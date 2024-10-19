Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Уаисса Сами выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Удар от ворот произведет Херенвен

43' Перейра Брайанн не смог попасть в створ ударом издали

43' Оуведжан Томас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Оливер Бреуде из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

37' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Basar Onal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

36' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

32' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Оливер Бреуде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Матч возобновлен

26' Нюйтинк Брэм на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

24' Худемакерс Меес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Брауэрс Люк пробует нанести удар издали, но Робин Руфс держит все под контролем

21' Матч возобновлен

21' Уаисса Сами на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Levi Smans выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

13' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Ильяс Себауи из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

13' Конде Амара навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Г О О О О Л - Ван Крой Вито забивает ударом с правой ноги!

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Херенвен начинает с центра поля

1' Судья начинает матч