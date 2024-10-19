Тур: 9. Стадион: Мандемейкерс. Главный судья: Маккили Дэнни
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
21
Ван
Осх
Яник
28
Ван
Рой
Барт
38
Макс
Брюнс
18
Влап
Михел
14
Стейн
Сем
10
Ламмерс
Сэм
- Основной состав
-
21 Ван Осх ЯникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Кестинг ДжойВратарь
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
38 Макс БрюнсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ламмерс СэмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Кюстер ХарриПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Валвейк
Твенте
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
23 матча
26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.18
0.75
Среднее время на гол
76
120
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.55
Среднее время на гол
46
58
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.57
1.13
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
57
79
Бомбардиры внутри турнира
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0.25
|Маргарет Рихонелл
|2 (1)
|0.25
|Клеонизе Денильо
|1
|0.13
|Румерату Годфрид
|0
|0
|Tim van de Loo
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|7 (2)
|0.88
|Ламмерс Сэм
|3
|0.38
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2 (1)
|0.25
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0.13
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0.13
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Лтайеф Сайфалла
|0
|0
|Меес Хилгерс
|0
|0
Карточки
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|1
|1
|Крамер Михил
|1
|1
|Укили Яссин
|1
|1
|Ван Гелдерен Лиам
|2
|0
|Завада Оскар
|0
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Клеонизе Денильо
|1
|0
|Вайдманн Дауда
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Стейн Сем
|2
|0
|Меес Хилгерс
|2
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Макс Брюнс
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
|Бесселинк Гийс
|1
|0
Результаты матчей
Валвейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Валвейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
0
5
Валвейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
12
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
2
9
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90
Пропущено
12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
25%
1
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90
Забито
6
14
1 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 6
3 Не забивали 0
1
17%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
17%
2
14%
46-60
1
17%
4
29%
61-75
3
50%
2
14%
76-90
Пропущено
21
7
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
4
19%
2
29%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
4
19%
1
14%
31-45
4
19%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Валвейк
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1
Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1
Результаты матчей
Валвейк
Твенте
Точный счет
1:2
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Валвейк
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
17
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 7
|16
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 3
|15
|2.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3