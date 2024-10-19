Тур: 9. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0:3
Перерыв
0'
0:1
15' ГолОсман Ибрагим
19' Желтая карточкаAske Adelgaard
0:2
22' ГолМиламбо Антони
31' Желтая карточкаТраунер Гернот
42' Желтая карточкаИн-Бом Хван
0:3
44' ГолТимбер Квинтен
Ход матча
15'
0:1
19'
22'
0:2
31'
42'
44'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
1 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
14
Пайшао
Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Янсен СвенВратарь
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Сюре МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
24 Лука Эверинк
-
Главный тренер: Paul Simonis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
-
16 Буэно УгоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Петков АлексЗащитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
15 матчей
26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед
Первый тайм
20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.86
Среднее время на гол
65
105
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
4
1.88
Среднее время на гол
22
48
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
2.6
1.4
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
34
64
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штоккерс Финн
|2
|0.22
|Эдвардсен Виктор
|2
|0.22
|Эдвардсен Оливер
|1
|0.11
|Мартинсен Якоб
|1
|0.11
|Наубер Геррит
|1
|0.11
|Адеканье Бобби
|1
|0.11
|Льянсана Энрик
|1
|0.11
|Дейл Матс
|1 (1)
|0.11
|Aske Adelgaard
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пайшао Игор
|2
|0.25
|Хименес Сантьяго II
|2
|0.25
|Уэда Аясэ
|2
|0.25
|Миламбо Антони
|2
|0.25
|Тимбер Квинтен
|2 (1)
|0.25
|Стенгс Келвин
|1
|0.13
|Лотомба Жордан
|1
|0.13
|Ганцко Давид
|1
|0.13
|Ин-Бом Хван
|1
|0.13
|Осман Ибрагим
|1
|0.13
|Буэно Уго
|0
|0
|Смал Гийс
|0
|0
|Зекиель Дживай
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наубер Геррит
|3
|0
|Крамер Йорис
|2
|0
|Дейл Матс
|2
|0
|Aske Adelgaard
|2
|0
|Эдвардсен Виктор
|1
|0
|Адеканье Бобби
|1
|0
|Линторст Эверт
|1
|0
|Льянсана Энрик
|1
|0
|Амофа Джамал
|1
|0
|Мартинсен Якоб
|1
|0
|Джеймс Деан
|1
|0
|Твигт Калвин
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зерруки Рамиз
|1
|1
|Ганцко Давид
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Приске Бриан
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Ниукоп Барт
|1
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Миламбо Антони
|1
|0
|Белен Томас
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Зекиель Дживай
|1
|0
|Надже Крис-Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
5
Гоу Эхед Иглс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фейеноорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
8
Голы по времени матча
Забито
7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90
Забито
10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
3
30%
4
31%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
5
63%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
35
43
17
16
17
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|3:0 Заявка
|8
|4
|4
|0
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|5.
|2:2 Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|6.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 4
|13
|7.
|0:3 Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|10.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 13
|10
|11.
|3:0 Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 13
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|0:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|2:2 Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|0:3 Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|2:2 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|3:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|3:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|0:3 Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|15.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|2:2 Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|3.
|3:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|12 - 5
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|2:2 Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|0:3 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|3:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|2:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|0:3 Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3