Тур: 11. Стадион: Жозеф Марьен.
0:0
Второй тайм: 49'
0'
4' Желтая карточкаИто Ацуки
45' Желтая карточкаТорунарига Джордан
47' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
Ход матча
4'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Садики НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|2 (1)
|0.18
|Макаллистер Кевин
|2
|0.18
|Родригес Кевин II
|2
|0.18
|Иванович Франьо
|2
|0.18
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.09
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|4
|0.36
|Фадига Ноа
|3
|0.27
|Гудьонсен Андри
|2
|0.18
|Дин Макс
|2
|0.18
|Сурдез Франк
|1
|0.09
|Геркенс Питер
|1
|0.09
|Делорж Матиас
|1
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.09
|Йокота Дайсуке
|1
|0.09
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.09
|Браун Арчи
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Ватанабэ Цуёси
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Лейсен Федде
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Ньянг Уссейну
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Браун Арчи
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Делорж Матиас
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
10
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
30% (3)
70% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1
Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
1
5 раз 50%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
32
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
41
15
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
37
46
37
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|1
|2
|21 - 13
|22
|2.
|0:0
|11
|5
|3
|3
|18 - 10
|18
|3.
|11
|5
|3
|3
|18 - 13
|18
|4.
|11
|4
|5
|2
|14 - 10
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|20 - 7
|16
|6.
|11
|4
|4
|3
|14 - 15
|16
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 20
|15
|8.
|0:0
|11
|3
|6
|2
|11 - 8
|15
|9.
|10
|4
|2
|4
|18 - 14
|14
|10.
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|11.
|10
|3
|3
|4
|5 - 8
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|8 - 16
|11
|13.
|10
|2
|5
|3
|10 - 15
|11
|14.
|10
|2
|5
|3
|13 - 18
|11
|15.
|11
|2
|3
|6
|11 - 20
|9
|16.
|10
|1
|2
|7
|10 - 27
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|16 - 4
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|15 - 9
|9
|7.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|8.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|10.
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|13.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|7 - 9
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|11 - 10
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 9
|8
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|9 - 10
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|3 - 5
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|6 - 9
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|13.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 12
|3
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 12
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|4 - 17
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5