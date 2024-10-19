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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
НЕК Неймеген
1:0
Первый тайм: 10'
Херенвен
0'
1:0
3' Гол
Ван Крой Вито

Ход матча

3'
Ван Крой Вито
1:0

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НЕК Неймеген
Ничья
Херенвен
2.10
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3.80
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3.48
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Все Коэффициенты
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
5
Оуведжан
Томас
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
32
Ван
Крой
Вито
25
Уаисса
Сами
18
Огава
Коки
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
4
Керстен
Сэм
11
Кёлерт
Матс
6
Конде
Амара
14
Levi
Smans
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
10
Ilias
Sebaoui
26
Dimitris
Rallis
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Херенвен

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
60%
12%
7 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.58

Среднее время на гол

68
56

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.6
1.44

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.22
Огава Коки 2 0.22
Ван Крой Вито 1 0.11
Хансен Сонтье 1 0.11
Сано Кадаи 1 0.11
Уаисса Сами 1 0.11
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 0.33
Тренсков Якоб 2 0.22
Брауэрс Люк 2 0.22
Dimitris Rallis 2 0.22
Ольссон Симон 1 0.11
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Basar Onal 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауде Оливер 3 0
Бохневич Павел 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван Эе Эспен 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Херенвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
НЕК Неймеген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
8
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Херенвен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
60%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
4
44%
4
24%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Херенвен

Точный счет

1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
9:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 9 9 0 0 29 - 5 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 9 5 1 3 17 - 7 16
4.
Твенте
 0:0 Заявка 9 4 3 2 14 - 7 15
5.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
6.
Фейеноорд
 Заявка 7 3 4 0 14 - 7 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 8 4 1 3 10 - 10 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 9 3 1 5 8 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 0:1 Заявка 9 2 2 5 10 - 18 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 0:0 Заявка 9 0 1 8 5 - 22 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 0:1 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
10.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 4 2 0 2 11 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 2:0 Заявка 5 5 0 0 17 - 3 15
2.
АЗ Алкмаар
 0:2 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 0:0 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 1:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 0:0 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 0:1 Заявка 5 0 0 5 2 - 15 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 7 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
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    • 1'
      Ильяс Себауи наказан за толчок Уаисса Сами
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Херенвен начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion De Goffert. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    НЕК Неймеген
    Ничья
    Херенвен
    2.10
    Реклама, betcity.ru
    3.80
    Реклама, pari.ru
    3.48
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