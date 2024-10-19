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  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Грасcхоппер
1:2
Конец матча
Цюрих
0'
3' Желтая карточка
Декарли Сауло
19' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
0:1
32' Гол
Камбери Линдрит
0:2
39' Гол
Маркезано Антонио
40' Желтая карточка
Calixte Ligue
1:2
62' Гол
Мабил Авер
63' Желтая карточка
Giotto Morandi
73' Желтая карточка
Крюезиу Мирлинд
90'+6

Ход матча

3'
Декарли Сауло
 
19'
Кристерс Тоберс
 
32'
0:1
Камбери Линдрит
39'
0:2
Маркезано Антонио
40'
 
Calixte Ligue
46'
Шуаньер Матьё
Декарли Сауло
 
46'
 
Консейсау Родригу
Calixte Ligue
61'
Мейер Тим
Абраши Амир
 
61'
Мабил Авер
Киттель Сонни
 
61'
Шюрпф Паскаль
Tomas Lupi
 
62'
Мабил Авер
1:2
63'
Giotto Morandi
 
73'
 
Крюезиу Мирлинд
73'
 
Эммануэль Умех
Маркезано Антонио
73'
 
Мэтью Ифиний
Шуиар Мунир
80'
 
Jahnoah Markelo
Камбери Линдрит
88'
Боянг Адама
Ли Юн Чун
 
90'
 
Африйе Дэниел
Переа Хуан

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 4
  • 1 Нарушения правил 1
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
71
Хаммель
Джастин
22
Шмиц
Бенно
4
Кристерс
Тоберс
3
Декарли
Сауло
16
Перссон
Ноа
15
Секо
Аюму
6
Абраши
Амир
17
Tomas
Lupi
10
Giotto
Morandi
8
Киттель
Сонни
18
Ли
Юн
Чун
25
Бреше
Янник
24
Катич
Никола
5
Гомез
Мариано
31
Крюезиу
Мирлинд
2
Камбери
Линдрит
20
Calixte
Ligue
7
Красничи
Бледиан
17
Конде
Шейк
10
Маркезано
Антонио
23
Шуиар
Мунир
9
Переа
Хуан
Грасcхоппер
4-2-3-1
Цюрих
3-4-2-1

История личных встреч

Грасcхоппер
Цюрих

23 матча

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

78.3%
34.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
21.7%
4.4%
17 побед 5 ничьих 0 побед

33 матча

12.1%
87.9%
0 побед 4 ничьи 29 побед

Первый тайм

51.5%
48.5%
0 побед 17 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.2%
78.8%
0 побед 7 ничьих 27 побед

56 матчей

30.4%
17.9%
51.7%
17 побед 10 ничьих 29 побед

Первый тайм

32.1%
44.6%
23.3%
18 побед 25 ничьих 13 побед

Второй тайм

30.4%
21.4%
48.2%
17 побед 12 ничьих 27 побед

История матчей

С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
2:1
С
1:2
С
1:4
С
1:1
С
1:1
С
1:3
С
3:3
С
2:1
С
1:1
С
3:1
С
2:0
С
0:2
С
1:1
К
2:1
С
1:0
С
0:4
С
0:2
С
1:1
С
4:2
С
5:0
С
2:3
С
4:3
SC
1:0
С
0:2
С
1:3
С
1:0
С
2:0
С
3:1
С
1:1
С
3:1
С
0:1
КШ
1:2
С
2:4
С
1:0
С
0:1
С
0:1
С
2:0
С
6:0
С
3:1
С
1:0
С
1:2
С
2:0
С
4:0
С
3:2
С
1:0
С
4:3
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
1:0
С
2:1

Голы

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.62
1.27

Среднее время на гол

55
71

Всего голов

56
34

Голов в среднем за матч

1.87
1.31

Среднее время на гол

48
68

Всего голов

98
72

Голов в среднем за матч

1.75
1.29

Тотал матчей

2.5
45
Больше 80%
Меньше 20%
11
31
Больше 55%
Меньше 45%
25
20
Больше 36%
Меньше 64%
36
10
Больше 18%
Меньше 82%
46
6
Больше 11%
Меньше 89%
50
2
Больше 4%
Меньше 96%
54

Среднее время на гол

51
70

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Giotto Morandi 3 (1) 0.3
Ли Юн Чун 2 0.2
Мабил Авер 1 0.1
Шюрпф Паскаль 1 0.1
Нденге Тсии-Виллиам 1 0.1
Кристерс Тоберс 1 0.1
Шуаньер Матьё 1 0.1
Nikolas Muci 1 0.1
Матам Тео Ндика 0 0
Evans Maurin 0 0
Цюрих
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Переа Хуан 5 0.5
Маркезано Антонио 4 (2) 0.4
Катич Никола 2 0.2
Шуиар Мунир 1 0.1
Красничи Бледиан 1 0.1
Гомез Мариано 1 0.1
Камбери Линдрит 1 0.1
Эммануэль Умех 1 0.1
Joseph Saboko 1 0.1
Конде Шейк 0 0
Calixte Ligue 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giotto Morandi 4 0
Абраши Амир 3 0
Кристерс Тоберс 3 0
Evans Maurin 2 0
Шюрпф Паскаль 1 0
Киттель Сонни 1 0
Декарли Сауло 1 0
Мабил Авер 1 0
Бабунски Дориан 1 0
Нденге Тсии-Виллиам 1 0
Секо Аюму 1 0
Паскочи Максим 1 0
Ли Юн Чун 1 0
Simone Stroscio 1 0
Цюрих
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Переа Хуан 3 1
Крюезиу Мирлинд 2 1
Окита Жонатан 3 0
Гомез Мариано 3 0
Конде Шейк 3 0
Лайднер Дорон 3 0
Катич Никола 2 0
Шуиар Мунир 2 0
Маркезано Антонио 1 0
Око-Флекс Армостронг 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Африйе Дэниел 1 0
Calixte Ligue 1 0
Эммануэль Умех 1 0
Cheveyo Tsawa 1 0
Joseph Saboko 1 0
Daniel Denoon 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Цюрих
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
4
Грасcхоппер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Цюрих
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

1
8
Грасcхоппер
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Цюрих
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
2
25%
1
10%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
6
60%
0
0%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
2
67%
1
13%
1-15
1
33%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

6
5
0 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
60%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
0
0%
76-90

Забито

11
18
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
3
27%
2
11%
1-15
2
18%
3
17%
16-30
0
0%
5
28%
31-45
2
18%
3
17%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
1
9%
4
22%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
6%
4
36%
16-30
6
38%
1
9%
31-45
3
19%
2
18%
46-60
1
6%
2
18%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Грасcхоппер - Нёвшатель Ксамакс 6:0 Винтертур - Грасcхоппер 1:0 Янг Бойз - Грасcхоппер 0:1 Грасcхоппер - Серветт 2:2
Тун - Грасcхоппер 0:2 Грасcхоппер - Арау 1:2 Ивердон - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Регенсдорф - Грасcхоппер 0:9 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Базель 0:3 Грасcхоппер - Люцерн 2:2 Лугано - Грасcхоппер 2:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Грасcхоппер - Шаффхаузен 1:1 Тун - Грасcхоппер 1:2 Грасcхоппер - Тун 1:1
Цюрих
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Цюрих - Вадуц 2:2 Цюрих - Лугано 1:1 Цюрих - Сьон 1:0 Санкт-Галлен - Цюрих 4:1
Базель - Цюрих 0:2 КС Ле Локль - Цюрих 0:3 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Цюрих - Люцерн 1:1 Цуг - Цюрих 0:2 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Цюрих - Лозанна 2:0 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Шелбурн - Цюрих 0:0 Цюрих - Винтертур 4:2 Цюрих - Шелбурн 3:0 Ивердон - Цюрих 0:2 Магдебург - Цюрих 4:0 Тун - Цюрих 0:0 Цюрих - Виль 5:4

Результаты матчей

Грасcхоппер
Цюрих

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
4 раза 40%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Цюрих

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
3.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
4.
Серветт
 9 5 2 2 14 - 16 17
5.
Санкт-Галлен
 9 4 2 3 17 - 11 14
6.
Базель
 9 4 1 4 16 - 9 13
7.
Сьон
 9 3 3 3 11 - 8 12
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 11 - 16 8
12.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
2.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
3.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Серветт
 4 3 0 1 7 - 9 9
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Базель
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Сьон
 4 1 0 3 3 - 6 3
9.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Серветт Кутеса Дерек 5
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
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  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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