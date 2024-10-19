Тур: 11. Стадион: Жозеф Марьен.
0:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаИто Ацуки
45' Желтая карточкаТорунарига Джордан
47' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
67' Желтая карточкаБраун Арчи
88' Желтая карточкаАкинпелу Промис
90' Желтая карточкаГамбор Хуго
90'+7
Ход матча
4'
67'
88'
90'
49
Морис
Антони
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
22
Фадига
Ноа
15
Ито
Ацуки
19
Сурдез
Франк
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Садики НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Терхо КасперПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.75
1.33
Среднее время на гол
51
67
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.25
Среднее время на гол
135
360
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
126
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|2 (1)
|0.18
|Макаллистер Кевин
|2
|0.18
|Родригес Кевин II
|2
|0.18
|Иванович Франьо
|2
|0.18
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.09
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.09
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Садики Ноа
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гандельман Омри
|4
|0.36
|Фадига Ноа
|3
|0.27
|Гудьонсен Андри
|2
|0.18
|Дин Макс
|2
|0.18
|Сурдез Франк
|1
|0.09
|Геркенс Питер
|1
|0.09
|Делорж Матиас
|1
|0.09
|Кумс Свен
|1
|0.09
|Йокота Дайсуке
|1
|0.09
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.09
|Браун Арчи
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Ватанабэ Цуёси
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Лейсен Федде
|3
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Ньянг Уссейну
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Морис Антони
|1
|0
|Бёрджесс Кристиан
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
|Амани Жан
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Ванхутт Шарль
|1
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Акинпелу Промис
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Торунарига Джордан
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|2
|0
|Вутер Вранкен
|1
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Самуаз Матисс
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Делорж Матиас
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Варела Хелио
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
1
10
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
1
12
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90
Пропущено
2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
3
18%
76-90
Пропущено
9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1
Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
38
47
38
38
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|6 (2)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|6
|Спортинг Шарлеруа
|Хейманс Дан
|6
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|5 (3)
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|5 (1)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5
|Спортинг Шарлеруа
|Петрис Жереми
|5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|5
|Кортрейк
|Abdelkahar Kadri
|5