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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Гоу Эхед Иглс
0:3
Перерыв
Фейеноорд
0'
0:1
15' Гол
Осман Ибрагим
19' Желтая карточка
Aske Adelgaard
0:2
22' Гол
Миламбо Антони
31' Желтая карточка
Траунер Гернот
42' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
0:3
44' Гол
Тимбер Квинтен

Ход матча

15'
0:1
Осман Ибрагим
(Пайшао Игор)
19'
Aske Adelgaard
 
22'
0:2
Миламбо Антони
31'
 
Траунер Гернот
42'
 
Ин-Бом Хван
44'
0:3
Тимбер Квинтен
(Осман Ибрагим)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Фейеноорд
4.07
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3.90
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1.90
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Все Коэффициенты
1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
19
Антман
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

15 матчей

26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
3:0
ТМК
7:4
Э
3:4
Э
0:1
Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

4
1.88

Среднее время на гол

22
48

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

2.6
1.4

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

34
64

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штоккерс Финн 2 0.22
Эдвардсен Виктор 2 0.22
Эдвардсен Оливер 1 0.11
Мартинсен Якоб 1 0.11
Наубер Геррит 1 0.11
Адеканье Бобби 1 0.11
Льянсана Энрик 1 0.11
Дейл Матс 1 (1) 0.11
Aske Adelgaard 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшао Игор 2 0.25
Хименес Сантьяго II 2 0.25
Уэда Аясэ 2 0.25
Миламбо Антони 2 0.25
Тимбер Квинтен 2 (1) 0.25
Стенгс Келвин 1 0.13
Лотомба Жордан 1 0.13
Ганцко Давид 1 0.13
Ин-Бом Хван 1 0.13
Осман Ибрагим 1 0.13
Буэно Уго 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Приске Бриан 1 0
Траунер Гернот 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фейеноорд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Гоу Эхед Иглс
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Фейеноорд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
0% (0)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
0% (0)
29% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
3
38%
46-60
2
29%
3
38%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

10
13
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
3
30%
4
31%
61-75
2
20%
1
8%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
1
10%
5
63%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:5
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 43%
1:5
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
4
3
1
7
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
Фейеноорд
 3:0 Заявка 8 4 4 0 17 - 7 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 2:2 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:3 Заявка 9 4 1 4 10 - 13 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 3:0 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 0:3 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 2:2 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 0:3 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 2:2 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 3:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 3:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:3 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 2:2 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Фейеноорд
 3:0 Заявка 5 2 3 0 12 - 5 9
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 2:2 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 0:3 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 3:0 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 2:2 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 0:3 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
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    Фейеноорд
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