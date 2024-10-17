Тур: 8. Стадион: Сент-Мэрис. Главный судья: Тейлор Энтони
Позже
-
Главный тренер: Мартин Расселл
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Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Саутгемптон
Лестер
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
33.3%
16.7%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
27 матчей
33.3%
18.5%
48.2%
9 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.31
0.79
Среднее время на гол
68
114
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.57
2
Среднее время на гол
57
45
Всего голов
39
37
Голов в среднем за матч
1.44
1.37
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
14
Больше 52%
Меньше 48%
13
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
6
Больше 22%
Меньше 78%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
62
65
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сугавара Юкинари
|1
|0.14
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|1
|0.14
|Арчер Камерон
|1
|0.14
|Диблинг Тайлер
|1
|0.14
|Лаллана Адам
|0
|0
|Фернандеш Матеуш
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буонанотте Факундо
|2
|0.29
|Джастин Джеймс
|2
|0.29
|Варди Джейми
|2
|0.29
|Мавидиди Стефи
|2
|0.29
|Фас Ваут
|1
|0.14
|Ндиди Уилфред
|0
|0
|Фатаву Абдул
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даунс Флинн
|3
|0
|Стивенс Джек
|1
|1
|Лаллана Адам
|2
|0
|Беднарек Ян
|2
|0
|Харвуд-Беллис Тэйлор
|2
|0
|Диблинг Тайлер
|2
|0
|Мартин Рассел
|1
|0
|Тэйлор Чарли
|1
|0
|Армстронг Адам
|1
|0
|Корне Максвелл
|1
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Стюарт Росс III
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Фернандеш Матеуш
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Айю Джордан
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Скипп Оливер
|2
|0
|Буонанотте Факундо
|2
|0
|Стив Купер
|2
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Коуди Конор
|1
|0
|Уинкс Гарри
|1
|0
|Фас Ваут
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|Джастин Джеймс
|1
|0
|Околи Меме
|1
|0
|Кристиансен Виктор
|1
|0
Результаты матчей
Саутгемптон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Лестер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
6
Саутгемптон
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Лестер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
0
3
Саутгемптон
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Лестер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
10
2
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
10%
2
50%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Пропущено
15
11
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
6
40%
1
9%
31-45
1
7%
1
9%
46-60
4
27%
2
18%
61-75
3
20%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:1 Борнмут - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Ипсвич 1:1 Эвертон - Саутгемптон 1:1
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Брентфорд - Саутгемптон 3:1 Кардифф Сити - Саутгемптон 3:5 Саутгемптон - Ноттингем Форест 0:1 Ньюкасл - Саутгемптон 1:0 Саутгемптон - Хетафе 0:0 Саутгемптон - Лацио 1:1 Миллуолл - Саутгемптон 0:1 Оксфорд Юнайтед - Саутгемптон 2:0 Монпелье - Саутгемптон 1:3 Бордо - Саутгемптон 2:3 Истли - Саутгемптон 1:7 Лидс - Саутгемптон 0:1 Саутгемптон - Вест Бромвич 3:1 Вест Бромвич - Саутгемптон 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2
Лестер
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лестер - Борнмут 1:0 Арсенал - Лестер 4:2 Уолсолл - Лестер 0:0 Лестер - Эвертон 1:1
Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Лестер - Транмир 4:0 Фулхэм - Лестер 2:1 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Ланс - Лестер 3:0 Аугсбург - Лестер 1:0 Лестер - Палермо 0:1 Шрусбери Таун - Лестер 1:2 Вильярреал - Лестер 1:2 Лестер - Блэкберн 0:2 Престон Норт Энд - Лестер 0:3 Лестер - Саутгемптон 5:0 Лестер - Вест Бромвич 2:1 Плимут - Лестер 1:0 Миллуолл - Лестер 1:0
Результаты матчей
Саутгемптон
Лестер
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
4 раза 100%
Точный счет
3:1
3 раза 75%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
Саутгемптон
Лестер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|13 - 10
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|14 - 8
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 8
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 5
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 2
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 6
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (5)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Челси
|Кукурелья Марк
|5
|Челси
|Фофана Уэсли
|5
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
Прогнозы на матч Саутгемптон - Лестер
Исход игры
Саутгемптон
34% (17)
Ничья
30% (15)
Лестер
36% (18)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
83.67% (41)
Нет
16.33% (8)
Популярный счёт
1:2 Лестер
30% (15)
1:1 Ничья
26% (13)
2:1 Саутгемптон
22% (11)
1:0 Саутгемптон
8% (4)
0:1 Лестер
6% (3)
2:2 Ничья
4% (2)
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