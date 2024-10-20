Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

86' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Удар от ворот произведет Хераклес

86' Хато Йоррель не смог попасть в створ ударом издали

85' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

84' Вегхорст Ваут на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

84' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' УДАЛЕНИЕ! - Брайан Де Керсмакер удален из-за второго грубого нарушения

84' Безумный фол. Брайан Де Керсмакер грубо играет против соперника. Пострадал Вегхорст Ваут

82' Г О О О О О Л - Вегхорст Ваут из команды Аякс забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Фабиан де Кейзер прыгнул вправо!

82' Матч возобновлен

81' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

80' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Г О О О О Л - Luka Kulenovic забивает с правой ноги!

76' Роскен Рубен из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

76' Жамбурек Ян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Жамбурек Ян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Удар от ворот произведет Аякс

69' Энгельс Марио из команды Хераклес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Брюнс Томас пробил со штрафного прямо в стенку

66' Фабиан де Кейзер взял и забрал мяч на выходе

66' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

65' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Подгоряну Суф и попал в перекладину!

63' Хато Йоррель создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Luka Kulenovic выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Сегодняшная посещаемость составляет 12161 болельщиков

59' Брайан Де Керсмакер из команды Хераклес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

59' Траоре Бертран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновится спорным мячом

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Годс Мика наказан за толчок Брайан Де Керсмакер

55' Щило Занд бьет со штрафного в створ, но Ремко Пасвеер держит все под контролем

55' Траоре Бертран наказан за толчок Брайан Де Керсмакер

54' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Роскен Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Энгельс Марио из команды Хераклес нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

50' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Хераклес совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Матч возобновлен

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Фабиан де Кейзер делает важнейший сейв!

47' Оооо... вот это был удар! Бробби Брайан должен был забить с этой позиции.

47' Хорошую попытку сделал Бробби Брайан . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ренсх Девайн создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.