Тур: 11. Стадион: Хет Куипие.
0'
0:1
4' ГолСпилеерс Йорне
0:2
24' ГолВанакен Ханс
40' Желтая карточкаМиньоле Симон
1:2
41' ПенальтиСайяд Аллахьяр
50' Желтая карточкаБайрам Эмин
69' Желтая карточкаArthur Piedfort
73' Желтая карточкаTuur Rommens
78' Желтая карточкаСайяд Аллахьяр
90' Вторая желтая карточкаБайрам Эмин
90'+5
Ход матча
4'
24'
0:2
40'
41'
1:2
50'
69'
73'
78'
90'
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
65
Сейс
Хоакин
17
Верман
Ромео
30
Яшари
Ардон
20
Ванакен
Ханс
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
-
65 Сейс ХоакинЗащитник
- Защитник
-
17 Верман РомеоЗащитник
- Защитник
-
30 Яшари АрдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Скораш МихалПолузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Нападающий
-
87 Kaye Furo
-
Главный тренер: Хайен Ники
История личных встреч
Вестерло
Брюгге
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 17 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Второй тайм
5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед
23 матча
4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
0.54
0.6
Среднее время на гол
167
150
Всего голов
35
20
Голов в среднем за матч
3.5
1.54
Среднее время на гол
25
58
Всего голов
42
26
Голов в среднем за матч
1.83
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
49
79
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|4 (1)
|0.36
|Фриган Матия
|4
|0.36
|Luka Vuskovic
|4
|0.36
|Стассин Лукас
|2
|0.18
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.18
|Хасполат Догукан
|1
|0.09
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.09
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.09
|Байрам Эмин
|1
|0.09
|Алькосер Хосимар
|1
|0.09
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ванакен Ханс
|4
|0.36
|Сков-Ольсен Андреас
|4
|0.36
|Нильссон Хокан
|3 (1)
|0.27
|Цолис Христос
|2
|0.18
|Мехеле Брэндон
|2
|0.18
|Спилеерс Йорне
|1
|0.09
|Талби Чемсдин
|1
|0.09
|Сейс Хоакин
|1
|0.09
|Ветлесен Уго
|0
|0
|Де Кёйпер Максим
|0
|0
|Яшари Ардон
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|5
|0
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Байрам Эмин
|1
|1
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Нойштедтер Роман
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Рейнолдс Брайан
|2
|0
|Алькосер Хосимар
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Нильссон Хокан
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Де Кёйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|0
|1
|Миньоле Симон
|1
|0
|Мехеле Брэндон
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Яшари Ардон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
3
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
8
6
Вестерло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
17%
4
40%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90
Пропущено
10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90
Забито
21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
29%
4
21%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
5
26%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
7
35%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2
Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1
Результаты матчей
Вестерло
Брюгге
Точный счет
1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
32
42
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
65
38
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|20 - 7
|16
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Вестерло
|Tuur Rommens
|5