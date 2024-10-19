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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
НЕК Неймеген
3:0
Конец матча
Херенвен
0'
1:0
3' Гол
Ван Крой Вито
46' Желтая карточка
Dimitris Rallis
2:0
53' Гол
Нюйтинк Брэм
3:0
65' Гол
Ван Крой Вито
78' Желтая карточка
Брауэрс Люк
84' Желтая карточка
Конде Амара
90'+5

Ход матча

3'
Ван Крой Вито
1:0
46'
 
Николаеску Йон
Ilias Sebaoui
46'
 
Dimitris Rallis
53'
Нюйтинк Брэм
(Оуведжан Томас)
2:0
59'
 
Danilo Al-Saed
Dimitris Rallis
63'
Хансен Сонтье
Basar Onal
 
65'
Ван Крой Вито
(Хансен Сонтье)
3:0
73'
Вердонк Калвин
Уаисса Сами
 
73'
Гонсалес Роберто
Ван Крой Вито
 
78'
 
Брауэрс Люк
79'
 
Нуннели Че
Тренсков Якоб
79'
 
Ольссон Симон
Levi Smans
84'
Шоне Лассе
Сано Кадаи
 
84'
Kento Shiogai
Огава Коки
 
84'
 
Конде Амара

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 17
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 414 Количество передач 546
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
5
Оуведжан
Томас
6
Худемакерс
Меес
23
Сано
Кадаи
11
Basar
Onal
32
Ван
Крой
Вито
25
Уаисса
Сами
18
Огава
Коки
44
Нопперт
Андрис
45
Брауде
Оливер
17
Nikolai
Soeyset
Hopland
4
Керстен
Сэм
11
Кёлерт
Матс
6
Конде
Амара
14
Levi
Smans
20
Тренсков
Якоб
8
Брауэрс
Люк
10
Ilias
Sebaoui
26
Dimitris
Rallis
НЕК Неймеген
4-2-3-1
Херенвен
4-2-3-1

История личных встреч

НЕК Неймеген
Херенвен

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

25 матчей

36%
40%
24%
9 побед 10 ничьих 6 побед

Первый тайм

28%
60%
12%
7 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:1
ТМК
2:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:2
Э
2:4
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:1
Э
4:1
К
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3

Голы

Всего голов

23
17

Голов в среднем за матч

1.92
1.31

Среднее время на гол

46
68

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.31
1.58

Среднее время на гол

68
56

Всего голов

40
36

Голов в среднем за матч

1.6
1.44

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

56
62

Бомбардиры внутри турнира

НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.22
Ван Крой Вито 2 0.22
Огава Коки 2 0.22
Хансен Сонтье 1 0.11
Нюйтинк Брэм 1 0.11
Сано Кадаи 1 0.11
Уаисса Сами 1 0.11
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николаеску Йон 3 0.33
Тренсков Якоб 2 0.22
Брауэрс Люк 2 0.22
Dimitris Rallis 2 0.22
Ольссон Симон 1 0.11
Кёлерт Матс 0 0
Нуннели Че 0 0
Керстен Сэм 0 0
Ван Эе Эспен 0 0

Карточки

НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Basar Onal 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брауде Оливер 3 0
Бохневич Павел 2 0
Карлсбакк Даниэль 2 0
Ван Эе Эспен 2 0
Ван дер Харт Микки 1 0
Брауэрс Люк 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Конде Амара 1 0
Керстен Сэм 1 0
Николаеску Йон 1 0
Халл Дензел 1 0
Dimitris Rallis 1 0

Результаты матчей

НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Херенвен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
НЕК Неймеген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Херенвен
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
8
НЕК Неймеген
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Херенвен
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
17
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
3
60%
2
12%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
20%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
1
20%
3
18%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 5
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
25%
3
100%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
10%
2
20%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
3
30%
46-60
1
10%
2
20%
61-75
2
20%
2
20%
76-90

Пропущено

9
20
6 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 8
4
44%
5
25%
1-15
2
22%
3
15%
16-30
0
0%
2
10%
31-45
1
11%
4
20%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
2
22%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
НЕК Неймеген - Алемания Ахен 1:0 НАК Бреда - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2
ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
Херенвен
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Херенвен - ПЕК Зволле 1:1 Хераклес - Херенвен 2:1 Херенвен - Гронинген 2:1 Твенте - Херенвен 2:0
АЗ Алкмаар - Херенвен 9:1 Херенвен - НАК Бреда 4:0 Херенвен - Утрехт 1:1 Аякс - Херенвен 1:0 Мидлсбро - Херенвен 1:0 Херенвен - Райо Вальекано 5:0 Херенвен - ПЕК Зволле 5:2 Херенвен - Алмере Сити 1:0 Херенвен - Дордрехт 4:1 Спарта Роттердам - Херенвен 2:1 Херенвен - Витесс 1:3 Алмере Сити - Херенвен 1:1 Херенвен - ПСВ 0:8 Хераклес - Херенвен 0:2 Херенвен - Утрехт 2:3 Херенвен - Твенте 3:3

Результаты матчей

НЕК Неймеген
Херенвен

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
9:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
9:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

НЕК Неймеген
Херенвен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
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