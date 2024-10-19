Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Тимбер Квинтен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' Удар от ворот произведет Фейеноорд

89' Наубер Геррит выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Эдвардсен Оливер пробует нанести удар издали, но Тимон Велленройтер держит все под контролем

88' Иванушец Лука навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

86' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Фейеноорд

85' Дейл Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Матч возобновлен

77' Г О О О О Л - Карранса Хулиан забивает с левой ноги!

77' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд

77' Матч возобновлен

77' Ох, нехорошо это выглядит. Линторст Эверт получил травму и медбригада забирает его с поля.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

74' Robbin Weijenberg выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Линторст Эверт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Лотомба Жордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Ин-Бом Хван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Смал Гийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Ин-Бом Хван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' Матч возобновлен

67' Буэно Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ин-Бом Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Фейеноорд

60' Льянсана Энрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Ин-Бом Хван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Г О О О О Л - Уэда Аясэ забивает с правой ноги!

58' Осман Ибрагим создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Хорошую попытку сделал Линторст Эверт . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Фейеноорд

55' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Траунер Гернот оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Тимбер Квинтен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Крамер Йорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Удар от ворот произведет Фейеноорд

51' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

50' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Гоу Эхед Иглс

50' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Тимбер Квинтен не смог попасть в створ ударом издали

47' Миламбо Антони не смог попасть в створ ударом издали

46' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля