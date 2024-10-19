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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Первый тайм: 15'
Дендер
0'
10' Желтая карточка
Joedrick Pupe

Ход матча

10'
 
Joedrick Pupe
Лучшие коэффициенты
Серкль Брюгге
Ничья
Дендер
3.90
3.90
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4.40
Все Коэффициенты
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
66
Равич
Христиан
90
Emmanuel
Kakou
8
Эрик
Дос
Сантос
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
24
Вилтард
Малкольм
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
11
Шедлер
Орельен
Серкль Брюгге
3-4-3
Дендер
3-5-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Дендер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.5
Уаттара Абдул 2 0.2
Сомерс Тибо 1 0.1
Брунинью Филипе 1 0.1
Олайгбе Казим 1 0.1
Равич Христиан 1 0.1
Назиньо Флавио 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.3
Берте Мохамед 3 0.3
Квет Роман 2 0.2
Грнчар Давид 1 0.1
Шедлер Орельен 1 0.1
Nathan Rodes 1 0.1
Jordy Soladio 1 0.1
Ali Akman 1 0.1
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 4 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Варлесон 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gilles Ruyssen 3 0
Joedrick Pupe 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Колс Кобе 2 0
Фила Карол 2 0
Nathan Rodes 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Jordy Soladio 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0
Jasper Van Oudenhove 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3
Серкль Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

1
5
Серкль Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Дендер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
9 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
Дендер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0
Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Дендер

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
3:3
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

3:0
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
3.
Гент
 10 5 2 3 18 - 10 17
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
5.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
6.
Дендер
 0:0 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
8.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
9.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 10 3 5 2 11 - 8 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 10 2 5 3 13 - 18 11
15.
Серкль Брюгге
 0:0 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Серкль Брюгге
 0:0 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Дендер
 0:0 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Гент
 5 2 1 2 7 - 6 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 0:0 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Вестерло Tuur Rommens 5
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  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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