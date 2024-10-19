Тур: 9. Стадион: Гоффертштадион. Главный судья: Нагтегал Марк
1:0
Первый тайм: 10'
Ход матча
3'
1:0
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Владение мячом
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
25
Уаисса
Сами
18
Огава
Коки
11
Кёлерт
Матс
14
Levi
Smans
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
11 Basar OnalПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Кёлерт МатсЗащитник
- Полузащитник
-
14 Levi SmansПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ван Эе ЭспенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
39 _Isaiah A.
-
-
-
Главный тренер: Робин ван Перси
История личных встреч
НЕК Неймеген
Херенвен
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
25 матчей
36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед
Первый тайм
28%
60%
12%
7 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
23
17
Голов в среднем за матч
1.92
1.31
Среднее время на гол
46
68
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.31
1.58
Среднее время на гол
68
56
Всего голов
40
36
Голов в среднем за матч
1.6
1.44
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
56
62
Бомбардиры внутри турнира
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|2
|0.22
|Огава Коки
|2
|0.22
|Ван Крой Вито
|1
|0.11
|Хансен Сонтье
|1
|0.11
|Сано Кадаи
|1
|0.11
|Уаисса Сами
|1
|0.11
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николаеску Йон
|3
|0.33
|Тренсков Якоб
|2
|0.22
|Брауэрс Люк
|2
|0.22
|Dimitris Rallis
|2
|0.22
|Ольссон Симон
|1
|0.11
|Кёлерт Матс
|0
|0
|Нуннели Че
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
|Ван Эе Эспен
|0
|0
Карточки
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брауде Оливер
|3
|0
|Бохневич Павел
|2
|0
|Карлсбакк Даниэль
|2
|0
|Ван Эе Эспен
|2
|0
|Ван дер Харт Микки
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Керстен Сэм
|1
|0
|Николаеску Йон
|1
|0
|Халл Дензел
|1
|0
Результаты матчей
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Херенвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
НЕК Неймеген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Херенвен
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
8
НЕК Неймеген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Херенвен
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
60%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
20%
3
21%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
20%
3
21%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 4
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
4
44%
4
24%
1-15
2
22%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
11%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
22%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3
Результаты матчей
НЕК Неймеген
Херенвен
Точный счет
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
9:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
9:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
НЕК Неймеген
Херенвен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 5
|27
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|0:2 Заявка
|9
|5
|1
|3
|17 - 7
|16
|4.
|0:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 7
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 7
|13
|7.
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|10 - 10
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|1:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|8 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 18
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|0:0 Заявка
|9
|0
|1
|8
|5 - 22
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|0:0 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|10.
|0:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|11 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 3
|15
|2.
|0:2 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|0:0 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|0:1 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|7 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3