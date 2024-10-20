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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 12084 Главный судья: Дьперинк Роб
Виллем II
0:0
Конец матча
Фортуна Ситтард
0'
29' Желтая карточка
Гут Родриго
37' Желтая карточка
Дидийон Томас
90'+4

Ход матча

29'
 
Гут Родриго
37'
Дидийон Томас
 
46'
Бош Йессе
Доодеман Ник
 
46'
_Amar Fatah
Ламбер Борис
 
65'
Бокила Лотетека
Amine Lachkar
 
70'
 
Петерсон Кристофер
Бульяуде Эсекиэль
71'
 
Эрцег Анте
Makan Aiko
82'
 
Халилович Ален
Бастьен Самюэль
82'
 
Ван Оттеле Сюб
Да Крус Алессио
85'
Emilio Kehrer
Kyan Vaesen
 
90'
Сигургейрссон Рунар Тор
Низе Роб
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 353 Количество передач 446
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Дидийон
Томас
25
Тирпан
Микаэль
30
Бехоунек
Рафаэл
33
Сент
Джейго
Томми
7
Доодеман
Ник
22
Низе
Роб
8
Бош
Йессе
34
Amine
Lachkar
16
Мервелд
Ринго
14
Сандра
Сиссе
9
Kyan
Vaesen
31
Брандерхорст
Маттейс
12
Пинту
Иву
4
Адевойе
Шоун
14
Гут
Родриго
8
Дальхаус
Яспер
80
Фоссо
Райан
32
Розье
Лорейнц
22
Бастьен
Самюэль
10
Халилович
Ален
33
Бульяуде
Эсекиэль
11
Makan
Aiko
Виллем II
5-3-2
Фортуна Ситтард
4-2-3-1

История личных встреч

Виллем II
Фортуна Ситтард

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
3 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
42.9%
35.7%
3 победы 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
0:0
Э
2:3
Э
3:2
Э
4:4
ТМК
0:13
ПД
2:1
ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ТМС
3:1

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.71
1.83

Среднее время на гол

52
49

Всего голов

16
20

Голов в среднем за матч

2.29
2.5

Среднее время на гол

39
36

Всего голов

28
31

Голов в среднем за матч

2
2.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

45
40

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Kyan Vaesen 3 (2) 0.33
Сандра Сиссе 3 0.33
Мервелд Ринго 2 0.22
Бош Йессе 1 0.11
_Amar Fatah 1 0.11
Бехоунек Рафаэл 0 0
Сигургейрссон Рунар Тор 0 0
Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Халилович Ален 2 0.22
Бульяуде Эсекиэль 2 0.22
Петерсон Кристофер 1 0.11
Митрович Йосип 1 0.11
Гут Родриго 1 0.11
Makan Aiko 1 0.11
Дейкс Митчелл 0 0
Пинту Иву 0 0
Бастьен Самюэль 0 0
Розье Лорейнц 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигургейрссон Рунар Тор 3 0
Бош Йессе 3 0
Amine Lachkar 3 0
Петер Маес 1 1
Дидийон Томас 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бехоунек Рафаэл 1 0
Вермёлен Валентино 1 0
Ламбер Борис 1 0
Мервелд Ринго 1 0
Kyan Vaesen 1 0
Сандра Сиссе 1 0
Emilio Kehrer 1 0
_Amar Fatah 1 0
Jens Mathijsen 1 0
Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гут Родриго 2 1
Makan Aiko 3 0
Эрцег Анте 2 0
Розье Лорейнц 2 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Халилович Ален 1 0
Петерсон Кристофер 1 0
Адевойе Шоун 1 0
Бульяуде Эсекиэль 1 0
Ван Оттеле Сюб 1 0
Фоссо Райан 1 0

Результаты матчей

Виллем II
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фортуна Ситтард
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Виллем II
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

3
4
Виллем II
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Фортуна Ситтард
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
8
8 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
1
13%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
25%
1
13%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
13%
2
15%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
25%
2
15%
31-45
3
38%
1
8%
46-60
1
13%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Эксельсиор - Виллем II 1:6 Алмере Сити - Виллем II 0:1 Виллем II - ПСВ 0:2 Утрехт - Виллем II 3:2
Виллем II - Валвейк 3:0 Виллем II - Спарта Роттердам 1:2 Хераклес - Виллем II 1:1 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 2:0 Фейеноорд - Виллем II 1:1 Бристоль Сити - Виллем II 0:0 Виллем II - Спарта Роттердам 2:4 Виллем II - Патро Эйсден 6:2 Виллем II - Ломмель 5:0 Дордрехт - Виллем II 4:4 РКДСФ - Виллем II 0:6 Виллем II - Телстар 3:2 Дордрехт - Виллем II 1:1 Виллем II - Гронинген 1:1 Маастрихт - Виллем II 1:1 Виллем II - Йонг АЗ Алкмаар 4:1
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 1:0 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 1:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:3 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0
НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Фортуна Ситтард - Осс 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - Алмере Сити 3:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 0:2 Фортуна Ситтард - Де Графсхап 2:3 ЕВВ1 - Фортуна Ситтард 0:4 ЕВВ - Фортуна Ситтард 0:4 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Хелмонд Спорт 5:2 Фортуна Ситтард - Хельмонд 5:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:1

Результаты матчей

Виллем II
Фортуна Ситтард

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Виллем II
Фортуна Ситтард

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 2:2 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
Хераклес
 2:2 Заявка 9 2 4 3 9 - 15 10
13.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
14.
Гронинген
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 2:2 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Хераклес
 2:2 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
15.
Гронинген
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Аякс
 2:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 2:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 12084 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Виллем II: 44%, Фортуна Ситтард: 56%.
  • 93'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Гут Родриго выиграл воздушное противоборство у Бокила Лотетека.
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Виллем II 0:0 Фортуна Ситтард онлайн

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