Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

44' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Олай Ник взял и забрал мяч на выходе

42' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

42' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

38' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

36' Клемент Пелле совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Тактическая замена. Майк Кляйн уходит с поля и его заменяет Джевенсио ван дер Куст

32' Кадиле Джуниор совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

30' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Шарль-Андреас Брим из команды Спарта Роттердам в офсайде

28' Кадиле Джуниор навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Негли Камиель навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Хорошую попытку сделал Версейрен Арно . Удар в створ, но вратарь начеку

23' Алмере Сити совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Матч возобновлен

22' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Версейрен Арно нанес удар головой, но Нордин Баккер спокойно отбил мяч.

18' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Клемент Пелле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Шарль-Андреас Брим нанес удар, но тот был заблокирован.

17' Китолано Джошуа не смог попасть в створ ударом издали

16' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Спарта Роттердам совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кадиле Джуниор не смог попасть в створ ударом издали

10' Г О О О О Л - Рейт Бойд уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

8' Г О О О О Л - Робине Тома забивает с правой ноги!

7' Шарль-Андреас Брим пробует нанести удар издали, но Нордин Баккер держит все под контролем

6' Делорье-Шобе Логан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Баккер Нордин взял и забрал мяч на выходе

2' Хайе Том не смог попасть в створ ударом издали

1' Алмере Сити совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре