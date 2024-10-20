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  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Люнгбю
0:0
Второй тайм: 46'
Виборг
0'
42' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе

Ход матча

42'
 
Гроннинг Йеппе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 236 Количество передач 210
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Люнгбю
Ничья
Виборг
3.30
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3.60
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2.17
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Все Коэффициенты
32
Сторк
Янник
4
Baptiste
Rolland
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
15
Michael
Opoku
17
Амон
Джонатан
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
4
Бюрги
Николас
2
Несберг
Иван
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
17
Charly
Horneman
14
Anosike
Ementa
10
Йенсен
Исак
Люнгбю
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Виборг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:0
СД
3:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:1
СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.92

Среднее время на гол

96
98

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Среднее время на гол

56
74

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.23
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

73
83

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.17
Гюткьяер Фредерик 1 0.08
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.08
Классен Леон 1 0.08
Винтер Каспер 1 0.08
Санграв Лаудж 1 0.08
Michael Opoku 1 0.08
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 4 0.33
Jakob Nielsen 4 0.33
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.25
Sergio Andrade 2 0.17
Вестергорд Магнус 2 0.17
Anosike Ementa 2 0.17
Жуниор Ренато 1 0.08
Аниембе Даниэль 1 0.08
Радич Стипе 1 0.08
Бюрги Николас 1 0.08
Srdjan Kuzmic 1 0.08
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 3 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Классен Леон 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Варминг Магнус 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гроннинг Йеппе 4 0
Вестергорд Магнус 3 0
Жуниор Ренато 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Сёндергаард Мадс 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
8
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
9% (1)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
5
42%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
4 Не забивали 0
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
6
27%
31-45
1
13%
6
27%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
2
9%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
29%
3
14%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
7
33%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1
Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2

Результаты матчей

Люнгбю
Виборг

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
1
10
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
4.
Силькеборг
 11 5 4 2 23 - 17 19
5.
Норшелланн
 11 5 3 3 24 - 19 18
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 0:0 12 3 7 2 17 - 16 16
8.
Ольборг
 0:0 12 4 2 6 12 - 22 14
9.
Виборг
 0:0 12 3 5 4 22 - 21 14
10.
Люнгбю
 0:0 12 1 6 5 8 - 14 9
11.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 6 3 3 0 14 - 7 12
5.
Силькеборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 0:0 6 3 1 2 7 - 10 10
8.
Виборг
 0:0 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 0:0 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Люнгбю
 0:0 7 1 3 3 4 - 8 6
11.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
3.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
4.
Силькеборг
 5 2 2 1 9 - 6 8
5.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
6.
Раннерс
 0:0 6 1 5 0 9 - 8 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 0:0 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 0:0 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 0:0 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ольборг Kasper Davidsen 5
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Виборг Гроннинг Йеппе 4
Вайле Ювара Муса 4
Брондбю Лауритсен Расмус 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Люнгбю контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Обе команды достойно сыграли в первом тайме
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Люнгбю: 53%, Виборг: 47%.
  • 47'
    Несберг Иван из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 47'
    Классен Леон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 46'
    Хедваль Оскар из команды Виборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 46'
    Классен Леон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 45'
    Контроль мяча: Люнгбю: 53%, Виборг: 47%.
  • 45'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 45'
    Удар от ворот произведет Виборг
  • 44'
    Шанс! Michael Opoku из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
  • 44'
    Baptiste Rolland из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 44'
    Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Люнгбю
    Ничья
    Виборг
    3.30
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    3.60
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    2.17
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