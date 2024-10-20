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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Дьперинк Роб
Виллем II
0:0
Второй тайм: 56'
Фортуна Ситтард
0'
29' Желтая карточка
Гут Родриго
37' Желтая карточка
Дидийон Томас

Ход матча

29'
 
Гут Родриго
37'
Дидийон Томас
 
46'
Бош Йессе
Доодеман Ник
 
46'
_Amar Fatah
Ламбер Борис
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 196 Количество передач 179
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Виллем II
Ничья
Фортуна Ситтард
2.37
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3.33
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3.30
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Все Коэффициенты
1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
22
Низе
Роб
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
8
Дальхаус
Яспер
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
22
Бастьен
Самюэль
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
11
Makan
Aiko
Виллем II
5-3-2
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Фортуна Ситтард

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
3:2
Э
4:4
ТМК
0:13
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.83

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

2.29
2.5

Среднее время на гол

39
36

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

2
2.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.33
Сандра Сиссе 3 0.33
Мервелд Ринго 2 0.22
Бош Йессе 1 0.11
_Amar Fatah 1 0.11
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.22
Бульяуде Эсекиэль 2 0.22
Петерсон Кристофер 1 0.11
Митрович Йосип 1 0.11
Гут Родриго 1 0.11
Makan Aiko 1 0.11
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Розье Лорейнц 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Дидийон Томас 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Ламбер Борис 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 2 1
Makan Aiko 3 0
Эрцег Анте 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна Ситтард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Виллем II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

3
4
Виллем II
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1

Результаты матчей

Виллем II
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 Заявка 6 4 1 1 13 - 4 13
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 0:0 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 8 2 3 3 11 - 11 9
14.
Хераклес
 Заявка 8 2 3 3 7 - 13 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
15.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Виллем II
 0:0 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Фортуна Ситтард
 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
10.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
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    Виллем II
    Ничья
    Фортуна Ситтард
    2.37
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    3.33
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    3.30
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