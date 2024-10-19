  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Мотор Люблин
1:0
Первый тайм: 6'
Видзев Лодзь
0'
1:0
1' Гол
Piotr Ceglarz

Ход матча

1'
Piotr Ceglarz
(Michal Krol)
1:0
Лучшие коэффициенты
Мотор Люблин
Ничья
Видзев Лодзь
2.65
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, fon.bet
3.30
Все Коэффициенты
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
21
Рудоль
Себастьян
18
Наемски
Аркадиуш
47
Palacz
Krystian
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
22
Christopher
Simon
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
77
Piotr
Ceglarz
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Мотор Люблин
4-3-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Мотор Люблин
Видзев Лодзь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ВД
1:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 3 0.27
Christopher Simon 2 0.18
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.18
Рудоль Себастьян 1 0.09
Бартош Марек Кристиан 1 0.09
Mbaye Ndiaye 1 0.09
Bartosz Wolski 0 0
Filip Wojcik 0 0
Michal Krol 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 5 (2) 0.45
Jakub Lukowski 3 0.27
Альварес Франциско 3 0.27
Жиро Матеуш 1 0.09
Сыпек Якуб 1 0.09
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Столярски Павел 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Шеху Юлиан 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
6
Мотор Люблин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
2
29%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
2
15%
76-90

Пропущено

13
12
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
6
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3

Результаты матчей

Мотор Люблин
Видзев Лодзь

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
2
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ягеллония Белосток
 11 7 1 3 18 - 17 22
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
8.
Мотор Люблин
 1:0 12 5 3 4 11 - 13 18
9.
Видзев Лодзь
 0:1 12 4 4 4 13 - 13 16
10.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Мотор Люблин
 1:0 7 3 2 2 5 - 6 11
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Видзев Лодзь
 0:1 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
8.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
9.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
10.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
11.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
5.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
8.
Мотор Люблин
 1:0 5 2 1 2 6 - 7 7
9.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
10.
Видзев Лодзь
 0:1 7 1 3 3 7 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Пяст Червински Якуб 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Michal Krol сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Piotr Ceglarz бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Мотор Люблин.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.60. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.60 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Мотор Люблин
Ничья
Видзев Лодзь
2.65
Реклама, betcity.ru
3.40
Реклама, fon.bet
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мотор Люблин 1:0 Видзев Лодзь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Мотор Люблин
Видзев Лодзь
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный