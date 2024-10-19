  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Краковия
0:2
Конец матча
Лех
0'
15' Желтая карточка
Какабадзе Отар
22' Желтая карточка
Гицэ Вирджил
23' Желтая карточка
Муравски Радослав
38' Желтая карточка
Милич Антонио
44' Желтая карточка
Соуза Афонсу
0:1
53' Гол
Исхак Микаэль
0:2
57' Гол
Волемарк Патрик
90'+3
27
Равас
Генрих
19
Олафссон
Давид-Кристьян
22
Хосконен
Артту
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
88
Соколовски
Патрик
11
Майгор
Миккел
14
Хасич
Айдин
9
Кялльман
Беньямин
18
Filip
Rozga
7
Ван
Бюрен
Мик
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
7
Соуза
Афонсу
21
Хотич
Дино
10
Волемарк
Патрик
9
Исхак
Микаэль
Краковия
4-2-3-1
Лех
4-2-3-1

История личных встреч

Краковия
Лех

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
53.3%
6.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

21 матч

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 16 побед

Первый тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 14 побед

Второй тайм

23.8%
76.2%
0 побед 5 ничьих 17 побед

36 матчей

27.8%
27.8%
44.4%
10 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

25%
36.1%
38.9%
9 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

16.7%
36.1%
47.2%
6 побед 13 ничьих 17 побед

История матчей

Э
0:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
3:3
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
ЭГА
1:2
Э
2:1
Э
1:2
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
2:1
ЭГА
2:0
Э
2:1
Э
5:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:6
Э
1:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
1:0
К
1:4
Э
5:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
2:2
OE
0:1
OE
3:2
OE
3:1

Голы

Всего голов

26
12

Голов в среднем за матч

1.3
0.75

Среднее время на гол

69
120

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

2
1.45

Среднее время на гол

45
62

Всего голов

58
41

Голов в среднем за матч

1.61
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
27
Больше 75%
Меньше 25%
9
18
Больше 50%
Меньше 50%
18
10
Больше 28%
Меньше 72%
26
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

55
79

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 5 (2) 0.42
Ван Бюрен Мик 3 0.25
Гицэ Вирджил 3 0.25
Майгор Миккел 2 0.17
Хасич Айдин 2 (1) 0.17
Югас Якуб 2 0.17
Какабадзе Отар 1 0.08
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.08
Бохнак Матеуш 1 0.08
Filip Rozga 1 0.08
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 7 (1) 0.58
Хотич Дино 4 0.33
Волемарк Патрик 4 0.33
Соуза Афонсу 3 0.25
Шимчак Филип 2 (1) 0.17
Голизаде Али 1 0.08
Ягелло Филип 1 0.08
Перейра Жоэл III 0 0
Антони Козубал 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0
Фиабема Брайан 0 0

Карточки

Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какабадзе Отар 5 0
Глик Камил 4 0
Filip Rozga 4 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Гицэ Вирджил 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Ракочи Михал 1 0
Хасич Айдин 1 0
Filip Kucharczyk 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 5 0
Муравски Радослав 2 0
Голизаде Али 2 0
Фиабема Брайан 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Хотич Дино 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Соуза Афонсу 1 0
Антони Козубал 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Краковия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Лех
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

3
1
Краковия
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Лех
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

13
12
Краковия
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Лех
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
14%
1
11%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
14%
2
22%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

11
4
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
4
36%
1
25%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
1
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Забито

14
13
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
2
14%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
4
29%
1
8%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
4
31%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
5
71%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 10
1 Не забивали 1
3
14%
2
9%
1-15
4
19%
3
14%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
4
19%
3
14%
61-75
5
24%
4
18%
76-90

Пропущено

18
8
11 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
10 Не пропускали 5
5
28%
2
25%
1-15
5
28%
2
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
17%
2
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
11%
2
25%
76-90
1
0%
0%

Результаты последних матчей

Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Шленск Вроцлав - Краковия 2:4 Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2
Краковия - Погонь Щецин 2:1 Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0
Лех
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хробры Глогув - Лех 3:4 Лех - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Лех 2:3 ЦВКС Ресовия - Лех 1:0
Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Сталь Мелец - Лех 0:2 Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1 Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2

Результаты матчей

Краковия
Лех

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
2:4
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Краковия
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5
2
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
7
5
3
9
2.5
3
9
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 12 9 1 2 23 - 7 28
2.
Ягеллония Белосток
 12 8 1 3 21 - 18 25
3.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
4.
Краковия
 12 7 2 3 22 - 17 23
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 12 5 4 3 20 - 12 19
7.
Видзев Лодзь
 12 5 4 3 17 - 15 19
8.
Пяст
 12 5 3 4 12 - 10 18
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 12 4 3 5 13 - 17 15
11.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 9 - 17 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 12 3 3 6 9 - 18 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 12 2 3 7 13 - 23 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 6 4 1 1 11 - 7 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
6.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
7.
Заглембе Любин
 6 3 1 2 6 - 6 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
10.
Краковия
 6 2 2 2 8 - 10 8
11.
Мотор Люблин
 7 2 2 3 7 - 10 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 6 2 0 4 6 - 9 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 6 1 2 3 4 - 8 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 10 - 11 12
5.
Пяст
 7 3 1 3 6 - 6 10
6.
Легия
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Видзев Лодзь
 7 2 3 2 11 - 11 9
8.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
9.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 7 (3)
Видзев Лодзь Рондич Имад 7 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Краковия Какабадзе Отар 5
Лех Милич Антонио 5
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Краковия 0:2 Лех онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный