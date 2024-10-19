Тур: 9. Стадион: Sparta Stadion Het Kasteel. Главный судья: Хиглер Деннис
2:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолРобине Тома
0:2
10' Гол в свои воротаРейт Бойд
32' Желтая карточкаКадиле Джуниор
36' Желтая карточкаКлемент Пелле
1:2
49' ГолНегли Камиель
2:2
55' ГолКлемент Пелле
83' Желтая карточкаВан Де Камп Йокем Ритмистер
90' Желтая карточкаЭрдхёйзен Майк
90' Желтая карточкаКарбонель Алекс
90' Вторая желтая карточкаЭрдхёйзен Майк
90'+7
Ход матча
8'
0:1
10'
0:2
32'
33'
36'
49'
1:2
55'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
7 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
621 Количество передач 245
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
1
Олай
Ник
- Основной состав
-
1 Олай НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
12 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
-
14 МетиньоПолузащитник
-
16 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Marvin Young
-
19 Aymane Bais
-
Главный тренер: Рейсдейк Йерун
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Барбе ТеоЗащитник
- Защитник
-
19 Хайе ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Маттуар ФезПолузащитник
-
-
Главный тренер: Хедвигес Мадуро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Спарта Роттердам
Алмере Сити
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
13 матчей
61.5%
7.7%
30.8%
8 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
2.83
2.29
Среднее время на гол
31
39
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
1.43
1.5
Среднее время на гол
63
60
Всего голов
27
25
Голов в среднем за матч
2.08
1.92
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
Среднее время на гол
43
46
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Негли Камиель
|4
|0.44
|Леуритсен Тобиас
|2
|0.22
|Клемент Пелле
|2
|0.22
|Нассо Мохамед
|1
|0.11
|Кинтеро Тео
|1
|0.11
|Мито Сюнсукэ
|1
|0.11
|Бас Юлиан
|0
|0
|Версейрен Арно
|0
|0
|Китолано Джошуа
|0
|0
|Брим Шарль-Андреас
|0
|0
|Ayoub Oufkir
|0
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робине Тома
|1
|0.11
|Гийом Батист
|1
|0.11
|Хансен Корнелиус
|1
|0.11
|Акуджоби Хамди
|0
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрдхёйзен Майк
|3
|1
|Ван дер Кюст Джевенсио
|3
|0
|Клемент Пелле
|2
|0
|Метиньо
|2
|0
|Олай Ник
|1
|0
|Версейрен Арно
|1
|0
|Китолано Джошуа
|1
|0
|Рейт Бойд
|1
|0
|Мейссен Рик
|1
|0
Алмере Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Висус Рикардо
|1
|1
|Акуджоби Хамди
|2
|0
|Гийом Батист
|0
|1
|Хайе Том
|1
|0
|Тахири Анас
|1
|0
|Робине Тома
|1
|0
|Флоранюс Шерел
|1
|0
|Карбонель Алекс
|1
|0
|Маменги Кристофер
|1
|0
|Загаритис Василиос
|1
|0
|Провиденс Рубен
|1
|0
|Делорье-Шобе Логан
|1
|0
|Кадиле Джуниор
|1
|0
|Ресинк Стейе
|1
|0
|Бальбао Алекс
|1
|0
|Ван Де Камп Йокем Ритмистер
|1
|0
|Emanuel Poku
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Роттердам
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Алмере Сити
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Спарта Роттердам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Алмере Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
13
Упущенные победы
5
1
Спарта Роттердам
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Алмере Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
13
Упущенные победы
11
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
14%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
4
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
5
36%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Забито
13
5
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
1 Не забивали 5
3
23%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
4
31%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
23%
2
40%
76-90
Пропущено
9
20
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
11%
5
25%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
2
22%
1
5%
31-45
2
22%
3
15%
46-60
2
22%
7
35%
61-75
1
11%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Спарта Роттердам - Конинклейке 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Амстердамсхе - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1
Спарта Роттердам - АДО-20 1:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Катвийк - Спарта Роттердам 2:4 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Спарта Роттердам - АКВ 0:2 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:3 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Спарта Роттердам - Харденберг 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 РКАВ Волендам - Спарта Роттердам 1:3 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Спарта Роттердам - ГВВВ Венендал 1:2 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Козаккен Бойз - Спарта Роттердам 3:3 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 Спарта Роттердам - Ламия 4:1
Алмере Сити
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Алмере Сити - Виллем II 0:1 ПЕК Зволле - Алмере Сити 1:0 Алмере Сити - Твенте 0:5 Хераклес - Алмере Сити 0:0
АДО Ден Хааг - Алмере Сити 2:1 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Боруссия-2 Д - Алмере Сити 0:3 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Алмере Сити - ФКСБ 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 Аякс - Алмере Сити 3:0 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Твенте - Алмере Сити 3:1
Результаты матчей
Спарта Роттердам
Алмере Сити
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Спарта Роттердам
Алмере Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
36
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 7
|16
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 3
|15
|2.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3