Тур: 12. Стадион: KGHM Zaglebie Arena.
1:3
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаAdam Radwanski
0:1
20' ГолИмас Хесус
0:2
24' ГолХансен Кристоффер
0:3
58' ГолИмас Хесус
1:3
75' ГолЛавничак Алекс
90'+6
Ход матча
16'
20'
0:1
24'
58'
0:3
75'
1:3
25
Налепа
Михал
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Налепа МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Ях ЯрославЗащитник
-
55 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Marcin Wlodarski
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Рыбак АланНападающий
-
Главный тренер: Семенец Адриан
История личных встреч
Заглембе Любин
Ягеллония Белосток
17 матчей
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
58.8%
5.9%
6 побед 10 ничьих 0 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 9 ничьих 10 побед
35 матчей
37.1%
22.9%
40%
13 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
31.4%
31.4%
37.2%
11 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.44
1
Среднее время на гол
62
90
Всего голов
19
24
Голов в среднем за матч
1.12
1.33
Среднее время на гол
80
67
Всего голов
45
41
Голов в среднем за матч
1.29
1.17
Тотал матчей
2.5
31
Больше 89%
Меньше 11%
4
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
7
Больше 20%
Меньше 80%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
Среднее время на гол
70
76
Бомбардиры внутри турнира
Заглембе Любин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пьенько Томаш
|3
|0.25
|Marek Mroz
|1
|0.08
|Адамчик Хуберт
|1
|0.08
|Сейк Вацлав
|1
|0.08
|Лавничак Алекс
|1
|0.08
|Igor Orlikowski
|1
|0.08
|Курминовски Давид
|1 (1)
|0.08
|Вдовяк Матеуш
|0
|0
|Adam Radwanski
|0
|0
|Дабровски Дамьян
|0
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|5
|0.42
|Хансен Кристоффер
|3
|0.25
|Кубицки Ярослав
|3
|0.25
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.25
|Диаби Мохамед
|2
|0.17
|Виллар Мики
|1
|0.08
|Романчук Тарас
|1
|0.08
|Нене III
|1
|0.08
|Силва Томаш
|1
|0.08
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Сачек Михал
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Карточки
Заглембе Любин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Налепа Михал
|1
|2
|Adam Radwanski
|3
|0
|Дабровски Дамьян
|2
|0
|Marek Mroz
|2
|0
|Сейк Вацлав
|2
|0
|Mateusz Grzybek
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Вдовяк Матеуш
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Лавничак Алекс
|1
|0
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|3
|0
|Сачек Михал
|3
|0
|Дигес Адриан
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Результаты матчей
Заглембе Любин
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ягеллония Белосток
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
2
Заглембе Любин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
2
9
Заглембе Любин
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Ягеллония Белосток
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
6
11
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
33%
3
27%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
2
18%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
2
18%
76-90
Пропущено
6
10
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
4
67%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
17%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
17%
4
40%
76-90
Забито
3
11
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
27%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
2
67%
1
9%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
5
45%
1
14%
76-90
Забито
9
22
4 В 1-м тайме 13
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 9
4 Не забивали 0
0
0%
4
18%
1-15
2
22%
5
23%
16-30
2
22%
4
18%
31-45
1
11%
2
9%
46-60
1
11%
2
9%
61-75
3
33%
5
23%
76-90
Пропущено
17
17
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
12%
2
12%
1-15
4
24%
3
18%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
3
18%
3
18%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
6
35%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Заглембе Любин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гурник Забже - Заглембе Любин 0:1 Заглембе Любин - Радомяк Радом 1:0 Подбескидзе - Заглембе Любин 0:0 Ракув - Заглембе Любин 5:1
Корона Кельце - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:0 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Заглембе Любин - Пуща Неполомице 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Легия - Заглембе Любин 2:0 Заглембе Любин - ГКС Катовице 1:1 Заглембе Любин - Нафта 1:0 Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Заглембе Любин - Будучность 4:3 Легия - Заглембе Любин 2:1 Заглембе Любин - ЛКС Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Заглембе Любин - Ракув 2:0
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Орлета Радзин - Ягеллония Белосток 0:3 Ягеллония Белосток - Легия 1:1 Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1
Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0
Результаты матчей
Заглембе Любин
Ягеллония Белосток
Точный счет
1:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Заглембе Любин
Ягеллония Белосток
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
111
75
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Пяст
|Червински Якуб
|4