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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Заглембе Любин
0:2
Перерыв
Ягеллония Белосток
0'
16' Желтая карточка
Adam Radwanski
0:1
20' Гол
Имас Хесус
0:2
24' Гол
Хансен Кристоффер

Ход матча

16'
Adam Radwanski
 
20'
0:1
Имас Хесус
24'
0:2
Хансен Кристоффер
(Чурлинов Дарко)
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Ягеллония Белосток
2.75
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3.65
Все Коэффициенты
30
Хладун
Доминик
31
Igor
Orlikowski
25
Налепа
Михал
5
Лавничак
Алекс
27
Bartlomiej
Kludka
7
Marek
Mroz
8
Дабровски
Дамьян
18
Adam
Radwanski
17
Вдовяк
Матеуш
80
Миколаевски
Даниэль
9
Сейк
Вацлав
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
3
Стойинович
Душан
5
Полак
Цезарий
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
9
Диаби
Мохамед
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
Заглембе Любин
3-5-2
Ягеллония Белосток
4-2-3-1

История личных встреч

Заглембе Любин
Ягеллония Белосток

17 матчей

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед

35 матчей

37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

Э
1:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:1
Э
3:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
2:2
ЭГА
2:0
Э
0:4
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
3:1
К
2:1
Э
3:4
Э
1:2
Э
0:2
К
0:2
Э
1:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
0:0
Э
0:0
OE
5:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.44
1

Среднее время на гол

62
90

Всего голов

19
24

Голов в среднем за матч

1.12
1.33

Среднее время на гол

80
67

Всего голов

45
41

Голов в среднем за матч

1.29
1.17

Тотал матчей

2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33

Среднее время на гол

70
76

Бомбардиры внутри турнира

Заглембе Любин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пьенько Томаш 3 0.25
Адамчик Хуберт 1 0.08
Marek Mroz 1 0.08
Сейк Вацлав 1 0.08
Igor Orlikowski 1 0.08
Курминовски Давид 1 (1) 0.08
Вдовяк Матеуш 0 0
Adam Radwanski 0 0
Дабровски Дамьян 0 0
Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 4 0.33
Хансен Кристоффер 3 0.25
Кубицки Ярослав 3 0.25
Пюлюлю Афимико 3 0.25
Диаби Мохамед 2 0.17
Виллар Мики 1 0.08
Романчук Тарас 1 0.08
Нене III 1 0.08
Силва Томаш 1 0.08
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.08
Чурлинов Дарко 0 0
Моутинью Жоау 0 0
Сачек Михал 0 0
Дигес Адриан 0 0
Нгиамба Орельен 0 0

Карточки

Заглембе Любин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Налепа Михал 1 2
Adam Radwanski 3 0
Дабровски Дамьян 2 0
Marek Mroz 2 0
Сейк Вацлав 2 0
Mateusz Grzybek 1 0
Хладун Доминик 1 0
Вдовяк Матеуш 1 0
Мата Луиш 1 0
Лавничак Алекс 1 0
Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 3 0
Сачек Михал 3 0
Дигес Адриан 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нене III 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0

Результаты матчей

Заглембе Любин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
2
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

2
9
Заглембе Любин
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Ягеллония Белосток
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
2
40%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Пропущено

3
9
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
11%
1-15
2
67%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
4
44%
76-90

Забито

3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
45%
1
14%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
0
0%
4
21%
1-15
2
25%
3
16%
16-30
2
25%
4
21%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
38%
5
26%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
14%
2
13%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
43%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0

Результаты матчей

Заглембе Любин
Ягеллония Белосток

Точный счет

1:0
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
0:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Заглембе Любин
Ягеллония Белосток

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
1
10
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ягеллония Белосток
 2:0 12 8 1 3 20 - 17 25
3.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
4.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
11.
Заглембе Любин
 0:2 12 4 2 6 8 - 16 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 2:0 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Заглембе Любин
 0:2 6 3 1 2 5 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Ягеллония Белосток
 2:0 6 4 0 2 9 - 10 12
4.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 0:2 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Пяст Червински Якуб 4
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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Чурлинов Дарко сделал результативную передачу.
  • 24'
    Г О О О О Л - Хансен Кристоффер бьет в цель!
  • 20'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • 16'
    Adam Radwanski получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Заглембе Любин
Ничья
Ягеллония Белосток
2.75
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3.75
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3.65
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Заглембе Любин
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