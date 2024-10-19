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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Вестерло
1:2
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
4' Гол
Спилеерс Йорне
0:2
24' Гол
Ванакен Ханс
40' Желтая карточка
Миньоле Симон
1:2
41' Пенальти
Сайяд Аллахьяр
50' Желтая карточка
Байрам Эмин
69' Желтая карточка
Arthur Piedfort
73' Желтая карточка
Tuur Rommens
78' Желтая карточка
Сайяд Аллахьяр
90' Вторая желтая карточка
Байрам Эмин
90'+5
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
44
Luka
Vuskovic
25
Tuur
Rommens
46
Arthur
Piedfort
5
Бос
Джордан
34
Хасполат
Догукан
10
Девайн
Алфи
47
Авокойа
Мебуде
Адерире
9
Фриган
Матия
7
Сайяд
Аллахьяр
22
Миньоле
Симон
65
Сейс
Хоакин
44
Мехеле
Брэндон
17
Верман
Ромео
55
Де
Кёйпер
Максим
30
Яшари
Ардон
58
Спилеерс
Йорне
15
Рафаэль
Онедика
20
Ванакен
Ханс
8
Цолис
Христос
68
Талби
Чемсдин
Вестерло
3-4-1-2
Брюгге
4-1-4-1

История личных встреч

Вестерло
Брюгге

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
116.7%
2 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 17 побед

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед

Второй тайм

5.9%
94.1%
0 побед 1 ничья 13 побед

23 матча

4.3%
21.7%
74%
1 победа 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

8.7%
30.4%
60.9%
2 победы 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

8.7%
34.8%
56.5%
2 победы 8 ничьих 13 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
0:1
ПДА
0:0
ПДА
0:2
ЛП
1:2
ЛП
4:0
ЛП
6:0
К
0:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:3
ЛЖ
5:0
ТМС
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
4:3
ПЛ
1:2
ТМС
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

0.54
0.6

Среднее время на гол

167
150

Всего голов

35
20

Голов в среднем за матч

3.5
1.54

Среднее время на гол

25
58

Всего голов

42
26

Голов в среднем за матч

1.83
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
8
Больше 35%
Меньше 65%
15
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

49
79

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 4 (1) 0.36
Фриган Матия 4 0.36
Luka Vuskovic 4 0.36
Стассин Лукас 2 0.18
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.18
Хасполат Догукан 1 0.09
Рейнолдс Брайан 1 0.09
Мадсен Николас 1 (1) 0.09
Байрам Эмин 1 0.09
Алькосер Хосимар 1 0.09
Сидорчук Сергей 0 0
Бос Джордан 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ванакен Ханс 4 0.36
Сков-Ольсен Андреас 4 0.36
Нильссон Хокан 3 (1) 0.27
Цолис Христос 2 0.18
Мехеле Брэндон 2 0.18
Спилеерс Йорне 1 0.09
Талби Чемсдин 1 0.09
Сейс Хоакин 1 0.09
Ветлесен Уго 0 0
Де Кёйпер Максим 0 0
Яшари Ардон 0 0
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0
Рафаэль Онедика 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 5 0
Хасполат Догукан 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Фриган Матия 4 0
Байрам Эмин 1 1
Сидорчук Сергей 2 0
Нойштедтер Роман 2 0
Болат Синан 2 0
Рейнолдс Брайан 2 0
Алькосер Хосимар 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветлесен Уго 3 0
Нильссон Хокан 2 0
Сике Уго 2 0
Де Кёйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 0 1
Миньоле Симон 1 0
Мехеле Брэндон 1 0
Скораш Михал 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Цолис Христос 1 0
Яшари Ардон 1 0
Верман Ромео 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0

Результаты матчей

Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брюгге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
3
Вестерло
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Брюгге
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

8
6
Вестерло
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Брюгге
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

12
10
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
2
17%
4
40%
1-15
2
17%
1
10%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
1
8%
3
30%
76-90

Пропущено

10
7
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
33%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
1
11%
1
11%
61-75
2
22%
2
22%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
2
20%
2
40%
61-75
4
40%
0
0%
76-90

Забито

21
19
12 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
3
14%
4
21%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
6
29%
4
21%
31-45
3
14%
4
21%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
3
14%
5
26%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
3
15%
0
0%
1-15
5
25%
0
0%
16-30
2
10%
3
25%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
15%
4
33%
61-75
7
35%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2
Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2 Вестерло - Мехелен 0:2 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Гент - Вестерло 3:2 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Вестерло - Стандард 3:3
Брюгге
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Спортинг Шарлеруа - Брюгге 1:1 Брюгге - Гент 2:4
Брюгге - Боруссия Д 0:3 Кортрейк - Брюгге 0:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Дендер - Брюгге 1:2 Брюгге - Антверпен 1:0 Генк - Брюгге 3:2 Стандард - Брюгге 1:0 Брюгге - Мехелен 1:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Норвич 3:0 Брюгге - Дендер 0:0 ПСВ - Брюгге 1:1 Брюгге - АЕК 4:1 Кнокке - Брюгге 1:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Андерлехт - Брюгге 0:1

Результаты матчей

Вестерло
Брюгге

Точный счет

1:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
2
1.5
4
2
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
6
5
3
8
2.5
2
9
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
3.
Гент
 10 5 2 3 18 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
5.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
6.
Дендер
 0:0 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
8.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
9.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 10 3 5 2 11 - 8 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 10 2 5 3 13 - 18 11
15.
Серкль Брюгге
 0:0 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Серкль Брюгге
 0:0 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Дендер
 0:0 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Гент
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 0:0 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
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Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
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Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Вестерло Tuur Rommens 5
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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