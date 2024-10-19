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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
0:0
Конец матча
Гент
0'
4' Желтая карточка
Ито Ацуки
45' Желтая карточка
Торунарига Джордан
47' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
67' Желтая карточка
Браун Арчи
88' Желтая карточка
Акинпелу Промис
90' Желтая карточка
Гамбор Хуго
90'+7
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
21
Кастро-Монтес
Алессио
22
Ньянг
Уссейну
8
Амани
Жан
24
Ванхутт
Шарль
13
Родригес
Кевин
II
23
Буфаль
Софиан
27
Садики
Ноа
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
22
Фадига
Ноа
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
6
Гандельман
Омри
19
Сурдез
Франк
9
Гудьонсен
Андри
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Гент
3-4-2-1

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Гент

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
1:1
К
4:0
ПДА
2:0
ПДА
0:0
ПДА
0:2

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.75
1.33

Среднее время на гол

51
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.25

Среднее время на гол

135
360

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
126

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 2 (1) 0.18
Макаллистер Кевин 2 0.18
Родригес Кевин II 2 0.18
Иванович Франьо 2 0.18
Пуэртас Кэмерон 1 0.09
Эккерт Айенса Деннис 1 0.09
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Садики Ноа 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гандельман Омри 4 0.36
Фадига Ноа 3 0.27
Гудьонсен Андри 2 0.18
Дин Макс 2 0.18
Сурдез Франк 1 0.09
Геркенс Питер 1 0.09
Делорж Матиас 1 0.09
Кумс Свен 1 0.09
Йокота Дайсуке 1 0.09
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.09
Браун Арчи 0 0
Торунарига Джордан 0 0
Ватанабэ Цуёси 0 0
Варела Хелио 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 1
Лейсен Федде 3 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Ньянг Уссейну 2 0
Садики Ноа 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Морис Антони 1 0
Бёрджесс Кристиан 1 0
Матида Коки 1 0
Амани Жан 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 1 0
Терхо Каспер 1 0
Акинпелу Промис 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Ацуки 4 0
Митрович Стефан 3 0
Торунарига Джордан 3 0
Браун Арчи 3 0
Ватанабэ Цуёси 2 0
Вутер Вранкен 1 0
Кумс Свен 1 0
Фадига Ноа 1 0
Самуаз Матисс 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Делорж Матиас 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Варела Хелио 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

1
10
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
27% (3)
73% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Гент
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

1
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
1
17%
76-90

Пропущено

2
7
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
1
25%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
1
9%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

10
17
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
20%
3
18%
1-15
1
10%
4
24%
16-30
1
10%
3
18%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
4
40%
3
18%
76-90

Пропущено

9
11
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
18%
16-30
1
11%
2
18%
31-45
4
44%
1
9%
46-60
1
11%
2
18%
61-75
1
11%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0
Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2
Гент
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1
Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2 Гент - Дендер 1:2 Викингур - Гент 0:3 Кортрейк - Гент 0:1 Гент - Викингур 4:1 Гент - Зульте-Варегем 0:2 Гент - Лилль 0:1 Вестерло - Гент 1:0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Гент

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
5 раз 45%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
4
7
3
8
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 10 7 1 2 21 - 13 22
2.
Гент
 11 5 3 3 18 - 10 18
3.
Брюгге
 11 5 3 3 18 - 13 18
4.
Андерлехт
 11 4 5 2 14 - 10 17
5.
Антверпен
 9 5 1 3 20 - 7 16
6.
Дендер
 11 4 4 3 14 - 15 16
7.
Вестерло
 11 4 3 4 21 - 20 15
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 11 3 6 2 11 - 8 15
9.
Мехелен
 10 4 2 4 18 - 14 14
10.
Спортинг Шарлеруа
 10 4 2 4 12 - 10 14
11.
Стандард
 10 3 3 4 5 - 8 12
12.
Кортрейк
 10 3 2 5 8 - 16 11
13.
АХ Лёвен
 10 2 5 3 10 - 15 11
14.
Сент-Трейден
 10 2 5 3 13 - 18 11
15.
Серкль Брюгге
 11 2 3 6 11 - 20 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 10 1 2 7 10 - 27 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 5 4 1 0 10 - 3 13
2.
Юнион Сент-Жиллуаз
 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Гент
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спортинг Шарлеруа
 5 3 1 1 6 - 2 10
5.
Антверпен
 5 3 0 2 16 - 4 9
6.
Мехелен
 5 3 0 2 15 - 9 9
7.
Андерлехт
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
АХ Лёвен
 4 2 2 0 7 - 3 8
9.
Брюгге
 5 2 2 1 8 - 6 8
10.
Стандард
 5 2 2 1 3 - 2 8
11.
Серкль Брюгге
 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Вестерло
 6 2 2 2 12 - 10 8
13.
Дендер
 6 2 2 2 7 - 6 8
14.
Кортрейк
 5 2 1 2 4 - 6 7
15.
Сент-Трейден
 5 1 3 1 7 - 9 6
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 1 1 3 6 - 10 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 6 3 1 2 10 - 7 10
2.
Генк
 5 3 0 2 11 - 10 9
3.
Андерлехт
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Дендер
 5 2 2 1 7 - 9 8
5.
Гент
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Антверпен
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Вестерло
 5 2 1 2 9 - 10 7
8.
Мехелен
 5 1 2 2 3 - 5 5
9.
Сент-Трейден
 5 1 2 2 6 - 9 5
10.
Спортинг Шарлеруа
 5 1 1 3 6 - 8 4
11.
Стандард
 5 1 1 3 2 - 6 4
12.
Кортрейк
 5 1 1 3 4 - 10 4
13.
Юнион Сент-Жиллуаз
 6 0 4 2 4 - 7 4
14.
АХ Лёвен
 6 0 3 3 3 - 12 3
15.
Серкль Брюгге
 5 0 1 4 1 - 12 1
16.
Беерсхот-Вильрейк
 5 0 1 4 4 - 17 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Антверпен Чери Тьяронн 6 (2)
Генк Арокодаре Толуваласе 6
Спортинг Шарлеруа Хейманс Дан 6
Антверпен Ондрейка Якоб 5 (3)
Серкль Брюгге Денкей Кевин 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Спортинг Шарлеруа Петрис Жереми 5
Мехелен Мохаммед Азиз 5
Кортрейк Abdelkahar Kadri 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Торунарига Джордан получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Ито Ацуки получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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