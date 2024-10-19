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  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
АЗ Алкмаар
0:2
Второй тайм: 67'
ПСВ
0'
10' Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид
0:1
15' Гол
Де Йонг Люк
0:2
22' Гол
Ланг Ноа

Ход матча

10'
Мёллер Вольфе Давид
 
15'
0:1
Де Йонг Люк
(Тиль Гус)
16'
Касиус Денсо
Мейнанс Свен
 
22'
0:2
Ланг Ноа
46'
 
Перишич Иван
Ланг Ноа
46'
 
Обиспо Армандо
Схаутен Йерди
62'
Лахдо Майкель
Пэрротт Трой
 
63'
 
Оппегорд Фредрик
Жуниор Мауро
63'
 
Тильман Малик
Сайбари Исмаэль

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 4
  • 130 Количество передач 372
  • 29 Владение мячом, % 71

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
ПСВ
4.20
3.80
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3.95
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
18
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Белич
Кристиян
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
34
Сайбари
Исмаэль
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
ПСВ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

35 матчей

31.4%
8.6%
60%
11 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Э
5:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
К
2:1
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.24

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

2.12
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

59
58

Голов в среднем за матч

1.69
1.66

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30

Среднее время на гол

53
54

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.56
Садик Ибраим 4 0.44
Мейнанс Свен 2 0.22
Ван Боммел Рубен 2 0.22
Мердинк Мекс 2 0.22
Бюрместер Зико 1 0.11
Белич Кристиян 1 0.11
Класи Йорди 0 0
Касиус Денсо 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Гус Ваутер 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 5 (1) 0.56
Лосано Ирвинг 4 0.44
Тильман Малик 4 0.44
Тиль Гус 3 0.33
Пепи Рикардо 3 0.33
Дриауех Каухайб 2 0.22
Бакайоко Жоан 2 0.22
Веерман Йоэй 1 0.11
Ланг Ноа 1 0.11
Схаутен Йерди 1 0.11
Боскальи Оливье 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Деккер Максим 1 1
Мейнанс Свен 2 0
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

1
0
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСВ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
11
АЗ Алкмаар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
ПСВ
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
15%
46-60
2
18%
5
38%
61-75
2
18%
3
23%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

17
24
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 0
3
18%
5
21%
1-15
3
18%
4
17%
16-30
2
12%
2
8%
31-45
4
24%
2
8%
46-60
2
12%
7
29%
29%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3
Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
ПСВ

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
9:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
9
1 раз 33%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
7
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
9:1
1 раз 13%
1:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
9
1 раз 13%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
5
1 раз 13%
7
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3
1
2
4.5
1
3
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
2
6
2.5
5
3
1
7
3.5
2
6
1
7
4.5
2
6
1
7
5.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 9 5 1 3 17 - 7 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 9 0 1 8 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 4 2 0 2 11 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 62'
      АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 61'
      ПСВ контролирует мяч.
    • 61'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 60'
      Матч возобновлен
    • 60'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 60'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 60'
      Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 30%, ПСВ: 70%.
    • 59'
      ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 59'
      Овусу-Одуро Рим взял и забрал мяч на выходе
    • 58'
      ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    АЗ Алкмаар
    Ничья
    ПСВ
    4.20
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.95
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