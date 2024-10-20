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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Хераклес
2:2
Первый тайм: 36'
Аякс
0'
1:0
12' Гол
Luka Kulenovic
14' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
1:1
25' Гол
Классен Дэви
2:1
28' Гол
Энгельс Марио
2:2
34' Гол
Траоре Бертран
35' Желтая карточка
Хато Йоррель

Ход матча

12'
Luka Kulenovic
1:0
14'
Де Кеерсмакер Брайан
 
25'
1:1
Классен Дэви
28'
Энгельс Марио
2:1
34'
2:2
Траоре Бертран
35'
 
Хато Йоррель

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 0 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 34 Владение мячом, % 66

Владение мячом

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Хераклес
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1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
19
Luka
Kulenovic
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
11
Годс
Мика
Хераклес
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
Аякс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа

31 матч

9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

6.5%
51.6%
41.9%
2 победы 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

12.9%
19.4%
67.7%
4 победы 6 ничьих 21 победа

История матчей

Э
2:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.93
0.5

Среднее время на гол

96
180

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

3.19
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

65
38

Голов в среднем за матч

2.1
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Kulenovic 3 0.33
Энгельс Марио 2 0.22
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.11
Мирани Деймон 1 0.11
Тальвитие Юхо 1 0.11
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 2 0.29
Классен Дэви 2 0.29
Акпом Чуба 2 0.29
Хато Йоррель 1 0.14
Вегхорст Ваут 1 0.14
Годс Мика 1 0.14
Тейлор Кеннет 1 0.14
Ренсх Девайн 1 0.14
Хлинссон Кристиан 1 0.14
Бас Юри 1 0.14
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 3 0
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 2 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Гааей Антон 1 0
Годс Мика 1 0

Результаты матчей

Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
9
Хераклес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

5
11

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Пропущено

12
4
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
5
42%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2
Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2

Результаты матчей

Хераклес
Аякс

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 2:2 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
Хераклес
 2:2 Заявка 9 2 4 3 9 - 15 10
13.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
14.
Гронинген
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 2:2 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Хераклес
 2:2 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
15.
Гронинген
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Аякс
 2:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 2:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 27'
      Хато Йоррель наказан за толчок Подгоряну Суф
    • 27'
      Мирани Деймон успешно блокирует удар.
    • 27'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 26'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 25'
      Классен Дэви удалось забить из легкой позиции.
    • 25'
      Г О О О О Л - Классен Дэви первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 25'
      Месик Иван успешно блокирует удар.
    • 25'
      Траоре Бертран нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 25'
      Ренсх Девайн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 25'
      Мирани Деймон из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
    • 25'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 23'
      Аякс контролирует мяч.
    • 22'
      Подгоряну Суф из команды Хераклес заходит слишком далеко, он валит Хато Йоррель.
    • 22'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 21'
      Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.
    • 21'
      Тейлор Кеннет нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Траоре Бертран из команды Аякс наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 21'
      Годс Мика из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 20'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 20'
      Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Хераклес: 33%, Аякс: 67%.
    • 20'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Хорошую попытку сделал Бенита Мимеирхель. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 19'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 19'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 18'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Удар от ворот произведет Аякс
    • 17'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 16'
      Подгоряну Суф выиграл воздушное противоборство у Хато Йоррель.
    • 16'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Хераклес: 32%, Аякс: 68%.
    • 15'
      Траоре Бертран бьет со штрафного в створ, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем
    • 14'
      Брайан Де Керсмакер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 14'
      Судья сигнализирует, что Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тейлор Кеннет
    • 14'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 13'
      Аякс контролирует мяч.
    • 12'
      Г О О О О Л - Luka Kulenovic первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 12'
      Ренсх Девайн успешно блокирует удар.
    • 12'
      Щило Занд нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 11'
      Хераклес контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Хераклес: 21%, Аякс: 79%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 9'
      Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.
    • 9'
      Бробби Брайан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 9'
      Годс Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 9'
      Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 9'
      Мирани Деймон из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Месик Иван наказан за толчок Бробби Брайан
    • 8'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 7'
      Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе
    • 6'
      Хераклес начинает контратаку
    • 6'
      Роскен Рубен из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Хендерсон Джордан пробил со штрафного прямо в стенку
    • 5'
      Контроль мяча: Хераклес: 50%, Аякс: 50%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес поставил подножку. Пострадал Тейлор Кеннет
    • 5'
      Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Удар от ворот произведет Хераклес
    • 4'
      Годс Мика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 4'
      Аякс пытается что-то создать.
    • 3'
      Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Роскен Рубен из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Аякс контролирует мяч.
    • 1'
      Шутало Йосип из команды Аякс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Хато Йоррель из команды Аякс заходит слишком далеко, он валит Luka Kulenovic.
    • 1'
      Идеальный солнечный день для футбола
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Хераклес начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хераклес
    Ничья
    Аякс
    7.50
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    5.40
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    1.43
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