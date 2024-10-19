Тур: 10. Стадион: Ванкдорф.
0'
18' Желтая карточкаБенито Лорис
26' Желтая карточкаДорн Пиус
42' Желтая карточкаНьясс Шейх
44' Желтая карточкаАли Мохамед
45' Желтая карточкаКнежевич Стефан
45' Желтая карточкаУгринич Филип
45' Желтая карточкаLuca Jaquez
1:0
48' ГолМонтейро Джоэл
2:0
51' ГолИттен Седрик
2:1
70' ГолLuca Jaquez
85' Желтая карточкаЭлиа Мешак
90' Желтая карточкаСтанкович Александар
90'+5
Ход матча
18'
26'
42'
44'
45'
45'
45'
48'
1:0
51'
2:0
70'
2:1
85'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
18 Удары в створ 19
-
7 Угловые 7
-
2 Офсайды 4
-
1 Нарушения правил 0
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
22
Конте
Абду
20
Ньясс
Шейх
39
Малес
Дариан
15
Элиа
Мешак
20
Дорн
Пиус
24
Овусу
Тайрон
17
Клиджэ
Тибо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
22 Конте АбдуЗащитник
-
20 Ньясс ШейхЗащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Joel Magnin
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дорн ПиусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Овусу ТайронПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Клиджэ ТибоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
16 Кадак ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ульрих ДариоПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Фрик Марио
История личных встреч
Янг Бойз
Люцерн
45 матчей
86.7%
13.3%
39 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.2%
26.7%
11.1%
28 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
17.8%
15.5%
30 побед 8 ничьих 0 побед
22 матча
45.5%
54.5%
0 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 17 побед
67 матчей
58.2%
23.9%
17.9%
39 побед 16 ничьих 12 побед
Первый тайм
41.8%
31.3%
26.9%
28 побед 21 ничья 18 побед
Второй тайм
44.8%
29.9%
25.3%
30 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
85
60
Голов в среднем за матч
2.58
1.76
Среднее время на гол
34
51
Всего голов
59
38
Голов в среднем за матч
1.74
1.15
Среднее время на гол
51
78
Всего голов
144
98
Голов в среднем за матч
2.15
1.46
Тотал матчей
2.5
60
Больше 90%
Меньше 10%
7
47
Больше 70%
Меньше 30%
20
32
Больше 48%
Меньше 52%
35
20
Больше 30%
Меньше 70%
47
10
Больше 15%
Меньше 85%
57
6
Больше 9%
Меньше 91%
61
Среднее время на гол
41
61
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|4
|0.4
|Ганвула Сильвер
|4
|0.4
|Иттен Седрик
|2
|0.2
|Угринич Филип
|1
|0.1
|Малес Дариан
|0
|0
|Блюм Левин
|0
|0
|Бенито Лорис
|0
|0
|Хусич Анел
|0
|0
|Колли Эбрима
|0
|0
|Атекаме Закари
|0
|0
Люцерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клиджэ Тибо
|4
|0.4
|Lars Villiger
|4
|0.4
|Дорн Пиус
|2
|0.2
|Luca Jaquez
|2
|0.2
|Цыганик Андрей
|1
|0.1
|Sinan Karweina
|1
|0.1
|Белоко Стефан
|1
|0.1
|Спадануда Кевин
|1
|0.1
|Ррудхани Донат
|1
|0.1
|Levin Winkler
|1
|0.1
|Станкович Александар
|0
|0
|Кадак Якуб
|0
|0
|Severin Ottiger
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аджам Жауэн
|3
|1
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Угринич Филип
|3
|0
|Ньясс Шейх
|3
|0
|Али Мохамед
|1
|1
|Зукру Танги
|1
|1
|Бенито Лорис
|1
|0
|Иттен Седрик
|1
|0
|Ганвула Сильвер
|1
|0
|Элиа Мешак
|1
|0
|Хусич Анел
|1
|0
|Колли Эбрима
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
|Чайва Мигель
|1
|0
Люцерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнежевич Стефан
|4
|0
|Белоко Стефан
|3
|0
|Лоретц Паскаль
|3
|0
|Цыганик Андрей
|2
|0
|Дорн Пиус
|2
|0
|Severin Ottiger
|2
|0
|Станкович Александар
|1
|0
|Грбич Адриан
|1
|0
|Кадак Якуб
|1
|0
|Ррудхани Донат
|1
|0
|Luca Jaquez
|1
|0
|Leny Meyer
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Люцерн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
4
Янг Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Люцерн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
7
Янг Бойз
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Люцерн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
1
10%
31-45
3
60%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Пропущено
8
9
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
0
0%
4
44%
46-60
3
38%
1
11%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
17%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
2
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
4
50%
76-90
Пропущено
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
17%
2
50%
1-15
1
8%
1
25%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
5
42%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
11
18
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
5
45%
3
17%
46-60
1
9%
2
11%
61-75
1
9%
8
44%
76-90
Пропущено
20
13
9 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
4
20%
3
23%
1-15
2
10%
2
15%
16-30
3
15%
2
15%
31-45
5
25%
5
38%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Базель - Янг Бойз 1:0 Барселона - Янг Бойз 5:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Веве - Янг Бойз 2:4 Янг Бойз - Лозанна 1:1 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2
Люцерн
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Тун - Люцерн 2:3 Люцерн - Лозанна 2:2 Люцерн - Базель 1:0 Санкт-Галлен - Люцерн 2:3
Арау - Люцерн 1:0 Вадуц - Люцерн 1:0 Цюрих - Люцерн 1:1 Люцерн - Винтертур 3:0 Мендризио - Люцерн 1:4 Лугано - Люцерн 2:3 Люцерн - Сьон 1:0 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Люцерн - Серветт 1:2 Люцерн - Штутгарт 0:0 Хам - Люцерн 0:2 Люцерн - Шаффхаузен 1:1 Люцерн - Альтах 2:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 1:2 Ивердон - Люцерн 3:1 Лозанна - Люцерн 0:2
Результаты матчей
Янг Бойз
Люцерн
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:3
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
4
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Люцерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
46
55
19
37
19
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4