 8
4.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
5.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
6.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
8.
Манчестер Юнайтед
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
9.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Ньюкасл
 0:1 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Тоттенхэм
 Заявка 4 1 1 2 7 - 6 4
12.
Фулхэм
 1:1 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Эвертон
 1:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Ипсвич
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
17.
Лестер
 0:2 Заявка 4 0 1 3 5 - 10 1
18.
Брентфорд
 0:0 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
20.
Саутгемптон
 2:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ньюкасл Бёрн Дэн 4
Ипсвич Морси Сэм 4
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Лестер
    2.35
    Реклама, pari.ru
    3.60
    Реклама, bettery.ru
    3.55
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