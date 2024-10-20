Тур: 12. Стадион: Люнгбю. Главный судья: Кехлет Якоб
Ход матча
42'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
236 Количество передач 210
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
32
Сторк
Янник
20
Классен
Леон
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Классен ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Виборг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.92
Среднее время на гол
96
98
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Среднее время на гол
56
74
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
73
83
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.17
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.08
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.08
|Классен Леон
|1
|0.08
|Винтер Каспер
|1
|0.08
|Санграв Лаудж
|1
|0.08
|Michael Opoku
|1
|0.08
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|4
|0.33
|Jakob Nielsen
|4
|0.33
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.25
|Sergio Andrade
|2
|0.17
|Вестергорд Магнус
|2
|0.17
|Anosike Ementa
|2
|0.17
|Жуниор Ренато
|1
|0.08
|Аниембе Даниэль
|1
|0.08
|Радич Стипе
|1
|0.08
|Бюрги Николас
|1
|0.08
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.08
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|3
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Классен Леон
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Morten Karlsen
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гроннинг Йеппе
|4
|0
|Вестергорд Магнус
|3
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Сёндергаард Мадс
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
8
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
5
42%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
6
27%
31-45
1
13%
6
27%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
2
9%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
29%
3
14%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
7
33%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1
Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2
Результаты матчей
Люнгбю
Виборг
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
110
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|3.
|11
|5
|5
|1
|25 - 11
|20
|4.
|11
|5
|4
|2
|23 - 17
|19
|5.
|11
|5
|3
|3
|24 - 19
|18
|6.
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|0:0
|12
|3
|7
|2
|17 - 16
|16
|8.
|0:0
|12
|4
|2
|6
|12 - 22
|14
|9.
|0:0
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|10.
|0:0
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|11.
|11
|2
|2
|7
|10 - 24
|8
|12.
|12
|0
|1
|11
|10 - 31
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|4.
|6
|3
|3
|0
|14 - 7
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|7 - 10
|10
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|2.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|6.
|0:0
|6
|1
|5
|0
|9 - 8
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4
|Брондбю
|Лауритсен Расмус
|1 2