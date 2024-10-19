Тур: 11. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
10'
17
Фрэнсис
Абу
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
21
Колс
Кобе
20
Грнчар
Давид
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Манье ГариПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муслич Мирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Серкль Брюгге
Дендер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.5
|Уаттара Абдул
|2
|0.2
|Сомерс Тибо
|1
|0.1
|Брунинью Филипе
|1
|0.1
|Олайгбе Казим
|1
|0.1
|Равич Христиан
|1
|0.1
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.3
|Берте Мохамед
|3
|0.3
|Квет Роман
|2
|0.2
|Грнчар Давид
|1
|0.1
|Шедлер Орельен
|1
|0.1
|Nathan Rodes
|1
|0.1
|Jordy Soladio
|1
|0.1
|Ali Akman
|1
|0.1
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|4
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Joedrick Pupe
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Jordy Soladio
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
|Jasper Van Oudenhove
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Серкль Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
1
5
Серкль Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Дендер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
Дендер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0
Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Дендер
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
14
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
46
19
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|18 - 10
|17
|4.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|20 - 7
|16
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|9.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|10.
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|0:0
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5
|Вестерло
|Tuur Rommens
|5