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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 6674 Главный судья: Маккили Дэнни
Валвейк
2:2
Конец матча
Твенте
0'
0:1
11' Гол
Стейн Сем
1:1
23' Гол
Маргарет Рихонелл
27' Желтая карточка
Влап Михел
2:1
47' Гол
Ван дер Ватер Силвестр
67' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
76' Желтая карточка
Регер Юри
2:2
90' Гол
Эйтинг Карел
90'+6

Ход матча

11'
0:1
Стейн Сем
(Ван Рой Барт)
23'
Маргарет Рихонелл
(Кастильо Хуан II)
1:1
27'
 
Влап Михел
47'
Ван дер Ватер Силвестр
2:1
55'
 
Эйтинг Карел
Влап Михел
60'
Локеза Крис
Ван дер Ватер Силвестр
 
66'
 
Лтайеф Сайфалла
Макс Брюнс
66'
 
Кюйперс Бас
Салах-Эддин Анасс
67'
Леливелд Юлиан
 
75'
Ваутерс Луук
Tim van de Loo
 
75'
Faissal Al Mazyani
Леливелд Юлиан
 
76'
 
Регер Юри
83'
Укили Яссин
Вайдманн Дауда
 
83'
Ихаттарен Мохаммед
Маргарет Рихонелл
 
87'
 
Ван Хоренбек Алек
Ван Берген Митчелл
90'
2:2
Эйтинг Карел
(Стейн Сем)

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 9
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 10
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 310 Количество передач 557
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

21
Ван
Осх
Яник
2
Леливелд
Юлиан
17
Ван
Эйджма
Рошон
4
Ван
Гелдерен
Лиам
5
Кастильо
Хуан
II
30
Вайдманн
Дауда
24
Румерату
Годфрид
18
Ван
дер
Ватер
Силвестр
22
Tim
van
de
Loo
7
Клеонизе
Денильо
19
Маргарет
Рихонелл
1
Уннерсталл
Ларс
28
Ван
Рой
Барт
2
Меес
Хилгерс
38
Макс
Брюнс
34
Салах-Эддин
Анасс
8
Регер
Юри
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
14
Стейн
Сем
7
Ван
Берген
Митчелл
10
Ламмерс
Сэм
Валвейк
4-2-3-1
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

Валвейк
Твенте

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

23 матча

26.1%
21.7%
52.2%
6 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.7%
30.4%
47.9%
5 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

Э
3:0
Э
1:0
Э
0:5
Э
3:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
3:0
Э
3:3
ПД
4:1
К
2:0
ПД
3:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
5:0
Э
0:4
Э
0:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.18
0.75

Среднее время на гол

76
120

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.55

Среднее время на гол

46
58

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.57
1.13

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
13
Больше 57%
Меньше 43%
10
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

57
79

Бомбардиры внутри турнира

Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маргарет Рихонелл 3 (1) 0.33
Ван дер Венне Рихард 2 0.22
Ван дер Ватер Силвестр 1 0.11
Клеонизе Денильо 1 0.11
Кастильо Хуан II 0 0
Румерату Годфрид 0 0
Tim van de Loo 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (2) 0.89
Ламмерс Сэм 3 0.33
Ван Волфсвинкель Рикки 2 (1) 0.22
Салах-Эддин Анасс 1 0.11
Эйтинг Карел 1 0.11
Ван Хоренбек Алек 1 0.11
Кюйперс Бас 0 0
Лтайеф Сайфалла 0 0
Меес Хилгерс 0 0

Карточки

Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 1 1
Крамер Михил 1 1
Укили Яссин 1 1
Ван Гелдерен Лиам 2 0
Завада Оскар 0 1
Ван ден Бёйс Дарио 1 0
Леливелд Юлиан 1 0
Ван дер Венне Рихард 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Клеонизе Денильо 1 0
Вайдманн Дауда 1 0
Локеза Крис 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эйтинг Карел 2 0
Стейн Сем 2 0
Регер Юри 2 0
Меес Хилгерс 2 0
Влап Михел 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Макс Брюнс 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
Бесселинк Гийс 1 0

Результаты матчей

Валвейк
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Твенте
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Валвейк
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Твенте
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

12
0

Упущенные победы

0
5
Валвейк
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Твенте
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

12
1

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
3
27%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
45%
0
0%
76-90

Забито

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
1
20%
76-90

Пропущено

12
2
7 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
3
25%
1
50%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
50%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 7
3 Не забивали 0
1
13%
4
25%
1-15
1
13%
1
6%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
3
38%
3
19%
76-90

Пропущено

23
9
12 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 6
5
22%
2
22%
1-15
3
13%
3
33%
16-30
4
17%
1
11%
31-45
4
17%
2
22%
46-60
1
4%
0
0%
61-75
6
26%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Валвейк
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Утрехт - Валвейк 3:2 Валвейк - Аякс 0:2 Валвейк - Спарта Роттердам 1:2 Виллем II - Валвейк 3:0
Валвейк - АЗ Алкмаар 0:3 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Валвейк - Гронинген 1:2 ПСВ - Валвейк 5:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Эйпен - Валвейк 1:2 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Валвейк - Ден Бош 2:3 ПСВ - Валвейк 3:1 Валвейк - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Валвейк 0:5 Валвейк - Утрехт 2:2 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:2 Волендам - Валвейк 3:2 Валвейк - Алмере Сити 0:0 Валвейк - Херенвен 1:1
Твенте
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Фейеноорд - Твенте 2:1 Твенте - Фенербахче 1:1 Твенте - НАК Бреда 1:0 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1
Алмере Сити - Твенте 0:5 Твенте - Херенвен 2:0 Твенте - ПЕК Зволле 1:1 Утрехт - Твенте 2:1 Твенте - Спарта Роттердам 1:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1

Результаты матчей

Валвейк
Твенте

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Валвейк
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 6674 болельщиков
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Валвейк: 35%, Твенте: 65%.
  • 95'
    Валвейк пытается что-то создать.
  • 95'
    Ван Осх Яник ослабляет давление, выбив мяч.
  • 95'
    Твенте начинает контратаку
  • 95'
    Ван Рой Барт из команды Твенте перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    Где смотреть матч Валвейк 2:2 Твенте онлайн

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