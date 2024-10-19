  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Серкль Брюгге
0:0
Конец матча
Дендер
0'
10' Желтая карточка
Joedrick Pupe
21' Желтая карточка
Шедлер Орельен
64' Желтая карточка
Emmanuel Kakou
89' Желтая карточка
Jordy Soladio
90' Желтая карточка
Мьянге Сенна
90' Вторая желтая карточка
Jordy Soladio
90'+10
21
Деланге
Максим
2
Диаките
Ибрахим
66
Равич
Христиан
90
Emmanuel
Kakou
8
Эрик
Дос
Сантос
17
Фрэнсис
Абу
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
34
Веррипс
Михаэл
22
Gilles
Ruyssen
21
Колс
Кобе
3
Joedrick
Pupe
20
Грнчар
Давид
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
24
Вилтард
Малкольм
88
Fabio
Ferraro
77
Нсимба
Брюни
11
Шедлер
Орельен
Серкль Брюгге
3-4-3
Дендер
3-5-2

История личных встреч

Серкль Брюгге
Дендер

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
60

Бомбардиры внутри турнира

Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 5 0.45
Уаттара Абдул 2 0.18
Сомерс Тибо 1 0.09
Брунинью Филипе 1 0.09
Олайгбе Казим 1 0.09
Равич Христиан 1 0.09
Назиньо Флавио 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0
Дендер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсимба Брюни 3 (1) 0.27
Берте Мохамед 3 0.27
Квет Роман 2 0.18
Грнчар Давид 1 0.09
Шедлер Орельен 1 0.09
Nathan Rodes 1 0.09
Jordy Soladio 1 0.09
Ali Akman 1 0.09
Joedrick Pupe 0 0
Fabio Ferraro 0 0

Карточки

Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Назиньо Флавио 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Варлесон 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Уаттара Абдул 1 0
Emmanuel Kakou 1 0
Дендер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joedrick Pupe 4 0
Jordy Soladio 2 1
Gilles Ruyssen 3 0
Нсимба Брюни 3 0
Колс Кобе 2 0
Фила Карол 2 0
Nathan Rodes 2 0
Ridwane M'barki 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Масангу Керес 1 0
Вилтард Малкольм 1 0
Силла Дембо 1 0
Jasper Van Oudenhove 1 0

Результаты матчей

Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
3
Серкль Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

1
5
Серкль Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Дендер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
6

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

11
13
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90

Пропущено

20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
Дендер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0
Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5

Результаты матчей

Серкль Брюгге
Дендер

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

3:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Серкль Брюгге
Дендер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
3
8
1.5
4
7
1
10
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Гент
 0:0 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
5.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
6.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 11 3 6 2 11 - 8 15
9.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
10.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 10 2 5 3 13 - 18 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Гент
 0:0 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Гент
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 0:0 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Шедлер Орельен получил желтую карточку от судьи
    • 10'
      Joedrick Pupe получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Серкль Брюгге 0:0 Дендер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный