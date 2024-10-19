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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Спарта Роттердам
0:2
Первый тайм: 10'
Алмере Сити
0'
0:1
8' Гол
Робине Тома
0:2
10' Гол

Ход матча

8'
0:1
Робине Тома
(Акуджоби Хамди)
10'
0:2

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Спарта Роттердам
Ничья
Алмере Сити
1.65
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6.20
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6.00
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Все Коэффициенты
1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Кляйн
Майк
8
Клемент
Пелле
6
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Брим
Шарль-Андреас
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
22
Барбе
Тео
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
27
Делорье-Шобе
Логан
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
11
Кадиле
Джуниор
9
Робине
Тома
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Алмере Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Алмере Сити

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:3
Э
1:2
ПД
1:3
ПД
6:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
0:3
ПД
4:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.83
2.29

Среднее время на гол

31
39

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

2.08
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

43
46

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 3 0.33
Леуритсен Тобиас 2 0.22
Клемент Пелле 1 0.11
Нассо Мохамед 1 0.11
Кинтеро Тео 1 0.11
Мито Сюнсукэ 1 0.11
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийом Батист 1 0.11
Хансен Корнелиус 1 0.11
Робине Тома 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Эрдхёйзен Майк 2 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Клемент Пелле 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Алмере Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
13

Упущенные победы

5
1
Спарта Роттердам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
13

Упущенные победы

8
2

Голы по времени матча

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
100%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
5
36%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 5
2
20%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
50%
76-90

Пропущено

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
0
0%
4
24%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
2
25%
1
6%
31-45
2
25%
1
6%
46-60
2
25%
7
41%
61-75
1
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1
Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0
АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Алмере Сити

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
2
6
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 8 5 1 2 17 - 5 16
4.
Твенте
 Заявка 8 4 2 2 14 - 7 14
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
10.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
12.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
13.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
15.
Херенвен
 Заявка 8 2 2 4 10 - 17 8
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 9 1 2 6 3 - 19 5
18.
Валвейк
 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
10.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
11.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
14.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
15.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
16.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 5 0 3 2 3 - 5 3
17.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 0:1 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 4 2 0 2 9 - 5 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Алмере Сити
 1:0 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
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    Спарта Роттердам
    Алмере Сити
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