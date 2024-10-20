Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

47' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Схредерс Йорг навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Ромени Оле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Гронинген

38' Катлайн Йоанн не смог попасть в створ ударом издали

38' Ромени Оле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Удар от ворот произведет Гронинген

37' Ааронсон Пакстен из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

37' Ромени Оле навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Удар от ворот произведет Утрехт

35' Хове Йохан не смог попасть в створ ударом издали

35' Схредерс Йорг навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Удар от ворот произведет Гронинген

29' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Гронинген

28' Эль-Каруани Суфьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

27' Удар от ворот произведет Утрехт

26' Оооо... вот это был удар! Схредерс Йорг должен был забить с этой позиции.

26' Схредерс Йорг оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

26' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Браувер Микаэль взял и забрал мяч на выходе

24' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Команда Утрехт забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

20' Г О О О О Л - Катлайн Йоанн забивает с правой ноги!

19' Ромени Оле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Хорошую попытку сделал Схредерс Йорг . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Утрехт

12' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Ааронсон Пакстен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Финн Стам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Утрехт

7' Удар от ворот произведет Утрехт

7' Wouter Prins оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Катлайн Йоанн пробует нанести удар издали, но Хидде Юрьюс держит все под контролем

4' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гронинген начинает с центра поля