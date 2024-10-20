Тур: 9. Стадион: Erve Asito. Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0'
1:0
12' ГолLuka Kulenovic
14' Желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
1:1
25' ГолКлассен Дэви
2:1
28' ГолЭнгельс Марио
2:2
34' ГолТраоре Бертран
35' Желтая карточкаХато Йоррель
Ход матча
12'
1:0
25'
1:1
28'
2:1
34'
2:2
35'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
0 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
34 Владение мячом, % 66
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
10
Shiloh
Zand
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
11
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Shiloh ZandПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Аякс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
166.7%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа
31 матч
9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
6.5%
51.6%
41.9%
2 победы 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
12.9%
19.4%
67.7%
4 победы 6 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.93
0.5
Среднее время на гол
96
180
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
3.19
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
65
38
Голов в среднем за матч
2.1
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
42
73
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Kulenovic
|3
|0.33
|Энгельс Марио
|2
|0.22
|Де Кеерсмакер Брайан
|1 (1)
|0.11
|Мирани Деймон
|1
|0.11
|Тальвитие Юхо
|1
|0.11
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бертран
|2
|0.29
|Классен Дэви
|2
|0.29
|Акпом Чуба
|2
|0.29
|Хато Йоррель
|1
|0.14
|Вегхорст Ваут
|1
|0.14
|Годс Мика
|1
|0.14
|Тейлор Кеннет
|1
|0.14
|Ренсх Девайн
|1
|0.14
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.14
|Бас Юри
|1
|0.14
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|3
|0
|Энгельс Марио
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|2
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аякс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
9
Хераклес
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Аякс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
5
11
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
8
13
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
3
38%
1
8%
1-15
1
13%
2
15%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Пропущено
12
4
3 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
3
25%
1
25%
46-60
1
8%
2
50%
61-75
5
42%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2
Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2
Результаты матчей
Хераклес
Аякс
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|1:0 Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|4.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|5.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|6.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 6
|14
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|12.
|2:2 Заявка
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|13.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|14.
|0:1 Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|1:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|2:2 Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|14.
|2:2 Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|15.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|8.
|2:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|2:2 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 2
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3