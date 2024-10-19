  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швейцария
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 12987
Серветт
3:0
Конец матча
Сьон
0'
1:0
5' Гол
Кривелли Энцо
48' Желтая карточка
Кривелли Энцо
2:0
50' Гол
Кутеса Дерек
60' Желтая карточка
Стеванович Мирослав
79' Желтая карточка
Циглер Рето
3:0
85' Гол
Ондуа Гаэль
88' Желтая карточка
Симбаколи Мамаду
90'+4

Ход матча

5'
Кривелли Энцо
(Стеванович Мирослав)
1:0
48'
Кривелли Энцо
 
50'
Кутеса Дерек
(Стеванович Мирослав)
2:0
54'
 
Сиприано Маркос Робсон
Хефти Ниас
54'
 
Theo Berdayes
Джокич Деян
55'
 
Theo Bouchlarhem
Шуареф Ильяс
60'
Стеванович Мирослав
 
62'
Уаттара Тьемоко
Фон Моос Юлиан
 
62'
Симбаколи Мамаду
Кривелли Энцо
 
68'
 
Christian Souza
Миранчук Антон
73'
 
Mouhcine Bouriga
Соргич Деян
76'
Ондуа Гаэль
Кутеса Дерек
 
79'
 
Циглер Рето
85'
Ондуа Гаэль
3:0
87'
Гийемено Джереми
Стеванович Мирослав
 
87'
Маньен Тео
Конья Тимоте
 
88'
Симбаколи Мамаду
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 13
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Количество передач 73
  • 42 Владение мячом, % 58
32
Фрик
Джереми
3
Цунэмото
Кэйго
4
Руй
Стив
19
Севрен
Йоан
18
Мазику
Брэдли
8
Конья
Тимоте
28
Дулин
Давид
9
Стеванович
Мирослав
11
Фон
Моос
Юлиан
17
Кутеса
Дерек
27
Кривелли
Энцо
16
Фаюлу
Тимоти
14
Лаванши
Нума
2
Шмид
Йоэль
3
Циглер
Рето
20
Хефти
Ниас
88
Ali
Kabacalman
8
Бальтазар
19
Джокич
Деян
10
Миранчук
Антон
7
Шуареф
Ильяс
9
Соргич
Деян
Серветт
4-2-3-1
Сьон
4-2-3-1

История личных встреч

Серветт
Сьон

13 матчей

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

40%
60%
0 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

55%
45%
0 побед 11 ничьих 10 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 13 побед

33 матча

27.3%
36.4%
36.3%
9 побед 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

24.2%
45.5%
30.3%
8 побед 15 ничьих 10 побед

Второй тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

История матчей

С
5:0
С
2:2
С
2:2
С
0:0
ТМК
1:2
С
3:3
С
2:1
ТМК
0:2
С
1:2
С
1:2
С
3:5
С
1:2
С
1:1
С
2:0
С
1:2
С
1:1
С
1:1
С
0:0
ТМК
0:1
ТМС
0:3
ТМС
0:0
С
4:0
С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
2:2
С
0:1
С
0:2
С
0:4
ТМС
2:2
ТМС
0:2
ТМС
3:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.4
1.28

Среднее время на гол

64
70

Всего голов

20
25

Голов в среднем за матч

1.11
1.67

Среднее время на гол

81
54

Всего голов

41
48

Голов в среднем за матч

1.24
1.45

Тотал матчей

2.5
30
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
17
Больше 52%
Меньше 48%
16
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

72
61

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутеса Дерек 6 0.6
Стеванович Мирослав 3 0.3
Кривелли Энцо 3 (2) 0.3
Цунэмото Кэйго 1 0.1
Ондуа Гаэль 1 0.1
Руй Стив 1 0.1
Симбаколи Мамаду 1 0.1
Мазику Брэдли 0 0
Дулин Давид 0 0
Конья Тимоте 0 0
Гийемено Джереми 0 0
Антунес Алексис 0 0
Сьон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шуареф Ильяс 2 0.2
Джокич Деян 2 0.2
Соргич Деян 1 0.1
Буа Кевин 1 0.1
Christian Souza 1 0.1
Theo Berdayes 1 0.1
Лаванши Нума 1 0.1
Шмид Йоэль 1 0.1
Ali Kabacalman 1 (1) 0.1
Фаюлу Тимоти 0 0

Карточки

Серветт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ондуа Гаэль 1 1
Руй Стив 1 1
Стеванович Мирослав 2 0
Конья Тимоте 2 0
Мазику Брэдли 2 0
Дулин Давид 1 0
Кривелли Энцо 1 0
Фон Моос Юлиан 1 0
Барон Энтони 1 0
Цунэмото Кэйго 1 0
Симбаколи Мамаду 1 0
Сьон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соргич Деян 2 0
Лаванши Нума 2 0
Буа Кевин 2 0
Бальтазар 2 0
Фаюлу Тимоти 2 0
Циглер Рето 1 0
Миранчук Антон 1 0
Ali Kabacalman 1 0
Русев Георги 1 0
Хефти Ниас 1 0
Шуареф Ильяс 1 0
Соу Ноэ 1 0
Theo Bouchlarhem 1 0

Результаты матчей

Серветт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сьон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Серветт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сьон
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Серветт
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сьон
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
2
25%
1-15
1
13%
1
13%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
4
50%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
3
18%
2
18%
1-15
1
6%
1
9%
16-30
5
29%
29%
1
9%
31-45
4
24%
2
18%
46-60
1
6%
1
9%
61-75
3
18%
4
36%
76-90

Пропущено

16
11
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
2
13%
2
18%
46-60
4
25%
1
9%
61-75
5
31%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Серветт
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гренобль - Серветт 1:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Серветт - Лозанна 1:0 Грасcхоппер - Серветт 2:2
Шаффхаузен - Серветт 2:1 Винтертур - Серветт 0:1 Серветт - Челси 2:1 Челси - Серветт 2:0 Сигнал - Серветт 1:7 Серветт - Брага 1:2 Серветт - Базель 0:6 Брага - Серветт 0:0 Лугано - Серветт 3:1 Серветт - Ивердон 3:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Люцерн - Серветт 1:2 Этуаль Каруж - Серветт 2:1 Серветт - Вестерло 3:2 Монако - Серветт 0:1 Серветт - Лугано 0:0
Сьон
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Стад Лозанна-Уши - Сьон 0:4 Сьон - Лозанна Уши 4:0 Сьон - Ивердон 1:1 Цюрих - Сьон 1:0
Сьон - Лугано 0:0 ЯФ Ювентус - Сьон 0:2 Сьон - Анси 2:1 Сьон - Базель 1:1 Грасcхоппер - Сьон 3:1 Делемон - Сьон 1:1 Сьон - Винтертур 2:0 Люцерн - Сьон 1:0 Сьон - Лозанна 4:0 Сьон - Вильярреал 1:3 Янг Бойз - Сьон 1:2 Сьон - Ивердон 4:1 Сьон - Нёвшатель Ксамакс 0:3 Сьон - Грасcхоппер 4:0 Сьон - Брага 1:3 Сьон - Шаффхаузен 3:0

Результаты матчей

Серветт
Сьон

Точный счет

0:6
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:6
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
3
3 раза 30%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Серветт
Сьон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
3
7
3
7
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 10 6 3 1 18 - 11 21
2.
Серветт
 10 6 2 2 17 - 16 20
3.
Лугано
 9 5 3 1 15 - 10 18
4.
Люцерн
 10 5 3 2 18 - 13 18
5.
Санкт-Галлен
 9 4 2 3 17 - 11 14
6.
Базель
 9 4 1 4 16 - 9 13
7.
Сьон
 10 3 3 4 11 - 11 12
8.
Ивердон
 9 2 3 4 9 - 14 9
9.
Янг Бойз
 10 2 3 5 13 - 18 9
10.
Лозанна
 9 2 2 5 13 - 19 8
11.
Грасcхоппер
 10 2 2 6 11 - 16 8
12.
Винтертур
 9 2 1 6 6 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 5 4 0 1 10 - 9 12
2.
Цюрих
 5 3 2 0 9 - 4 11
3.
Санкт-Галлен
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Люцерн
 5 3 1 1 8 - 4 10
5.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 7 10
6.
Сьон
 5 2 3 0 8 - 2 9
7.
Ивердон
 4 2 1 1 5 - 5 7
8.
Винтертур
 5 2 1 2 3 - 5 7
9.
Лозанна
 4 2 0 2 10 - 9 6
10.
Базель
 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
Янг Бойз
 5 1 2 2 6 - 7 5
12.
Грасcхоппер
 5 1 2 2 8 - 10 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цюрих
 5 3 1 1 9 - 7 10
2.
Лугано
 4 2 2 0 5 - 3 8
3.
Люцерн
 5 2 2 1 10 - 9 8
4.
Серветт
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Базель
 5 2 1 2 12 - 5 7
6.
Санкт-Галлен
 4 1 1 2 5 - 6 4
7.
Янг Бойз
 5 1 1 3 7 - 11 4
8.
Грасcхоппер
 5 1 0 4 3 - 6 3
9.
Сьон
 5 1 0 4 3 - 9 3
10.
Ивердон
 5 0 2 3 4 - 9 2
11.
Лозанна
 5 0 2 3 3 - 10 2
12.
Винтертур
 4 0 0 4 3 - 11 0
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Топ бомбардиров
Серветт Кутеса Дерек 6
Цюрих Переа Хуан 5 (1)
Базель Барри Тьерно 5
Базель Айети Альбиан 4 (3)
Люцерн Клиджэ Тибо 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Базель Авдуллаху Леон 1 4
Ивердон Сеспедес Борис 5
Цюрих Переа Хуан 1 3
Янг Бойз Аджам Жауэн 1 3
Лозанна Дюссенн Ноэ 4
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 5'
      Стеванович Мирослав сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Кривелли Энцо бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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