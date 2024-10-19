Тур: 11. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Конец матча
0'
10' Желтая карточкаJoedrick Pupe
21' Желтая карточкаШедлер Орельен
64' Желтая карточкаEmmanuel Kakou
89' Желтая карточкаJordy Soladio
90' Желтая карточкаМьянге Сенна
90' Вторая желтая карточкаJordy Soladio
90'+10
Ход матча
10'
21'
64'
89'
90'
90'
17
Фрэнсис
Абу
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
21
Колс
Кобе
20
Грнчар
Давид
10
Lennard
Hens
18
Nathan
Rodes
77
Нсимба
Брюни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Манье ГариПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Муслич Мирон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Колс КобеЗащитник
- Защитник
-
20 Грнчар ДавидПолузащитник
-
10 Lennard HensПолузащитник
-
18 Nathan RodesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Нсимба БрюниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Диш ГийомВратарь
- Защитник
-
16 Квет РоманПолузащитник
-
53 Силла ДембоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vincent Euvrard
История личных встреч
Серкль Брюгге
Дендер
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
60
Бомбардиры внутри турнира
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|5
|0.45
|Уаттара Абдул
|2
|0.18
|Сомерс Тибо
|1
|0.09
|Брунинью Филипе
|1
|0.09
|Олайгбе Казим
|1
|0.09
|Равич Христиан
|1
|0.09
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Дендер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нсимба Брюни
|3 (1)
|0.27
|Берте Мохамед
|3
|0.27
|Квет Роман
|2
|0.18
|Грнчар Давид
|1
|0.09
|Шедлер Орельен
|1
|0.09
|Nathan Rodes
|1
|0.09
|Jordy Soladio
|1
|0.09
|Ali Akman
|1
|0.09
|Joedrick Pupe
|0
|0
|Fabio Ferraro
|0
|0
Карточки
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|5
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Назиньо Флавио
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Варлесон
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
|Emmanuel Kakou
|1
|0
Дендер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Joedrick Pupe
|4
|0
|Jordy Soladio
|2
|1
|Gilles Ruyssen
|3
|0
|Нсимба Брюни
|3
|0
|Колс Кобе
|2
|0
|Фила Карол
|2
|0
|Nathan Rodes
|2
|0
|Ridwane M'barki
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Масангу Керес
|1
|0
|Вилтард Малкольм
|1
|0
|Силла Дембо
|1
|0
|Jasper Van Oudenhove
|1
|0
Результаты матчей
Серкль Брюгге
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Дендер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
3
Серкль Брюгге
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Дендер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
1
5
Серкль Брюгге
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Дендер
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
6
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
2
20%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
2
29%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
3
33%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
2
25%
2
22%
76-90
Забито
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
4
57%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
4
33%
1
14%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
11
13
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
18%
3
23%
1-15
3
27%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
27%
3
23%
76-90
Пропущено
20
16
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
10%
4
25%
1-15
5
25%
4
25%
16-30
4
20%
1
6%
31-45
3
15%
3
19%
46-60
2
10%
2
13%
61-75
4
20%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Серкль Брюгге
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1
Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Мольде - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Серкль Брюгге - Килмарнок 1:0 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Килмарнок - Серкль Брюгге 1:1 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Монако - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - АЕК Ларнака 3:2
Дендер
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Дендер - Спортинг Шарлеруа 1:0 Дендер - Андерлехт 1:1 Генк - Дендер 4:0
Дендер - Стандард 0:2 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Дендер - Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Дендер - Кортрейк 4:1 Гент - Дендер 1:2 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Дендер - Ла Лувьер 0:3 Брюгге - Дендер 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Гронинген - Дендер 4:4 Стандард - Дендер 1:5 Андерлехт - Дендер 2:1 Уденаарде - Дендер 0:3 КРК Харелбеке - Дендер 0:5 СВ Харелбеке - Дендер 0:5
Результаты матчей
Серкль Брюгге
Дендер
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
3:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Серкль Брюгге
Дендер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
38
47
110
29
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|20 - 7
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|8.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5