Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Бульяуде Эсекиэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Фортуна Ситтард идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

42' Роб Низе из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

40' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Бульяуде Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Дальхаус Яспер решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

37' Дидийон Томас получил желтую карточку от судьи

35' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Розье Лорейнц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Ох, нехорошо это выглядит. Розье Лорейнц получил травму и медбригада забирает его с поля.

32' Розье Лорейнц на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

32' Оооо... вот это был удар! Халилович Ален должен был забить с этой позиции.

32' Хорошую попытку сделал Халилович Ален . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Доодеман Ник навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Гут Родриго получил желтую карточку от судьи

29' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Мервелд Ринго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Сандра Сиссе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Бош Йессе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

24' Халилович Ален навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Роб Низе ослабляет давление, выбив мяч.

22' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

20' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Бехоунек Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Роб Низе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

16' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бош Йессе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Халилович Ален не смог попасть в створ ударом издали

13' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

13' Роб Низе ослабляет давление, выбив мяч.

12' Дидийон Томас взял и забрал мяч на выходе

12' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Дальхаус Яспер не смог попасть в створ ударом издали

10' Адевойе Шоун нанес удар головой, но Томас Дидийон спокойно отбил мяч.

10' Матч возобновлен

10' Ох, нехорошо это выглядит. Пинту Иву получил травму и медбригада забирает его с поля.

9' Пинту Иву на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Томми Сент-Яго ослабляет давление, выбив мяч.

8' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

7' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Бульяуде Эсекиэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Виллем II совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Виллем II совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Томми Сент-Яго из команды Виллем II перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Судья начинает матч