25' Г О О О О Л - Классен Дэви первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

25' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Аякс

22' Удар от ворот произведет Хераклес

21' Брайан Де Керсмакер успешно блокирует удар.

21' Годс Мика из команды Аякс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Бенита Мимеирхель . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Удар от ворот произведет Хераклес

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Удар от ворот произведет Аякс

17' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Траоре Бертран бьет со штрафного в створ, но Фабиан де Кейзер держит все под контролем

14' Брайан Де Керсмакер совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Удар от ворот произведет Хераклес

12' Г О О О О Л - Luka Kulenovic первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

12' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Удар от ворот произведет Хераклес

9' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

9' Годс Мика создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

6' Хендерсон Джордан пробил со штрафного прямо в стенку

5' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Удар от ворот произведет Хераклес

4' Годс Мика оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

3' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Хераклес начинает с центра поля

1' Судья начинает матч