Тур: 12. Стадион: Арена Люблин.
1:0
Первый тайм: 6'
Ход матча
1'
1:0
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
77
Сыпек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Michal KrolНападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Igor Bartnik
-
-
-
30 Mbaye Ndiaye
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Хамулич СаидНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Мотор Люблин
Видзев Лодзь
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мраз Самуэл
|3
|0.27
|Christopher Simon
|2
|0.18
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.18
|Рудоль Себастьян
|1
|0.09
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0.09
|Mbaye Ndiaye
|1
|0.09
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Filip Wojcik
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рондич Имад
|5 (2)
|0.45
|Jakub Lukowski
|3
|0.27
|Альварес Франциско
|3
|0.27
|Жиро Матеуш
|1
|0.09
|Сыпек Якуб
|1
|0.09
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Карточки
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|3
|0
|Mbaye Ndiaye
|3
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Мраз Самуэл
|2
|0
|Бартош Марек Кристиан
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Michal Krol
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Калисканер Каан
|1
|0
|Palacz Krystian
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|4
|1
|Козловский Самуэл
|2
|1
|Керк Себастьян
|3
|0
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Гонг Хилари
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Шеху Юлиан
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Хамулич Саид
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
|Marcel Krajewski
|1
|0
Результаты матчей
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
4
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
6
Мотор Люблин
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Видзев Лодзь
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
27% (3)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
75%
2
29%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
4
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
17%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
10%
4
31%
1-15
1
10%
2
15%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
4
40%
2
15%
76-90
Пропущено
13
12
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
4
31%
6
50%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
1
8%
61-75
2
15%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3
Результаты матчей
Мотор Люблин
Видзев Лодзь
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Мотор Люблин
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
74
47
47
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|21 - 7
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|11
|7
|1
|3
|18 - 17
|22
|5.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|8.
|1:0
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|9.
|0:1
|12
|4
|4
|4
|13 - 13
|16
|10.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|5 - 6
|11
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|0:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|8.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|9.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|8.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|10.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Пяст
|Червински Якуб
|4