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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 12161 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
Хераклес
3:4
Конец матча
Аякс
0'
1:0
12' Гол
Luka Kulenovic
14' Желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
1:1
25' Гол
Классен Дэви
2:1
28' Гол
Энгельс Марио
2:2
34' Гол
Траоре Бертран
34' Желтая карточка
Хато Йоррель
36' Желтая карточка
Бробби Брайан
37' Желтая карточка
Хендерсон Джордан
2:3
63' Гол
Вегхорст Ваут
3:3
76' Гол
Luka Kulenovic
3:4
82' Пенальти
Вегхорст Ваут
84' Вторая желтая карточка
Де Кеерсмакер Брайан
88' Желтая карточка
Расмуссен Кристиан
90'+5

Ход матча

12'
Luka Kulenovic
1:0
14'
Де Кеерсмакер Брайан
 
25'
1:1
Классен Дэви
28'
Энгельс Марио
2:1
34'
2:2
Траоре Бертран
34'
 
Хато Йоррель
36'
 
Бробби Брайан
37'
 
Хендерсон Джордан
58'
 
Вегхорст Ваут
Бробби Брайан
58'
 
Фитц-Джим Киян
Тейлор Кеннет
63'
2:3
Вегхорст Ваут
(Хато Йоррель)
64'
Виекхофф Яннес
Бенита Мимеирхель
 
64'
Жамбурек Ян
Ван Кам Даниэль
 
64'
Брюнс Томас
Shiloh Zand
 
72'
Тальвитие Юхо
Подгоряну Суф
 
73'
 
Гааей Антон
Годс Мика
73'
 
Расмуссен Кристиан
Траоре Бертран
76'
Luka Kulenovic
(Роскен Рубен)
3:3
82'
3:4
Вегхорст Ваут
83'
Хорнкамп Ииц
Энгельс Марио
 
84'
Де Кеерсмакер Брайан
 
87'
 
Ругани Даниэле
Хато Йоррель
88'
 
Расмуссен Кристиан

Статистика матча

  • 3 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 6 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 279 Количество передач 604
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Кейзер
Фабиан
2
Бенита
Мимеирхель
4
Мирани
Деймон
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
14
Де
Кеерсмакер
Брайан
26
Ван
Кам
Даниэль
29
Подгоряну
Суф
8
Энгельс
Марио
10
Shiloh
Zand
19
Luka
Kulenovic
22
Пасвер
Ремко
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
4
Хато
Йоррель
18
Классен
Дэви
6
Хендерсон
Джордан
8
Тейлор
Кеннет
20
Траоре
Бертран
9
Бробби
Брайан
11
Годс
Мика
Хераклес
4-2-3-1
Аякс
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
Аякс

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
166.7%
2 победы 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед

25 матчей

12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы

Первый тайм

24%
76%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Второй тайм

8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа

31 матч

9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

6.5%
51.6%
41.9%
2 победы 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

12.9%
19.4%
67.7%
4 победы 6 ничьих 21 победа

История матчей

Э
2:4
Э
4:1
Э
3:0
Э
0:0
Э
0:2
Э
5:0
Э
1:0
Э
4:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
Э
4:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
4:0
Э
3:3
Э
6:0
Э
2:3
Э
3:0
Э
1:4
Э
4:0
Э
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:3
ПЛ
5:1

Голы

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

0.93
0.5

Среднее время на гол

96
180

Всего голов

51
30

Голов в среднем за матч

3.19
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

65
38

Голов в среднем за матч

2.1
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27

Среднее время на гол

42
73

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Kulenovic 4 0.44
Энгельс Марио 3 0.33
Де Кеерсмакер Брайан 1 (1) 0.11
Мирани Деймон 1 0.11
Тальвитие Юхо 1 0.11
Брюнс Томас 0 0
Ван Кам Даниэль 0 0
Роскен Рубен 0 0
Бенита Мимеирхель 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Траоре Бертран 3 0.43
Классен Дэви 3 0.43
Вегхорст Ваут 3 (1) 0.43
Акпом Чуба 2 0.29
Хато Йоррель 1 0.14
Годс Мика 1 0.14
Тейлор Кеннет 1 0.14
Ренсх Девайн 1 0.14
Хлинссон Кристиан 1 0.14
Бас Юри 1 0.14
Хендерсон Джордан 0 0
Бергёйс Стивен 0 0
Бробби Брайан 0 0
Гааей Антон 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Роскен Рубен 3 0
Де Кеерсмакер Брайан 1 1
Энгельс Марио 2 0
Месик Иван 2 0
Де Кейзер Фабиан 1 0
Хорнкамп Ииц 1 0
Ван де Лой Эрвин 1 0
Ван Кам Даниэль 1 0
Подгоряну Суф 1 0
Милани Лоренцо 1 0
Бенита Мимеирхель 1 0
Шеперман Сэм 1 0
Shiloh Zand 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бробби Брайан 3 0
Хендерсон Джордан 1 0
Маннсверк Сиверт 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Шутало Йосип 1 0
Бас Юри 1 0
Гааей Антон 1 0
Годс Мика 1 0
Хато Йоррель 1 0

Результаты матчей

Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
2
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

2
9
Хераклес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90

Забито

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

11
17
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
4
36%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
18%
6
35%
76-90

Пропущено

16
7
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
6
38%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2
Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2

Результаты матчей

Хераклес
Аякс

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Хераклес
Аякс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
2
1
1
4
2.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
4
3
1
8
2.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Пеерсман Марвин 1 2
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Аякс заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Хераклес: 32%, Аякс: 68%.
  • 94'
    Удар от ворот произведет Аякс
  • 93'
    Хераклес пытается что-то создать.
  • 93'
    Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Хераклес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Luka Kulenovic выиграл воздушное противоборство у Шутало Йосип.
  • 92'
    Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет Хераклес
  • 91'
    Оооо... вот это был удар! Гааей Антон должен был забить с этой позиции.
  • 91'
    Гааей Антон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Где смотреть матч Хераклес 3:4 Аякс онлайн

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