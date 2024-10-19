  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хиглер Деннис
Спарта Роттердам
2:2
Конец матча
Алмере Сити
0'
0:1
8' Гол
Робине Тома
0:2
10' Гол в свои ворота
Рейт Бойд
32' Желтая карточка
Кадиле Джуниор
36' Желтая карточка
Клемент Пелле
1:2
49' Гол
Негли Камиель
2:2
55' Гол
Клемент Пелле
83' Желтая карточка
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
90' Желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
90' Желтая карточка
Карбонель Алекс
90' Вторая желтая карточка
Эрдхёйзен Майк
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Робине Тома
(Акуджоби Хамди)
10'
0:2
Рейт Бойд
32'
 
Кадиле Джуниор
33'
Marvin Young
Мейссен Рик
 
33'
Ван дер Кюст Джевенсио
Кляйн Майк
 
33'
Бакари Саид
Рейт Бойд
 
36'
Клемент Пелле
 
46'
 
Хансен Корнелиус
Кадиле Джуниор
49'
Негли Камиель
(Китолано Джошуа)
1:2
55'
Клемент Пелле
(Брим Шарль-Андреас)
2:2
60'
 
Карбонель Алекс
Тахири Анас
72'
Метиньо
Китолано Джошуа
 
73'
 
Налич Ади
Хайе Том
80'
Да Силва Кайки
Нассо Мохамед
 
83'
 
Ван Де Камп Йокем Ритмистер
88'
 
Провиденс Рубен
Делорье-Шобе Логан
90'
Эрдхёйзен Майк
 
90'
 
Карбонель Алекс
90'
Эрдхёйзен Майк
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 621 Количество передач 245
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

1
Олай
Ник
2
Рейт
Бойд
3
Мейссен
Рик
4
Эрдхёйзен
Майк
5
Кляйн
Майк
8
Клемент
Пелле
6
Китолано
Джошуа
7
Негли
Камиель
10
Версейрен
Арно
11
Нассо
Мохамед
9
Брим
Шарль-Андреас
1
Баккер
Нордин
20
Акуджоби
Хамди
4
Висус
Рикардо
22
Барбе
Тео
14
Загаритис
Василиос
19
Хайе
Том
8
Тахири
Анас
27
Делорье-Шобе
Логан
5
Ван
Де
Камп
Йокем
Ритмистер
11
Кадиле
Джуниор
9
Робине
Тома
Спарта Роттердам
4-2-3-1
Алмере Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Роттердам
Алмере Сити

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

13 матчей

61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
2:3
Э
1:2
ПД
1:3
ПД
6:1
ПД
1:0
ПД
3:2
ПД
3:2
ПД
3:0
ПД
0:1
ПД
2:4
ПД
0:3
ПД
4:3
ПД
1:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

2.83
2.29

Среднее время на гол

31
39

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

1.43
1.5

Среднее время на гол

63
60

Всего голов

27
25

Голов в среднем за матч

2.08
1.92

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11

Среднее время на гол

43
46

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Негли Камиель 4 0.44
Леуритсен Тобиас 2 0.22
Клемент Пелле 2 0.22
Нассо Мохамед 1 0.11
Кинтеро Тео 1 0.11
Мито Сюнсукэ 1 0.11
Бас Юлиан 0 0
Версейрен Арно 0 0
Китолано Джошуа 0 0
Брим Шарль-Андреас 0 0
Ayoub Oufkir 0 0
Алмере Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робине Тома 1 0.11
Гийом Батист 1 0.11
Хансен Корнелиус 1 0.11
Акуджоби Хамди 0 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрдхёйзен Майк 3 1
Ван дер Кюст Джевенсио 3 0
Клемент Пелле 2 0
Метиньо 2 0
Олай Ник 1 0
Версейрен Арно 1 0
Китолано Джошуа 1 0
Рейт Бойд 1 0
Мейссен Рик 1 0
Алмере Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Висус Рикардо 1 1
Акуджоби Хамди 2 0
Гийом Батист 0 1
Хайе Том 1 0
Тахири Анас 1 0
Робине Тома 1 0
Флоранюс Шерел 1 0
Карбонель Алекс 1 0
Маменги Кристофер 1 0
Загаритис Василиос 1 0
Провиденс Рубен 1 0
Делорье-Шобе Логан 1 0
Кадиле Джуниор 1 0
Ресинк Стейе 1 0
Бальбао Алекс 1 0
Ван Де Камп Йокем Ритмистер 1 0
Emanuel Poku 1 0

Результаты матчей

Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Алмере Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
13

Упущенные победы

5
1
Спарта Роттердам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
13

Упущенные победы

11
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
5
36%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Забито

13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
23%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90

Пропущено

9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
11%
5
25%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
2
22%
7
35%
61-75
1
11%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1
Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0
АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1

Результаты матчей

Спарта Роттердам
Алмере Сити

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Спарта Роттердам
Алмере Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
3
6
3
6
1.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 9 5 1 3 17 - 7 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 9 0 1 8 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 4 2 0 2 11 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion Het Kasteel. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Спарта Роттердам 2:2 Алмере Сити онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный