Тур: 10. Стадион: Летцигрунд.
0:0
Первый тайм: 31'
Ход матча
19'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
24 Владение мячом, % 76
22
Шмиц
Бенно
16
Перссон
Ноа
15
Секо
Аюму
17
Tomas
Lupi
18
Ли
Юн
Чун
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
17
Конде
Шейк
23
Шуиар
Мунир
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Шмиц БенноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Перссон НоаЗащитник
-
15 Секо АюмуПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Tomas LupiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ли Юн ЧунНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
-
53 Мейер ТимПолузащитник
-
25 Боянг АдамаНападающий
-
-
-
Главный тренер: Marco Schaellibaum
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
24 Катич НиколаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Конде ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Шуиар МунирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Мэтью ИфинийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Мониц Рикардо
История личных встреч
Грасcхоппер
Цюрих
23 матча
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед
33 матча
12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед
Первый тайм
51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 27 побед
56 матчей
30.4%
17.9%
51.7%
17 побед 10 ничьих 29 побед
Первый тайм
32.1%
44.6%
23.3%
18 побед 25 ничьих 13 побед
Второй тайм
30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.62
1.27
Среднее время на гол
55
71
Всего голов
56
34
Голов в среднем за матч
1.87
1.31
Среднее время на гол
48
68
Всего голов
98
72
Голов в среднем за матч
1.75
1.29
Тотал матчей
2.5
45
Больше 80%
Меньше 20%
11
31
Больше 55%
Меньше 45%
25
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
54
Среднее время на гол
51
70
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Giotto Morandi
|3 (1)
|0.3
|Ли Юн Чун
|2
|0.2
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.1
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0.1
|Кристерс Тоберс
|1
|0.1
|Шуаньер Матьё
|1
|0.1
|Nikolas Muci
|1
|0.1
|Мабил Авер
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Evans Maurin
|0
|0
Цюрих
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Переа Хуан
|5
|0.5
|Маркезано Антонио
|3 (2)
|0.3
|Катич Никола
|2
|0.2
|Шуиар Мунир
|1
|0.1
|Красничи Бледиан
|1
|0.1
|Гомез Мариано
|1
|0.1
|Эммануэль Умех
|1
|0.1
|Joseph Saboko
|1
|0.1
|Конде Шейк
|0
|0
|Calixte Ligue
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|3
|0
|Кристерс Тоберс
|3
|0
|Giotto Morandi
|3
|0
|Evans Maurin
|2
|0
|Шюрпф Паскаль
|1
|0
|Киттель Сонни
|1
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Мабил Авер
|1
|0
|Бабунски Дориан
|1
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Паскочи Максим
|1
|0
|Ли Юн Чун
|1
|0
|Simone Stroscio
|1
|0
Цюрих
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Переа Хуан
|3
|1
|Окита Жонатан
|3
|0
|Гомез Мариано
|3
|0
|Конде Шейк
|3
|0
|Лайднер Дорон
|3
|0
|Крюезиу Мирлинд
|1
|1
|Катич Никола
|2
|0
|Шуиар Мунир
|2
|0
|Маркезано Антонио
|1
|0
|Око-Флекс Армостронг
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Африйе Дэниел
|1
|0
|Эммануэль Умех
|1
|0
|Cheveyo Tsawa
|1
|0
|Joseph Saboko
|1
|0
|Daniel Denoon
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
4
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
1
8
Грасcхоппер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
2
67%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
1
10%
4
25%
76-90
Пропущено
14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2
Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1
Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4
Результаты матчей
Грасcхоппер
Цюрих
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Цюрих
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
54
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|16 - 10
|19
|2.
|0:0
|10
|5
|4
|1
|17 - 11
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|14 - 16
|17
|5.
|9
|4
|2
|3
|17 - 11
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|16 - 9
|13
|7.
|9
|3
|3
|3
|11 - 8
|12
|8.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|9.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|10 - 14
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|12.
|0:0
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|3.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|7 - 9
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|12.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|9 - 7
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|9.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Серветт
|Кутеса Дерек
|5
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4