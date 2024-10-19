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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Грасcхоппер
0:0
Первый тайм: 31'
Цюрих
0'
3' Желтая карточка
Декарли Сауло
19' Желтая карточка
Кристерс Тоберс

Ход матча

3'
Декарли Сауло
 
19'
Кристерс Тоберс
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 24 Владение мячом, % 76
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Цюрих
3.35
3.35
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2.43
Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
16
Перссон
Ноа
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
17
Tomas
Lupi
10
Giotto
Morandi
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Камбери
Линдрит
20
Calixte
Ligue
7
Красничи
Бледиан
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
Грасcхоппер
4-2-3-1
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 27 побед

56 матчей

30.4%
17.9%
51.7%
17 побед 10 ничьих 29 побед

Первый тайм

32.1%
44.6%
23.3%
18 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.27

Среднее время на гол

55
71

Всего голов

56
34

Голов в среднем за матч

1.87
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

98
72

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Тотал матчей

2.5
45
Больше 80%
Меньше 20%
11
31
Больше 55%
Меньше 45%
25
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.3
Ли Юн Чун 2 0.2
Шюрпф Паскаль 1 0.1
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.1
Кристерс Тоберс 1 0.1
Шуаньер Матьё 1 0.1
Nikolas Muci 1 0.1
Мабил Авер 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 5 0.5
Маркезано Антонио 3 (2) 0.3
Катич Никола 2 0.2
Шуиар Мунир 1 0.1
Красничи Бледиан 1 0.1
Гомез Мариано 1 0.1
Эммануэль Умех 1 0.1
Joseph Saboko 1 0.1
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Giotto Morandi 3 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Декарли Сауло 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ли Юн Чун 1 0
Simone Stroscio 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 3 1
Окита Жонатан 3 0
Гомез Мариано 3 0
Конде Шейк 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Крюезиу Мирлинд 1 1
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
4
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Цюрих
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
8
Грасcхоппер
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Цюрих
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
2
29%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

8
5
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
13%
2
40%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
2
67%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Пропущено

14
10
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
7%
4
40%
16-30
4
29%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
5
36%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2
Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1
Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4

Результаты матчей

Грасcхоппер
Цюрих

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
4 раза 44%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 10 5 4 1 16 - 10 19
2.
Люцерн
 0:0 10 5 4 1 17 - 11 19
3.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Серветт
 9 5 2 2 14 - 16 17
5.
Санкт-Галлен
 9 4 2 3 17 - 11 14
6.
Базель
 9 4 1 4 16 - 9 13
7.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Грасcхоппер
 0:0 10 2 3 5 10 - 14 9
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
12.
Янг Бойз
 0:0 10 1 4 5 11 - 17 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 0:0 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
3.
Люцерн
 0:0 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Базель
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Грасcхоппер
 0:0 5 1 3 1 7 - 8 6
12.
Янг Бойз
 0:0 5 0 3 2 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Люцерн
 0:0 5 2 3 0 9 - 7 9
2.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Цюрих
 0:0 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 0:0 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Грасcхоппер
 0:0 5 1 0 4 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Грасcхоппер
Ничья
Цюрих
3.35
3.35
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