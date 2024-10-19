Тур: 12. Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
15' Желтая карточкаКакабадзе Отар
22' Желтая карточкаГицэ Вирджил
23' Желтая карточкаМуравски Радослав
38' Желтая карточкаМилич Антонио
44' Желтая карточкаСоуза Афонсу
0:1
53' ГолИсхак Микаэль
0:2
57' ГолВолемарк Патрик
Ход матча
15'
22'
38'
44'
53'
0:1
57'
0:2
27
Равас
Генрих
14
Хасич
Айдин
18
Filip
Rozga
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
66 Вуйчик ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Jakub Burek
-
-
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипНападающий
-
20 Ian Hoffmann
-
-
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Краковия
Лех
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
21 матч
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед
Первый тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед
Второй тайм
23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед
36 матчей
27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
16.7%
36.1%
47.2%
6 побед 13 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
12
Голов в среднем за матч
1.3
0.75
Среднее время на гол
69
120
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
2
1.45
Среднее время на гол
45
62
Всего голов
58
41
Голов в среднем за матч
1.61
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
55
79
Бомбардиры внутри турнира
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|5 (2)
|0.42
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.25
|Гицэ Вирджил
|3
|0.25
|Майгор Миккел
|2
|0.17
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.17
|Югас Якуб
|2
|0.17
|Какабадзе Отар
|1
|0.08
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.08
|Бохнак Матеуш
|1
|0.08
|Filip Rozga
|1
|0.08
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.58
|Хотич Дино
|4
|0.33
|Волемарк Патрик
|4
|0.33
|Соуза Афонсу
|3
|0.25
|Шимчак Филип
|2 (1)
|0.17
|Голизаде Али
|1
|0.08
|Ягелло Филип
|1
|0.08
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Фиабема Брайан
|0
|0
Карточки
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какабадзе Отар
|5
|0
|Глик Камил
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Гицэ Вирджил
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Хасич Айдин
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|5
|0
|Муравски Радослав
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Фиабема Брайан
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
|Антони Козубал
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Краковия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Лех
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
3
1
Краковия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Лех
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
13
12
Краковия
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Лех
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
16
13
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
14%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
4
44%
1
25%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Забито
14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
4
31%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
5
71%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 9
0 Не забивали 1
3
14%
2
10%
1-15
4
19%
3
15%
16-30
1
5%
7
35%
31-45
4
19%
1
5%
46-60
4
19%
3
15%
61-75
5
24%
4
20%
76-90
Пропущено
16
8
11 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
31%
2
25%
1-15
5
31%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
2
25%
76-90
1
0%
0%
Результаты последних матчей
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2
Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0
Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0
Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2
Результаты матчей
Краковия
Лех
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Краковия
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
65
38
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|12
|9
|1
|2
|23 - 7
|28
|2.
|12
|8
|1
|3
|21 - 18
|25
|3.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|4.
|0:2
|12
|7
|2
|3
|22 - 17
|23
|5.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|6.
|12
|5
|4
|3
|20 - 12
|19
|7.
|12
|5
|4
|3
|17 - 15
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|12 - 10
|18
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|13 - 17
|15
|11.
|12
|4
|2
|6
|9 - 17
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|13.
|12
|3
|3
|6
|9 - 18
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|12
|2
|3
|7
|13 - 23
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|2:0
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|10.
|0:2
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 10
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|0:2
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 11
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|6 - 6
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 11
|9
|8.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|7 (3)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|7 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|5
|Лех
|Милич Антонио
|5
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4