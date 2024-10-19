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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Янг Бойз
2:1
Конец матча
Люцерн
0'
18' Желтая карточка
Бенито Лорис
26' Желтая карточка
Дорн Пиус
42' Желтая карточка
Ньясс Шейх
44' Желтая карточка
Али Мохамед
45' Желтая карточка
Кнежевич Стефан
45' Желтая карточка
Угринич Филип
45' Желтая карточка
Luca Jaquez
1:0
48' Гол
Монтейро Джоэл
2:0
51' Гол
Иттен Седрик
2:1
70' Гол
Luca Jaquez
85' Желтая карточка
Элиа Мешак
90' Желтая карточка
Станкович Александар
90'+5

Ход матча

18'
Бенито Лорис
 
23'
 
Levin Winkler
Белоко Стефан
26'
 
Дорн Пиус
42'
Ньясс Шейх
 
44'
Али Мохамед
 
45'
 
Кнежевич Стефан
45'
Угринич Филип
 
45'
 
Luca Jaquez
48'
Монтейро Джоэл
1:0
51'
Иттен Седрик
2:0
56'
 
Кадак Якуб
Ррудхани Донат
56'
 
Severin Ottiger
Овусу Тайрон
56'
 
Lars Villiger
Клиджэ Тибо
59'
Хусич Анел
Бенито Лорис
 
70'
2:1
Luca Jaquez
73'
Имери Кастриот
Малес Дариан
 
73'
Аджам Жауэн
Конте Абду
 
76'
 
Спадануда Кевин
Levin Winkler
76'
Ганвула Сильвер
Иттен Седрик
 
85'
Лакоми Лукаш
Ньясс Шейх
 
85'
Элиа Мешак
 
90'
 
Станкович Александар

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 18 Удары в створ 19
  • 7 Угловые 7
  • 2 Офсайды 4
  • 1 Нарушения правил 0
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
26
Фон
Бальмоос
Давид
24
Атекаме
Закари
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
20
Ньясс
Шейх
39
Малес
Дариан
77
Монтейро
Джоэл
7
Угринич
Филип
9
Иттен
Седрик
15
Элиа
Мешак
1
Лоретц
Паскаль
20
Дорн
Пиус
4
Luca
Jaquez
5
Кнежевич
Стефан
14
Цыганик
Андрей
8
Станкович
Александар
24
Овусу
Тайрон
18
Белоко
Стефан
11
Ррудхани
Донат
17
Клиджэ
Тибо
9
Грбич
Адриан
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Люцерн
4-1-2-1-2

История личных встреч

Янг Бойз
Люцерн

45 матчей

86.7%
13.3%
39 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.2%
26.7%
11.1%
28 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
17.8%
15.5%
30 побед 8 ничьих 0 побед

22 матча

45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед

67 матчей

58.2%
23.9%
17.9%
39 побед 16 ничьих 12 побед

Первый тайм

41.8%
31.3%
26.9%
28 побед 21 ничья 18 побед

Второй тайм

44.8%
29.9%
25.3%
30 побед 20 ничьих 17 побед

История матчей

С
4:2
С
6:1
С
1:1
С
5:1
С
1:1
С
3:0
С
1:2
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
3:4
С
5:2
С
2:2
С
2:3
С
2:1
К
1:2
С
1:0
С
2:0
С
1:0
С
2:2
С
4:0
С
1:3
К
4:0
С
2:3
С
2:3
С
2:1
С
2:4
С
0:1
С
4:1
С
4:1
С
4:1
С
2:2
С
2:1
С
2:3
С
5:2
С
3:1
С
1:1
С
0:1
С
1:1
С
1:2
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
3:2
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
1:1
С
5:1
С
2:1
С
1:1
С
1:2
С
5:2
С
2:3
С
6:1
С
0:3
С
0:1
С
0:3

Голы

Всего голов

85
60

Голов в среднем за матч

2.58
1.76

Среднее время на гол

34
51

Всего голов

59
38

Голов в среднем за матч

1.74
1.15

Среднее время на гол

51
78

Всего голов

144
98

Голов в среднем за матч

2.15
1.46

Тотал матчей

2.5
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
47
Больше 70%
Меньше 30%
20
32
Больше 48%
Меньше 52%
35
20
Больше 30%
Меньше 70%
47
10
Больше 15%
Меньше 85%
57
6
Больше 9%
Меньше 91%
61

Среднее время на гол

41
61

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 4 0.4
Ганвула Сильвер 4 0.4
Иттен Седрик 2 0.2
Угринич Филип 1 0.1
Малес Дариан 0 0
Блюм Левин 0 0
Бенито Лорис 0 0
Хусич Анел 0 0
Колли Эбрима 0 0
Атекаме Закари 0 0
Люцерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клиджэ Тибо 4 0.4
Lars Villiger 4 0.4
Дорн Пиус 2 0.2
Luca Jaquez 2 0.2
Цыганик Андрей 1 0.1
Sinan Karweina 1 0.1
Белоко Стефан 1 0.1
Спадануда Кевин 1 0.1
Ррудхани Донат 1 0.1
Levin Winkler 1 0.1
Станкович Александар 0 0
Кадак Якуб 0 0
Severin Ottiger 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аджам Жауэн 3 1
Лаупер Сандро 2 1
Угринич Филип 3 0
Ньясс Шейх 3 0
Али Мохамед 1 1
Зукру Танги 1 1
Бенито Лорис 1 0
Иттен Седрик 1 0
Ганвула Сильвер 1 0
Элиа Мешак 1 0
Хусич Анел 1 0
Колли Эбрима 1 0
Малес Дариан 1 0
Блюм Левин 1 0
Чайва Мигель 1 0
Люцерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнежевич Стефан 4 0
Белоко Стефан 3 0
Лоретц Паскаль 3 0
Цыганик Андрей 2 0
Дорн Пиус 2 0
Severin Ottiger 2 0
Станкович Александар 1 0
Грбич Адриан 1 0
Кадак Якуб 1 0
Ррудхани Донат 1 0
Luca Jaquez 1 0
Leny Meyer 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
4
Янг Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
7
Янг Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Люцерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Пропущено

8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90

Пропущено

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
17%
2
50%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
5
42%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
5
45%
3
17%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
8
44%
76-90

Пропущено

20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
20%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
5
25%
5
38%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3
Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2

Результаты матчей

Янг Бойз
Люцерн

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Люцерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1.5
5
5
1
9
2.5
3
7
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
3.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
4.
Серветт
 9 5 2 2 14 - 16 17
5.
Санкт-Галлен
 9 4 2 3 17 - 11 14
6.
Базель
 9 4 1 4 16 - 9 13
7.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 11 - 16 8
12.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
3.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Базель
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
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    • 48'
      Г О О О О Л - Монтейро Джоэл бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 18'
      Бенито Лорис получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Янг Бойз 2:1 Люцерн онлайн

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