35' Буонанотте Факундо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Хорошую попытку сделал Даунс Флинн . Удар в створ, но вратарь начеку

32' Игрок из команды Саутгемптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

32' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

30' Удар от ворот произведет Саутгемптон

30' Кристиансен Виктор из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

28' Г О О О О Л - Арибо Джо забивает с левой ноги!

28' Уокер-Питерс Кайл создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Околи Меме выиграл воздушное противоборство у Камерон Арчер.

25' Фас Ваут выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Удар от ворот произведет Саутгемптон

23' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Эль-Ханнус Билаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Удар от ворот произведет Саутгемптон

20' Ндиди Уилфред оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Буонанотте Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Арибо Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Лестер

18' Саутгемптон идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Даунс Флинн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Камерон Арчер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Харвуд-Беллис Тэйлор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Скипп Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Саутгемптон

13' Буонанотте Факундо из команды Лестер своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Кристиансен Виктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Саутгемптон

11' Фас Ваут оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Матч возобновлен

11' Ох, нехорошо это выглядит. Джастин Джеймс получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Джастин Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Фернандеш Матеуш получил желтую карточку от судьи

10' Лестер совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Камерон Арчер удалось забить из легкой позиции.

8' Г О О О О Л - Камерон Арчер забивает ударом с левой ноги!

8' Мэннинг Райан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Мэннинг Райан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

6' Ндиди Уилфред выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Саутгемптон совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Удар от ворот произведет Лестер

5' Камерон Арчер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

5' Беднарек Ян создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Арибо Джо и попал в каркас ворот!

4' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сугавара Юкинари навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Игрок из команды Саутгемптон делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Саутгемптон совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Саутгемптон начинает с центра поля