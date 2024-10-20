Тур: 9. Стадион: Конинг Виллем II. Зрители: 12084 Главный судья: Дьперинк Роб
0:0
Конец матча
Ход матча
29'
37'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 11
-
0 Удары в створ 4
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
353 Количество передач 446
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
22
Низе
Роб
14
Сандра
Сиссе
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
80
Фоссо
Райан
11
Makan
Aiko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Низе РобЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
50 Per van Loon
-
-
-
-
21 _Amar Fatah
-
Главный тренер: Мас Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
-
80 Фоссо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Makan AikoНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
50 Эрцег АнтеНападающий
-
85 Эмбало УмаруНападающий
-
-
-
77 Luka Tunjic
-
Главный тренер: Бёйс Данни
История личных встреч
Виллем II
Фортуна Ситтард
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.71
1.83
Среднее время на гол
52
49
Всего голов
16
20
Голов в среднем за матч
2.29
2.5
Среднее время на гол
39
36
Всего голов
28
31
Голов в среднем за матч
2
2.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
45
40
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Kyan Vaesen
|3 (2)
|0.33
|Сандра Сиссе
|3
|0.33
|Мервелд Ринго
|2
|0.22
|Бош Йессе
|1
|0.11
|_Amar Fatah
|1
|0.11
|Бехоунек Рафаэл
|0
|0
|Сигургейрссон Рунар Тор
|0
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Халилович Ален
|2
|0.22
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0.22
|Петерсон Кристофер
|1
|0.11
|Митрович Йосип
|1
|0.11
|Гут Родриго
|1
|0.11
|Makan Aiko
|1
|0.11
|Дейкс Митчелл
|0
|0
|Пинту Иву
|0
|0
|Бастьен Самюэль
|0
|0
|Розье Лорейнц
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|0
|Бош Йессе
|3
|0
|Amine Lachkar
|3
|0
|Петер Маес
|1
|1
|Дидийон Томас
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бехоунек Рафаэл
|1
|0
|Вермёлен Валентино
|1
|0
|Ламбер Борис
|1
|0
|Мервелд Ринго
|1
|0
|Kyan Vaesen
|1
|0
|Сандра Сиссе
|1
|0
|Emilio Kehrer
|1
|0
|_Amar Fatah
|1
|0
|Jens Mathijsen
|1
|0
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гут Родриго
|2
|1
|Makan Aiko
|3
|0
|Эрцег Анте
|2
|0
|Розье Лорейнц
|2
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Халилович Ален
|1
|0
|Петерсон Кристофер
|1
|0
|Адевойе Шоун
|1
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|1
|0
|Ван Оттеле Сюб
|1
|0
|Фоссо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фортуна Ситтард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Виллем II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
3
4
Виллем II
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1
Результаты матчей
Виллем II
Фортуна Ситтард
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Виллем II
Фортуна Ситтард
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
54
36
27
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|6.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|12.
|2:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|2:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|14.
|2:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|2:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|2:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 2
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3