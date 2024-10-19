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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Линдхут Аллард
АЗ Алкмаар
1:2
Конец матча
ПСВ
0'
10' Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид
0:1
15' Гол
Де Йонг Люк
0:2
22' Гол
Ланг Ноа
1:2
90' Гол
Касиус Денсо
90'+4

Ход матча

10'
Мёллер Вольфе Давид
 
15'
0:1
Де Йонг Люк
(Тиль Гус)
16'
Касиус Денсо
Мейнанс Свен
 
22'
0:2
Ланг Ноа
46'
 
Перишич Иван
Ланг Ноа
46'
 
Обиспо Армандо
Схаутен Йерди
62'
Лахдо Майкель
Пэрротт Трой
 
63'
 
Оппегорд Фредрик
Жуниор Мауро
63'
 
Тильман Малик
Сайбари Исмаэль
73'
Бюрместер Зико
Белич Кристиян
 
73'
Копмейнерс Пер
Класи Йорди
 
73'
Де Вит Меес
Поку Эрнест
 
78'
 
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
90'
Касиус Денсо
(Де Вит Меес)
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 130 Количество передач 372
  • 25 Владение мячом, % 75

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Овусу-Одуро
Рим
16
Майкума
Сейя
5
Пенетра
Алешандре
22
Деккер
Максим
18
Мёллер
Вольфе
Давид
14
Белич
Кристиян
8
Класи
Йорди
21
Поку
Эрнест
10
Мейнанс
Свен
7
Ван
Боммел
Рубен
9
Пэрротт
Трой
1
Бенитес
Вальтер
2
Карсдорп
Рик
6
Фламинго
Райан
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
34
Сайбари
Исмаэль
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
10
Ланг
Ноа
АЗ Алкмаар
4-2-3-1
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
ПСВ

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
58.3%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
41.7%
8 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

21.7%
78.3%
0 побед 5 ничьих 17 побед

35 матчей

31.4%
8.6%
60%
11 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

25.7%
37.1%
37.2%
9 побед 13 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.9%
28.6%
48.5%
8 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

Э
5:1
Э
0:4
Э
1:2
Э
0:1
Э
1:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
0:4
Э
1:0
Э
3:1
Э
2:3
Э
3:2
Э
2:4
Э
1:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:1
К
2:1
Э
1:3
Э
5:1
Э
3:2
Э
3:1
Э
0:4
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:0
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.28
1.24

Среднее время на гол

70
72

Всего голов

36
37

Голов в среднем за матч

2.12
2.06

Среднее время на гол

42
43

Всего голов

59
58

Голов в среднем за матч

1.69
1.66

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
24
Больше 69%
Меньше 31%
11
17
Больше 49%
Меньше 51%
18
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
5
Больше 14%
Меньше 86%
30

Среднее время на гол

53
54

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пэрротт Трой 5 0.56
Садик Ибраим 4 0.44
Мейнанс Свен 2 0.22
Ван Боммел Рубен 2 0.22
Мердинк Мекс 2 0.22
Касиус Денсо 1 0.11
Бюрместер Зико 1 0.11
Белич Кристиян 1 0.11
Класи Йорди 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0
Де Вит Меес 0 0
Гус Ваутер 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 5 (1) 0.56
Лосано Ирвинг 4 0.44
Тильман Малик 4 0.44
Тиль Гус 3 0.33
Пепи Рикардо 3 0.33
Дриауех Каухайб 2 0.22
Бакайоко Жоан 2 0.22
Веерман Йоэй 1 0.11
Ланг Ноа 1 0.11
Схаутен Йерди 1 0.11
Боскальи Оливье 0 0
Карсдорп Рик 0 0
Фламинго Райан 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мёллер Вольфе Давид 2 1
Деккер Максим 1 1
Мейнанс Свен 2 0
Майкума Сейя 2 0
Гус Ваутер 2 0
Ван Боммел Рубен 2 0
Базур Рихедли 1 0
Белич Кристиян 1 0
Зеефейк Ликвинсио 1 0
Мердинк Мекс 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дамс Маттео 1 1
Перишич Иван 1 0
Тиль Гус 1 0
Тильман Малик 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
ПСВ
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

2
0
АЗ Алкмаар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
ПСВ
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

6
11
АЗ Алкмаар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
ПСВ
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
8%
3
20%
1-15
3
25%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
25%
2
13%
46-60
2
17%
5
33%
61-75
3
25%
3
20%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
2
33%
3
27%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

18
26
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 7
2 Не забивали 0
3
17%
6
23%
1-15
3
17%
5
19%
16-30
2
11%
2
8%
31-45
4
22%
2
8%
46-60
2
11%
7
27%
61-75
4
22%
4
15%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Атлетик Б - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 АЗ Алкмаар - Эльфсборг 3:2
ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 Алмере Сити - АЗ Алкмаар 0:1 Сток Сити - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2 АЗ Алкмаар - Арис Салоники 2:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 8:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3
ПСВ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 ПСВ - Спортинг Л 1:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3
Ювентус - ПСВ 3:1 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 1:7 Хераклес - ПСВ 1:3 ПСВ - Валвейк 5:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 ПСВ - Валенсия 2:1 ПСВ - Эйндховен 3:2 Падерборн - ПСВ 2:1 ПСВ - Брюгге 1:1 ПСВ - Андерлехт 0:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1 ПСВ - Спарта Роттердам 4:2 Херенвен - ПСВ 0:8

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
ПСВ

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
9
1 раз 25%
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:7
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
7
1 раз 20%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
9:1
1 раз 11%
1:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
9
1 раз 11%
2
4 раза 44%
3
3 раза 33%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5
1
3
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
2
7
2.5
5
4
1
8
3.5
2
7
1
8
4.5
2
7
1
8
5.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
Фейеноорд
 3:0 Заявка 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 2:2 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:3 Заявка 9 4 1 4 10 - 13 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 3:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 0:3 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 2:2 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 0:3 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 2:2 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 3:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 3:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:3 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 2:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Фейеноорд
 3:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 5 9
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 2:2 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:3 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 3:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 2:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 0:3 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
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  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    АЗ Алкмаар совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 92'
    ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Бакайоко Жоан из команды ПСВ в офсайде
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Пеер Копмейнерс из команды АЗ Алкмаар поставил подножку. Пострадал Тиль Гус
  • 92'
    Бакайоко Жоан из команды ПСВ в офсайде
  • 92'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: АЗ Алкмаар: 25%, ПСВ: 75%.
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    • 90'
      Де Вит Меес сделал результативную передачу.
    • 90'
      Г О О О О Л - Касиус Денсо наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 90'
      АЗ Алкмаар пытается что-то создать.
    • 90'
      Оооо... вот это был удар! Бакайоко Жоан должен был забить с этой позиции.
    • 90'
      Хорошую попытку сделал Бакайоко Жоан. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 90'
      Тильман Малик создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 90'
      Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 89'
      ПСВ пытается что-то создать.
    • 89'
      Удар от ворот произведет ПСВ
    • 89'
      Касиус Денсо не смог попасть в створ ударом издали
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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