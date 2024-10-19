Тур: 10. Стадион: Стад де Женев.
0'
1:0
5' ГолКривелли Энцо
48' Желтая карточкаКривелли Энцо
2:0
50' ГолКутеса Дерек
60' Желтая карточкаСтеванович Мирослав
Ход матча
5'
48'
50'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
2 Угловые 11
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
28
Дулин
Давид
17
Кутеса
Дерек
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
20
Хефти
Ниас
19
Джокич
Деян
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
19 Севрен ЙоанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Дулин ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Кутеса ДерекПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Адамс КасимЗащитник
-
20 Маньен ТеоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Keyan Varela
-
Главный тренер: Хэберли Томас
- Основной состав
-
16 Фаюлу ТимотиВратарь
-
14 Лаванши НумаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Хефти НиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Джокич ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Крониг ЯнЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Толо Дидье
История личных встреч
Серветт
Сьон
13 матчей
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед
33 матча
27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед
Второй тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.4
1.28
Среднее время на гол
64
70
Всего голов
20
25
Голов в среднем за матч
1.11
1.67
Среднее время на гол
81
54
Всего голов
41
48
Голов в среднем за матч
1.24
1.45
Тотал матчей
2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
72
61
Бомбардиры внутри турнира
Серветт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутеса Дерек
|5
|0.5
|Стеванович Мирослав
|3
|0.3
|Кривелли Энцо
|3 (2)
|0.3
|Цунэмото Кэйго
|1
|0.1
|Руй Стив
|1
|0.1
|Симбаколи Мамаду
|1
|0.1
|Мазику Брэдли
|0
|0
|Дулин Давид
|0
|0
|Конья Тимоте
|0
|0
|Гийемено Джереми
|0
|0
|Антунес Алексис
|0
|0
Сьон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шуареф Ильяс
|2
|0.2
|Джокич Деян
|2
|0.2
|Соргич Деян
|1
|0.1
|Буа Кевин
|1
|0.1
|Christian Souza
|1
|0.1
|Theo Berdayes
|1
|0.1
|Лаванши Нума
|1
|0.1
|Шмид Йоэль
|1
|0.1
|Ali Kabacalman
|1 (1)
|0.1
|Фаюлу Тимоти
|0
|0
Карточки
Серветт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ондуа Гаэль
|1
|1
|Руй Стив
|1
|1
|Конья Тимоте
|2
|0
|Мазику Брэдли
|2
|0
|Стеванович Мирослав
|1
|0
|Дулин Давид
|1
|0
|Фон Моос Юлиан
|1
|0
|Барон Энтони
|1
|0
|Цунэмото Кэйго
|1
|0
Сьон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соргич Деян
|2
|0
|Лаванши Нума
|2
|0
|Буа Кевин
|2
|0
|Бальтазар
|2
|0
|Фаюлу Тимоти
|2
|0
|Миранчук Антон
|1
|0
|Ali Kabacalman
|1
|0
|Русев Георги
|1
|0
|Хефти Ниас
|1
|0
|Шуареф Ильяс
|1
|0
|Соу Ноэ
|1
|0
|Theo Bouchlarhem
|1
|0
Результаты матчей
Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
1
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сьон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2
Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0
Сьон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0
Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0
Результаты матчей
Серветт
Сьон
Точный счет
0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Серветт
Сьон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|6
|3
|1
|18 - 11
|21
|2.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|16 - 16
|20
|3.
|9
|5
|3
|1
|15 - 10
|18
|4.
|10
|5
|3
|2
|18 - 13
|18
|5.
|9
|4
|2
|3
|17 - 11
|14
|6.
|9
|4
|1
|4
|16 - 9
|13
|7.
|0:2
|10
|3
|3
|4
|11 - 10
|12
|8.
|9
|2
|3
|4
|9 - 14
|9
|9.
|10
|2
|3
|5
|13 - 18
|9
|10.
|9
|2
|2
|5
|13 - 19
|8
|11.
|10
|2
|2
|6
|11 - 16
|8
|12.
|9
|2
|1
|6
|6 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|4
|0
|1
|9 - 9
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|6.
|0:2
|5
|2
|3
|0
|8 - 2
|9
|7.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|3 - 5
|7
|9.
|4
|2
|0
|2
|10 - 9
|6
|10.
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|8 - 10
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|4.
|2:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|12 - 5
|7
|6.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|7.
|5
|1
|1
|3
|7 - 11
|4
|8.
|5
|1
|0
|4
|3 - 6
|3
|9.
|0:2
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|10.
|5
|0
|2
|3
|4 - 9
|2
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Серветт
|Кутеса Дерек
|6
|Цюрих
|Переа Хуан
|5 (1)
|Базель
|Барри Тьерно
|5
|Базель
|Айети Альбиан
|4 (3)
|Люцерн
|Клиджэ Тибо
|4 (2)
|Базель
|Авдуллаху Леон
|1 4
|Ивердон
|Сеспедес Борис
|5
|Цюрих
|Переа Хуан
|1 3
|Янг Бойз
|Аджам Жауэн
|1 3
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|4