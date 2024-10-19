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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Мотор Люблин
3:4
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
1' Гол
Piotr Ceglarz
2:0
14' Гол
Рудоль Себастьян
2:1
22' Гол в свои ворота
Мраз Самуэл
2:2
24' Гол
Рондич Имад
39' Желтая карточка
Christopher Simon
2:3
42' Гол
Рондич Имад
48' Желтая карточка
Сыпек Якуб
2:4
56' Гол
Альварес Франциско
3:4
86' Гол
Kacper Welniak
90' Желтая карточка
Шеху Юлиан
90' Желтая карточка
Рондич Имад
90'+9
1
Kacper
Rosa
28
Столярски
Павел
21
Рудоль
Себастьян
18
Наемски
Аркадиуш
47
Palacz
Krystian
68
Bartosz
Wolski
6
Сампер
Серхи
22
Christopher
Simon
26
Michal
Krol
90
Мраз
Самуэл
77
Piotr
Ceglarz
1
Гикевич
Рафал
62
Кастрати
Лирим
4
Жиро
Матеуш
15
Фернандес
Хуан
III
2
Сильва
Луис
10
Альварес
Франциско
6
Шеху
Юлиан
37
Керк
Себастьян
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Мотор Люблин
4-3-3
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Мотор Люблин
Видзев Лодзь

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ВД
1:0

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мраз Самуэл 3 0.25
Piotr Ceglarz 3 (1) 0.25
Рудоль Себастьян 2 0.17
Christopher Simon 2 0.17
Бартош Марек Кристиан 1 0.08
Kacper Welniak 1 0.08
Mbaye Ndiaye 1 0.08
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0
Filip Wojcik 0 0
Filip Luberecki 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рондич Имад 7 (2) 0.58
Альварес Франциско 4 0.33
Jakub Lukowski 3 0.25
Сыпек Якуб 1 0.08
Жиро Матеуш 1 0.08
Antoni Klimek 0 0
Керк Себастьян 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 3 0
Mbaye Ndiaye 3 0
Столярски Павел 2 0
Мраз Самуэл 2 0
Бартош Марек Кристиан 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Michal Krol 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Калисканер Каан 1 0
Palacz Krystian 1 0
Filip Luberecki 1 0
Christopher Simon 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 4 1
Козловский Самуэл 2 1
Керк Себастьян 3 0
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Рондич Имад 2 0
Шеху Юлиан 2 0
Сыпек Якуб 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Гонг Хилари 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Хамулич Саид 1 0
Antoni Klimek 1 0
Marcel Krajewski 1 0

Результаты матчей

Мотор Люблин
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

5
4
Мотор Люблин
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Видзев Лодзь
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
6
Мотор Люблин
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Видзев Лодзь
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
25% (3)
67% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
4
50%
2
20%
76-90

Пропущено

9
12
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
11%
4
33%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
4
44%
4
33%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
17%
3
50%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
50%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
50%
76-90

Забито

14
16
5 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
3
21%
4
25%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
14%
1
6%
46-60
2
14%
3
19%
61-75
5
36%
2
13%
76-90

Пропущено

16
16
9 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
1
6%
4
25%
1-15
3
19%
2
13%
16-30
5
31%
6
38%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
2
13%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мотор Люблин
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лех - Мотор Люблин 1:2 Скерневице - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2
Сталь Мелец - Мотор Люблин 1:0 Мотор Люблин - Гурник Забже 1:0 Мотор Люблин - Погонь Седльце 2:0 Легия - Мотор Люблин 5:2 Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0
Видзев Лодзь
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Видзев Лодзь - Корона Кельце 0:1 Лехия Гданьск - Видзев Лодзь 1:1 Элана - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0
ГКС Катовице - Видзев Лодзь 2:2 Видзев Лодзь - Висла Плоцк 3:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3

Результаты матчей

Мотор Люблин
Видзев Лодзь

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мотор Люблин
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
2
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
8
4
5
7
1.5
5
7
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ягеллония Белосток
 2:0 12 8 1 3 20 - 17 25
3.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
4.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
11.
Заглембе Любин
 0:2 12 4 2 6 8 - 16 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 2:0 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Заглембе Любин
 0:2 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Ягеллония Белосток
 2:0 6 4 0 2 9 - 10 12
4.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 0:2 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Рондич Имад бьет в цель!
    • 39'
      Christopher Simon получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Керк Себастьян сделал результативную передачу.
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