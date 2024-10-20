Тур: 9. Стадион: Евроборг. Главный судья: Гозубуик Сердар
0'
10' Желтая карточкаАаронсон Пакстен
0:1
20' ГолКатлайн Йоанн
68' Желтая карточкаОгайо Ноа
69' Желтая карточкаПеерсман Марвин
89' Желтая карточкаЭль-Каруани Суфьян
90' Желтая карточкаВассен Этьенн
90' Желтая карточкаРодригес Мигель
90'+4
Ход матча
10'
20'
0:1
63'
68'
69'
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
509 Количество передач 371
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
21
Юрьюс
Хидде
22
Finn
Stam
27
Мендес
Руи
24
Виргевер
Ник
77
Ромени
Оле
- Основной состав
-
21 Юрьюс ХиддеВратарь
-
22 Finn StamЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мендес РуиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Барон ДиркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Остинг ТейсНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Де Графф ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Огайо НоаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Гронинген
Утрехт
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
64.7%
70.6%
11 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.5%
23.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
26 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
19.2%
80.8%
0 побед 5 ничьих 21 победа
43 матча
27.9%
25.6%
46.5%
12 побед 11 ничьих 20 побед
Первый тайм
25.6%
58.1%
16.3%
11 побед 25 ничьих 7 побед
Второй тайм
30.2%
20.9%
48.9%
13 побед 9 ничьих 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
33
Голов в среднем за матч
1.16
1.38
Среднее время на гол
77
65
Всего голов
38
20
Голов в среднем за матч
1.58
1.05
Среднее время на гол
56
85
Всего голов
60
53
Голов в среднем за матч
1.4
1.23
Тотал матчей
2.5
39
Больше 91%
Меньше 9%
4
27
Больше 63%
Меньше 37%
16
19
Больше 44%
Меньше 56%
24
15
Больше 35%
Меньше 65%
28
7
Больше 16%
Меньше 84%
36
4
Больше 9%
Меньше 91%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
42
Среднее время на гол
64
73
Бомбардиры внутри турнира
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схредерс Йорг
|3
|0.33
|Бакуна Леандро
|2 (1)
|0.22
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0.22
|Мендес Руи
|1
|0.11
|Валенте Лусиано
|1
|0.11
|Ван Берген Том
|1
|0.11
|Ренте Марко
|1
|0.11
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|Пелюпесси Йоей
|0
|0
|Finn Stam
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огайо Ноа
|3 (1)
|0.38
|Ааронсон Пакстен
|2
|0.25
|Ромени Оле
|2
|0.25
|Катлайн Йоанн
|2
|0.25
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.13
|Боздоган Джан
|1
|0.13
|Виргевер Ник
|1
|0.13
|Мин Давид
|1
|0.13
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
|Родригес Мигель
|0
|0
|Фрауло Оскар
|0
|0
Карточки
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеерсман Марвин
|2
|1
|Бакуна Леандро
|3
|0
|Finn Stam
|3
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Ресинк Стейе
|2
|0
|Валенте Лусиано
|2
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|0
|1
|Мендес Руи
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Блокзайл Тиймен
|1
|0
|Ван Берген Том
|1
|0
|Схредерс Йорг
|1
|0
|Wouter Prins
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Каруани Суфьян
|3
|0
|Огайо Ноа
|3
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Ааронсон Пакстен
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Фрауло Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Гронинген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Утрехт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Гронинген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Утрехт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
7
Гронинген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
40%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
29%
3
43%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
14%
76-90
Забито
12
13
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
3
25%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
2
17%
2
15%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
15%
76-90
Пропущено
11
10
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
18%
3
30%
1-15
2
18%
2
20%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Гронинген
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Гронинген - Викинг 0:0 Аякс - Гронинген 3:1 Гронинген - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Гронинген 2:1
Гронинген - Фейеноорд 2:2 Алмере Сити - Гронинген 1:1 Гронинген - АЗ Алкмаар 0:0 Валвейк - Гронинген 1:2 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Гронинген - Хераклес 2:0 Гронинген - Ламия 4:1 Гронинген - Эммен 3:2 Гронинген - Рот-Вайсс Эрфурт 1:0 Гронинген - Дендер 4:4 АСВБ Блайхам - Гронинген 0:15 АСВБ Блейхам - Гронинген 0:15 ГОМОС Норг - Гронинген 0:9 Гронинген - Гомос 9:0 Гронинген - Рода 2:0 Телстар - Гронинген 1:1
Утрехт
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Утрехт - Валвейк 3:2 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Виллем II 3:2 Утрехт - Твенте 2:1
НАК Бреда - Утрехт 1:2 Херенвен - Утрехт 1:1 Утрехт - ПЕК Зволле 1:0 Утрехт - Венеция 1:2 Утрехт - Ланс 4:5 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Утрехт - Аль-Райян 4:1 Утрехт - Силькеборг 2:2 Утрехт - УСВ Элинвейк 4:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Утрехт - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 3:3 Утрехт - Спарта Роттердам 0:1 Утрехт - Витесс 1:0 Валвейк - Утрехт 2:2 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 2:1
Результаты матчей
Гронинген
Утрехт
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
3:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
3:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Гронинген
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
31
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
36
53
18
26
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|9
|0
|0
|29 - 6
|27
|2.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|15 - 8
|22
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 7
|16
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|18 - 7
|16
|6.
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|16 - 9
|15
|7.
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 15
|13
|8.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 9
|12
|9.
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 11
|11
|11.
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 9
|10
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|11 - 12
|9
|14.
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 17
|9
|15.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|16.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 20
|8
|17.
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|4 - 21
|3
|18.
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|7 - 24
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|7.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|12 - 5
|6
|12.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 5
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 11
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|17 - 4
|15
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|14 - 6
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|9.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|2 - 17
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (2)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|5 (4)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|Спарта Роттердам
|Эрдхёйзен Майк
|1 3
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Пеерсман Марвин
|1 2
|Фортуна Ситтард
|Гут Родриго
|1 2
|АЗ Алкмаар
|Мёллер Вольфе Давид
|1 2