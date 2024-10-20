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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Гронинген
0:1
Первый тайм: 34'
Утрехт
0'
10' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
0:1
20' Гол
Катлайн Йоанн

Ход матча

10'
 
Ааронсон Пакстен
20'
0:1
Катлайн Йоанн
(Фрауло Оскар)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Гронинген
Ничья
Утрехт
3.60
3.48
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2.55
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Все Коэффициенты
21
Юрьюс
Хидде
22
Finn
Stam
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
2
Wouter
Prins
27
Мендес
Руи
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
14
Схредерс
Йорг
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
25
Браувер
Микаэль
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
77
Ромени
Оле
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
Гронинген
4-4-2
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Утрехт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
70.6%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

43 матча

27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

25.6%
58.1%
16.3%
11 побед 25 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.2%
20.9%
48.9%
13 побед 9 ничьих 21 победа

История матчей

Э
1:2
ТМК
0:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:0
ЭПО
1:0
Э
2:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
К
1:0
Э
1:5
Э
1:4
К
5:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:0
К
3:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
К
2:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

22
33

Голов в среднем за матч

1.16
1.38

Среднее время на гол

77
65

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.05

Среднее время на гол

56
85

Всего голов

60
53

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.33
Бакуна Леандро 2 (1) 0.22
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.22
Мендес Руи 1 0.11
Валенте Лусиано 1 0.11
Ван Берген Том 1 0.11
Ренте Марко 1 0.11
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.38
Ааронсон Пакстен 2 0.25
Ромени Оле 2 0.25
Катлайн Йоанн 2 0.25
Тоорнстра Йенс 1 0.13
Боздоган Джан 1 0.13
Виргевер Ник 1 0.13
Мин Давид 1 0.13
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Родригес Мигель 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Пеерсман Марвин 1 1
Ресинк Стейе 2 0
Валенте Лусиано 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Вассен Этьенн 1 0
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Wouter Prins 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромени Оле 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Ааронсон Пакстен 2 0
Огайо Ноа 2 0
Боздоган Джан 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

Гронинген
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Утрехт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утрехт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7
Гронинген
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Утрехт
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
3
43%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

12
12
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
3
25%
2
17%
1-15
1
8%
2
17%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
17%
76-90

Пропущено

10
10
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
20%
3
30%
1-15
1
10%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1
Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1
НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1

Результаты матчей

Гронинген
Утрехт

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
3:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
1
7
2.5
2
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
5.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
6.
Аякс
 2:2 Заявка 7 4 2 1 15 - 6 14
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
Хераклес
 2:2 Заявка 9 2 4 3 9 - 15 10
13.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
14.
Гронинген
 0:1 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 2:2 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Хераклес
 2:2 Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
15.
Гронинген
 0:1 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 1:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
6.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
8.
Аякс
 2:2 Заявка 4 1 2 1 6 - 5 5
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 0:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 2:2 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
Гронинген Бакуна Леандро 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Утрехт контролирует мяч.
    • 28'
      Удар от ворот произведет Гронинген
    • 28'
      Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 27'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 27'
      Удар от ворот произведет Утрехт
    • 26'
      Оооо... вот это был удар! Схредерс Йорг должен был забить с этой позиции.
    • 26'
      Схредерс Йорг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 26'
      Гронинген пытается что-то создать.
    • 26'
      Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 26'
      Безумный фол. Ромени Оле грубо играет против соперника. Пострадал Wouter Prins
    • До матча
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