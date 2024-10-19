Тур: 9. Стадион: АФАС. Главный судья: Линдхут Аллард
1:2
Конец матча
0'
10' Красная карточкаМёллер Вольфе Давид
0:1
15' ГолДе Йонг Люк
0:2
22' ГолЛанг Ноа
1:2
90' ГолКасиус Денсо
90'+4
Ход матча
15'
0:1
22'
0:2
46'
90'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
130 Количество передач 372
-
25 Владение мячом, % 75
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Майкума
Сейя
21
Поку
Эрнест
10
Мейнанс
Свен
17
Жуниор
Мауро
20
Тиль
Гус
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Майкума СейяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестПолузащитник
-
10 Мейнанс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
41 Зут ЙерунВратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
-
34 Де Вит МеесЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Квакман ДэйвПолузащитник
- Нападающий
-
26 Kees Smit
-
Главный тренер: Мартенс Маартен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Шикс НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Лэнд ТайгоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
АЗ Алкмаар
ПСВ
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед
35 матчей
31.4%
8.6%
60%
11 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.28
1.24
Среднее время на гол
70
72
Всего голов
36
37
Голов в среднем за матч
2.12
2.06
Среднее время на гол
42
43
Всего голов
59
58
Голов в среднем за матч
1.69
1.66
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30
Среднее время на гол
53
54
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пэрротт Трой
|5
|0.56
|Садик Ибраим
|4
|0.44
|Мейнанс Свен
|2
|0.22
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.22
|Мердинк Мекс
|2
|0.22
|Касиус Денсо
|1
|0.11
|Бюрместер Зико
|1
|0.11
|Белич Кристиян
|1
|0.11
|Класи Йорди
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
|Де Вит Меес
|0
|0
|Гус Ваутер
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|5 (1)
|0.56
|Лосано Ирвинг
|4
|0.44
|Тильман Малик
|4
|0.44
|Тиль Гус
|3
|0.33
|Пепи Рикардо
|3
|0.33
|Дриауех Каухайб
|2
|0.22
|Бакайоко Жоан
|2
|0.22
|Веерман Йоэй
|1
|0.11
|Ланг Ноа
|1
|0.11
|Схаутен Йерди
|1
|0.11
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Фламинго Райан
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|1
|Деккер Максим
|1
|1
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Майкума Сейя
|2
|0
|Гус Ваутер
|2
|0
|Ван Боммел Рубен
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Белич Кристиян
|1
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|1
|0
|Мердинк Мекс
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дамс Маттео
|1
|1
|Перишич Иван
|1
|0
|Тиль Гус
|1
|0
|Тильман Малик
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
2
0
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
6
11
АЗ Алкмаар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ПСВ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
8%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
5
33%
61-75
3
25%
3
20%
76-90
Пропущено
5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
17%
6
23%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
2
11%
7
27%
61-75
4
22%
4
15%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3
Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
ПСВ
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
9
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
9:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
9
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
22
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
36
27
54
18
27
18
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|3:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|5.
|2:2 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|7.
|0:3 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|3:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|2:2 Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:3 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|2:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|0:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|2:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|3:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|2:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|0:3 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3