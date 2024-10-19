  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Серветт
2:0
Второй тайм: 64'
Сьон
0'
1:0
5' Гол
Кривелли Энцо
48' Желтая карточка
Кривелли Энцо
2:0
50' Гол
Кутеса Дерек
60' Желтая карточка
Стеванович Мирослав

Ход матча

5'
Кривелли Энцо
(Стеванович Мирослав)
1:0
48'
Кривелли Энцо
 
50'
Кутеса Дерек
(Стеванович Мирослав)
2:0
55'
 
Theo Berdayes
Джокич Деян
55'
 
Theo Bouchlarhem
Шуареф Ильяс
55'
 
Сиприано Маркос Робсон
Хефти Ниас
60'
Стеванович Мирослав
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 11
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Серветт
Ничья
Сьон
3.80
5.26
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8.93
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Все Коэффициенты
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
11
Фон
Моос
Юлиан
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
19
Джокич
Деян
10
Миранчук
Антон
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Серветт
4-2-3-1
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Сьон

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
5:0
С
2:2
С
2:2
С
0:0
ТМК
1:2
С
3:3
С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.28

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.67

Среднее время на гол

81
54

Всего голов

41
48

Голов в среднем за матч

1.24
1.45

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

72
61

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 5 0.5
Стеванович Мирослав 3 0.3
Кривелли Энцо 3 (2) 0.3
Цунэмото Кэйго 1 0.1
Руй Стив 1 0.1
Симбаколи Мамаду 1 0.1
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.2
Джокич Деян 2 0.2
Соргич Деян 1 0.1
Буа Кевин 1 0.1
Christian Souza 1 0.1
Theo Berdayes 1 0.1
Лаванши Нума 1 0.1
Шмид Йоэль 1 0.1
Ali Kabacalman 1 (1) 0.1
Фаюлу Тимоти 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 1
Руй Стив 1 1
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Стеванович Мирослав 1 0
Дулин Давид 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Бальтазар 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Миранчук Антон 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Шуареф Ильяс 1 0
Соу Ноэ 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Серветт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сьон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Серветт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сьон
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
3
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
33%
31-45
1
17%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
3
30%
1
17%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

14
11
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
14%
2
18%
1-15
1
7%
1
9%
16-30
5
36%
1
9%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
1
7%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90

Пропущено

16
8
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
19%
2
25%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
25%
1
13%
61-75
5
31%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2
Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0
Сьон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0
Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0

Результаты матчей

Серветт
Сьон

Точный счет

0:6
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:6
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Серветт
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 2:0 10 6 2 2 16 - 16 20
3.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Санкт-Галлен
 9 4 2 3 17 - 11 14
6.
Базель
 9 4 1 4 16 - 9 13
7.
Сьон
 0:2 10 3 3 4 11 - 10 12
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 11 - 16 8
12.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 2:0 5 4 0 1 9 - 9 12
2.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Сьон
 0:2 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Базель
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Серветт
 2:0 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
9.
Сьон
 0:2 5 1 0 4 3 - 8 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 5'
    Стеванович Мирослав сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Кривелли Энцо бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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