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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Гронинген
0:1
Конец матча
Утрехт
0'
10' Желтая карточка
Ааронсон Пакстен
0:1
20' Гол
Катлайн Йоанн
68' Желтая карточка
Огайо Ноа
69' Желтая карточка
Пеерсман Марвин
89' Желтая карточка
Эль-Каруани Суфьян
90' Желтая карточка
Вассен Этьенн
90' Желтая карточка
Родригес Мигель
90'+4

Ход матча

10'
 
Ааронсон Пакстен
20'
0:1
Катлайн Йоанн
(Фрауло Оскар)
46'
Бакуна Леандро
Finn Stam
 
63'
 
Бут Тейлор
Ромени Оле
63'
 
Огайо Ноа
Мин Давид
68'
 
Огайо Ноа
68'
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
Постема Романо
 
68'
Де Йонге Тика
Мендес Руи
 
69'
Пеерсман Марвин
 
83'
 
Тоорнстра Йенс
Йенсен Виктор
83'
 
Родригес Мигель
Катлайн Йоанн
83'
Остинг Тейс
Схредерс Йорг
 
83'
Мортенсен Алекс
Ван Берген Том
 
89'
 
Эль-Каруани Суфьян
90'
Вассен Этьенн
 
90'
 
Родригес Мигель

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 509 Количество передач 371
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

21
Юрьюс
Хидде
22
Finn
Stam
5
Ренте
Марко
43
Пеерсман
Марвин
2
Wouter
Prins
27
Мендес
Руи
8
Хове
Йохан
10
Валенте
Лусиано
14
Схредерс
Йорг
29
Постема
Романо
26
Ван
Берген
Том
25
Браувер
Микаэль
2
Хореман
Сибе
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
6
Фрауло
Оскар
21
Ааронсон
Пакстен
77
Ромени
Оле
7
Йенсен
Виктор
20
Катлайн
Йоанн
9
Мин
Давид
Гронинген
4-4-2
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Гронинген
Утрехт

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

64.7%
70.6%
11 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

26 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа

43 матча

27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед

Первый тайм

25.6%
58.1%
16.3%
11 побед 25 ничьих 7 побед

Второй тайм

30.2%
20.9%
48.9%
13 побед 9 ничьих 21 победа

История матчей

Э
1:2
ТМК
0:3
Э
2:1
Э
1:3
Э
0:0
ЭПО
1:0
Э
2:2
Э
0:0
К
0:1
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:3
К
1:0
Э
1:5
Э
1:4
К
5:3
Э
2:0
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:0
Э
2:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
1:0
К
3:2
Э
1:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
1:1
Э
0:0
К
2:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

22
33

Голов в среднем за матч

1.16
1.38

Среднее время на гол

77
65

Всего голов

38
20

Голов в среднем за матч

1.58
1.05

Среднее время на гол

56
85

Всего голов

60
53

Голов в среднем за матч

1.4
1.23

Тотал матчей

2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42

Среднее время на гол

64
73

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схредерс Йорг 3 0.33
Бакуна Леандро 2 (1) 0.22
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0.22
Мендес Руи 1 0.11
Валенте Лусиано 1 0.11
Ван Берген Том 1 0.11
Ренте Марко 1 0.11
Пеерсман Марвин 0 0
Пелюпесси Йоей 0 0
Finn Stam 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огайо Ноа 3 (1) 0.38
Ааронсон Пакстен 2 0.25
Ромени Оле 2 0.25
Катлайн Йоанн 2 0.25
Тоорнстра Йенс 1 0.13
Боздоган Джан 1 0.13
Виргевер Ник 1 0.13
Мин Давид 1 0.13
Эль-Каруани Суфьян 0 0
Родригес Мигель 0 0
Фрауло Оскар 0 0

Карточки

Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеерсман Марвин 2 1
Бакуна Леандро 3 0
Finn Stam 3 0
Вассен Этьенн 2 0
Ресинк Стейе 2 0
Валенте Лусиано 2 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 0 1
Мендес Руи 1 0
Постема Романо 1 0
Блокзайл Тиймен 1 0
Ван Берген Том 1 0
Схредерс Йорг 1 0
Wouter Prins 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Каруани Суфьян 3 0
Огайо Ноа 3 0
Ромени Оле 2 0
Ааронсон Пакстен 2 0
Родригес Мигель 1 0
Боздоган Джан 1 0
Фрауло Оскар 1 0

Результаты матчей

Гронинген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Утрехт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
7
Гронинген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
3
43%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90

Забито

12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
15%
76-90

Пропущено

11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Гронинген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1
Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1
НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1

Результаты матчей

Гронинген
Утрехт

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Гронинген
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
2
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
3
6
1.5
5
3
1
8
2.5
2
6
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 9 9 0 0 29 - 6 27
2.
Утрехт
 Заявка 8 7 1 0 15 - 8 22
3.
Аякс
 Заявка 7 5 1 1 17 - 7 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 9 5 1 3 18 - 7 16
6.
Твенте
 Заявка 9 4 3 2 16 - 9 15
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 9 4 1 4 11 - 15 13
8.
Виллем II
 Заявка 9 3 3 3 11 - 9 12
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 9 2 5 2 11 - 11 11
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 9 3 1 5 10 - 9 10
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
Гронинген
 Заявка 9 2 3 4 11 - 12 9
14.
Хераклес
 Заявка 9 2 3 4 10 - 17 9
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
16.
Херенвен
 Заявка 9 2 2 5 10 - 20 8
17.
Алмере Сити
 Заявка 9 0 3 6 4 - 21 3
18.
Валвейк
 Заявка 9 0 1 8 7 - 24 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
Аякс
 Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
4.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
5.
Херенвен
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
7.
Фейеноорд
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
8.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
9.
Виллем II
 Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
10.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
11.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 2 0 2 12 - 5 6
12.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 2 0 2 5 - 6 6
14.
Гронинген
 Заявка 5 1 2 2 6 - 5 5
15.
Хераклес
 Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
17.
Валвейк
 Заявка 5 0 1 4 4 - 11 1
18.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 17 - 4 15
2.
Утрехт
 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 3 1 1 6 - 2 10
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 2 3 0 14 - 6 9
5.
Аякс
 Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Твенте
 Заявка 5 2 1 2 11 - 7 7
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
9.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
11.
Гронинген
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хераклес
 Заявка 4 1 1 2 3 - 8 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Алмере Сити
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 5 0 0 5 2 - 17 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 8 (2)
ПСВ Де Йонг Люк 5 (4)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
Спарта Роттердам Эрдхёйзен Майк 1 3
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Пеерсман Марвин 1 2
Фортуна Ситтард Гут Родриго 1 2
АЗ Алкмаар Мёллер Вольфе Давид 1 2
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