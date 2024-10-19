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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9997 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Гоу Эхед Иглс
1:5
Конец матча
Фейеноорд
0'
0:1
15' Гол
Осман Ибрагим
19' Желтая карточка
Aske Adelgaard
0:2
22' Гол
Миламбо Антони
31' Желтая карточка
Траунер Гернот
42' Желтая карточка
Ин-Бом Хван
0:3
44' Гол
Тимбер Квинтен
0:4
58' Гол
Уэда Аясэ
0:5
77' Гол
Карранса Хулиан
1:5
81' Гол
Эдвардсен Оливер
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Осман Ибрагим
(Пайшао Игор)
19'
Aske Adelgaard
 
22'
0:2
Миламбо Антони
31'
 
Траунер Гернот
42'
 
Ин-Бом Хван
44'
0:3
Тимбер Квинтен
(Осман Ибрагим)
58'
0:4
Уэда Аясэ
(Осман Ибрагим)
62'
Эдвардсен Оливер
Антман Оливер
 
63'
Robbin Weijenberg
Aske Adelgaard
 
63'
Сюре Матис
Адеканье Бобби
 
65'
 
Белен Томас
Пайшао Игор
65'
 
Иванушец Лука
Траунер Гернот
68'
 
Смал Гийс
Буэно Уго
73'
 
Карранса Хулиан
Уэда Аясэ
74'
 
Зерруки Рамиз
Миламбо Антони
77'
0:5
Карранса Хулиан
(Ин-Бом Хван)
78'
Штоккерс Финн
Мартинсен Якоб
 
78'
Milan Smit
Эдвардсен Виктор
 
81'
Эдвардсен Оливер
(Линторст Эверт)
1:5

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 3 Удары по воротам 8
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

1
Плогман
Лука
2
Дейл
Матс
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
29
Aske
Adelgaard
8
Линторст
Эверт
21
Льянсана
Энрик
11
Адеканье
Бобби
7
Мартинсен
Якоб
19
Антман
Оливер
16
Эдвардсен
Виктор
22
Велленройтер
Тимон
30
Лотомба
Жордан
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
16
Буэно
Уго
27
Миламбо
Антони
4
Ин-Бом
Хван
8
Тимбер
Квинтен
38
Осман
Ибрагим
9
Уэда
Аясэ
14
Пайшао
Игор
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Фейеноорд
4-3-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

15 матчей

26.7%
6.7%
66.6%
4 победы 1 ничья 10 побед

Первый тайм

20%
33.3%
46.7%
3 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

20%
13.3%
66.7%
3 победы 2 ничьи 10 побед

История матчей

Э
1:3
Э
3:1
Э
3:0
ТМК
7:4
Э
3:4
Э
0:1
Э
2:0
Э
8:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:4
К
2:0
Э
5:0
Э
2:2
К
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.86

Среднее время на гол

65
105

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

4
1.88

Среднее время на гол

22
48

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

2.6
1.4

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

34
64

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эдвардсен Оливер 2 0.22
Штоккерс Финн 2 0.22
Эдвардсен Виктор 2 0.22
Мартинсен Якоб 1 0.11
Наубер Геррит 1 0.11
Адеканье Бобби 1 0.11
Льянсана Энрик 1 0.11
Дейл Матс 1 (1) 0.11
Линторст Эверт 0 0
Aske Adelgaard 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 3 0.38
Тимбер Квинтен 3 (1) 0.38
Пайшао Игор 2 0.25
Хименес Сантьяго II 2 0.25
Миламбо Антони 2 0.25
Стенгс Келвин 1 0.13
Осман Ибрагим 1 0.13
Лотомба Жордан 1 0.13
Ин-Бом Хван 1 0.13
Ганцко Давид 1 0.13
Карранса Хулиан 1 0.13
Буэно Уго 0 0
Смал Гийс 0 0
Зекиель Дживай 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наубер Геррит 3 0
Крамер Йорис 2 0
Дейл Матс 2 0
Aske Adelgaard 2 0
Эдвардсен Виктор 1 0
Адеканье Бобби 1 0
Линторст Эверт 1 0
Льянсана Энрик 1 0
Амофа Джамал 1 0
Мартинсен Якоб 1 0
Джеймс Деан 1 0
Твигт Калвин 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 1 1
Ганцко Давид 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Приске Бриан 1 0
Траунер Гернот 1 0
Ниукоп Барт 1 0
Стенгс Келвин 1 0
Миламбо Антони 1 0
Белен Томас 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Зекиель Дживай 1 0
Надже Крис-Кевин 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Фейеноорд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
3
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
5
Гоу Эхед Иглс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Фейеноорд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
0% (0)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

8
13
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
25%
4
31%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
3
38%
2
15%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
57%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
100%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
1
9%
3
17%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
0
0%
3
17%
31-45
3
27%
4
22%
46-60
3
27%
4
22%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
2
13%
0
0%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
2
13%
3
33%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
2
13%
6
67%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 1:2
ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 2:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Бранн - Гоу Эхед Иглс 2:1 Гоу Эхед Иглс - Бранн 0:0 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Алмере Сити 3:2 Гоу Эхед Иглс - Телстар 3:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Волендам - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 0:3 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Твенте 2:1 Жирона - Фейеноорд 2:3 НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Гронинген - Фейеноорд 2:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:1 ПЕК Зволле - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Виллем II 1:1 ПСВ - Фейеноорд 4:4 Фейеноорд - Монако 1:3 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Фейеноорд - Серкль Брюгге 1:0 Фейеноорд - Генк 3:1 Дордрехт - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Эксельсиор 4:0 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - ПЕК Зволле 5:0 Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:5
2 раза 40%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:5
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
5
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
1
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
10.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
11.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Весь список
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