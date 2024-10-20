Тур: 9. Стадион: Erve Asito. Зрители: 12161 Главный судья: Ван де Грааф Эдвин
0'
1:0
12' ГолLuka Kulenovic
14' Желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
1:1
25' ГолКлассен Дэви
2:1
28' ГолЭнгельс Марио
2:2
34' ГолТраоре Бертран
34' Желтая карточкаХато Йоррель
36' Желтая карточкаБробби Брайан
37' Желтая карточкаХендерсон Джордан
2:3
63' ГолВегхорст Ваут
3:3
76' ГолLuka Kulenovic
3:4
82' ПенальтиВегхорст Ваут
84' Вторая желтая карточкаДе Кеерсмакер Брайан
88' Желтая карточкаРасмуссен Кристиан
90'+5
Ход матча
12'
1:0
25'
1:1
28'
2:1
34'
2:2
34'
36'
63'
2:3
73'
76'
3:3
82'
3:4
Статистика матча
-
3 Голы 4
-
4 Удары по воротам 7
-
6 Удары в створ 6
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
279 Количество передач 604
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.45 Победа «Аякса»
-
24
Месик
Иван
12
Роскен
Рубен
10
Shiloh
Zand
22
Пасвер
Ремко
37
Шутало
Йосип
15
Бас
Юри
18
Классен
Дэви
11
Годс
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Месик ИванЗащитник
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Shiloh ZandПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Янсинк ТимлВратарь
-
30 Мантел РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Жамбурек ЯнПолузащитник
-
17 Брюнс ТомасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ван де Лой Эрвин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
-
15 Бас ЮриЗащитник
- Защитник
-
18 Классен ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Годс МикаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Гортер ДжейВратарь
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фариоли Франческо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хераклес
Аякс
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
166.7%
2 победы 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
4 победы 4 ничьи 0 побед
25 матчей
12%
88%
0 побед 3 ничьи 22 победы
Первый тайм
24%
76%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Второй тайм
8%
92%
0 побед 2 ничьи 21 победа
31 матч
9.7%
19.4%
70.9%
3 победы 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
6.5%
51.6%
41.9%
2 победы 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
12.9%
19.4%
67.7%
4 победы 6 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
0.93
0.5
Среднее время на гол
96
180
Всего голов
51
30
Голов в среднем за матч
3.19
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
65
38
Голов в среднем за матч
2.1
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 84%
Меньше 16%
5
20
Больше 65%
Меньше 35%
11
14
Больше 45%
Меньше 55%
17
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
Среднее время на гол
42
73
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Kulenovic
|4
|0.44
|Энгельс Марио
|3
|0.33
|Де Кеерсмакер Брайан
|1 (1)
|0.11
|Мирани Деймон
|1
|0.11
|Тальвитие Юхо
|1
|0.11
|Брюнс Томас
|0
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|0
|Роскен Рубен
|0
|0
|Бенита Мимеирхель
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Траоре Бертран
|3
|0.43
|Классен Дэви
|3
|0.43
|Вегхорст Ваут
|3 (1)
|0.43
|Акпом Чуба
|2
|0.29
|Хато Йоррель
|1
|0.14
|Годс Мика
|1
|0.14
|Тейлор Кеннет
|1
|0.14
|Ренсх Девайн
|1
|0.14
|Хлинссон Кристиан
|1
|0.14
|Бас Юри
|1
|0.14
|Хендерсон Джордан
|0
|0
|Бергёйс Стивен
|0
|0
|Бробби Брайан
|0
|0
|Гааей Антон
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Роскен Рубен
|3
|0
|Де Кеерсмакер Брайан
|1
|1
|Энгельс Марио
|2
|0
|Месик Иван
|2
|0
|Де Кейзер Фабиан
|1
|0
|Хорнкамп Ииц
|1
|0
|Ван де Лой Эрвин
|1
|0
|Ван Кам Даниэль
|1
|0
|Подгоряну Суф
|1
|0
|Милани Лоренцо
|1
|0
|Бенита Мимеирхель
|1
|0
|Шеперман Сэм
|1
|0
|Shiloh Zand
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бробби Брайан
|3
|0
|Хендерсон Джордан
|1
|0
|Маннсверк Сиверт
|1
|0
|Расмуссен Кристиан
|1
|0
|Шутало Йосип
|1
|0
|Бас Юри
|1
|0
|Гааей Антон
|1
|0
|Годс Мика
|1
|0
|Хато Йоррель
|1
|0
Результаты матчей
Хераклес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Аякс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
2
Хераклес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Аякс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
2
9
Хераклес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Аякс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
2
25%
2
33%
76-90
Забито
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
2
67%
1
11%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
100%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Забито
11
17
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
4
36%
1
6%
1-15
2
18%
3
18%
16-30
2
18%
2
12%
31-45
1
9%
1
6%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
2
18%
6
35%
76-90
Пропущено
16
7
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 4
1
6%
1
14%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
14%
46-60
2
13%
2
29%
61-75
6
38%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Фортуна - Хераклес 0:1 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:1 Хераклес - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2
Хераклес - Алмере Сити 0:0 ПЕК Зволле - Хераклес 3:0 Хераклес - Виллем II 1:1 Хераклес - ПСВ 1:3 Спарта Роттердам - Хераклес 0:0 Гронинген - Хераклес 2:0 Хераклес - Эксельсиор 1:2 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Хераклес - Дендер 1:1 Алмелосе Селекти - Хераклес 2:2 Хераклес - Фортуна Ситтард 0:0 Эксельсиор - Хераклес 4:0 Хераклес - Валвейк 0:5 ПЕК Зволле - Хераклес 3:1 Хераклес - Херенвен 0:2 Спарта Роттердам - Хераклес 1:2
Аякс
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Аякс - Гронинген 3:1 Славия Прага - Аякс 1:1 Валвейк - Аякс 0:2 Аякс - Бешикташ 4:0
Гоу Эхед Иглс - Аякс 1:1 Аякс - Фортуна Ситтард 5:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 НАК Бреда - Аякс 2:1 Аякс - Панатинаикос 0:1 Аякс - Херенвен 1:0 Панатинаикос - Аякс 0:1 Войводина Нови Сад - Аякс 1:3 Аякс - Войводина Нови Сад 1:0 Аякс - Олимпиакос 1:0 Аякс - Аль-Васль 2:1 Аякс - Рейнджерс 2:1 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Аякс - ПЕК Зволле 0:1 Витесс - Аякс 2:2
Результаты матчей
Хераклес
Аякс
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Хераклес
Аякс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
21
14
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
43
18
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 2
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
-
-
1.45 Победа «Аякса»
-