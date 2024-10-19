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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Валвейк
0:0
Первый тайм: 7'
Твенте
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Валвейк
Ничья
Твенте
9.20
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5.70
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5.50
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Все Коэффициенты
21
Ван
Осх
Яник
4
Ван
Гелдерен
Лиам
17
Ван
Эйджма
Рошон
5
Кастильо
Хуан
II
2
Леливелд
Юлиан
30
Вайдманн
Дауда
24
Румерату
Годфрид
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
22
Tim
van
de
Loo
7
Клеонизе
Денильо
19
Маргарет
Рихонелл
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
Валвейк
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Твенте

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
Э
0:5
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.75

Среднее время на гол

76
120

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.55

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
79

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван дер Венне Рихард 2 0.25
Маргарет Рихонелл 2 (1) 0.25
Клеонизе Денильо 1 0.13
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 7 (2) 0.88
Ламмерс Сэм 3 0.38
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.25
Салах-Эддин Анасс 1 0.13
Ван Хоренбек Алек 1 0.13
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Меес Хилгерс 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Регер Юри 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Бесселинк Гийс 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Валвейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
5
Валвейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
25%
1
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Забито

6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
3
50%
2
14%
76-90

Пропущено

21
7
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
19%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1
Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1

Результаты матчей

Валвейк
Твенте

Точный счет

1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 9 5 1 3 17 - 7 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 9 0 1 8 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 4 2 0 2 11 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Весь список
  • 4'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 4'
    Валвейк контролирует мяч.
  • 3'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 3'
    Макс Брюнс ослабляет давление, выбив мяч.
  • 3'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 2'
    Валвейк контролирует мяч.
  • 2'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 1'
    Удар от ворот произведет Валвейк
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    • 1'
      Твенте пытается что-то создать.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Твенте начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Валвейк
    Ничья
    Твенте
    9.20
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    5.70
    Реклама, betcity.ru
    5.50
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