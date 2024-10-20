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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 4425 Главный судья: Кехлет Якоб
Люнгбю
0:0
Конец матча
Виборг
0'
42' Желтая карточка
Гроннинг Йеппе
55' Желтая карточка
Baptiste Rolland
66' Желтая карточка
Сёндергаард Мадс
84' Желтая карточка
Винтер Каспер
84' Желтая карточка
Вестергорд Магнус
86' Вторая желтая карточка
Вестергорд Магнус
90' Желтая карточка
Лиссенс Лукас
90'+7

Ход матча

42'
 
Гроннинг Йеппе
55'
Baptiste Rolland
 
60'
 
Сёндергаард Мадс
Гроннинг Йеппе
60'
 
Ибрагим Саид
Charly Horneman
66'
 
Сёндергаард Мадс
69'
Грегор Паскаль
Baptiste Rolland
 
69'
Гюткьяер Фредерик
Амон Джонатан
 
74'
 
Лонвейк Джастин
Thomas Joergensen
74'
 
Бундгаард Оливер
Мбом Жан-Мануэль
78'
Варминг Магнус
Michael Opoku
 
84'
Винтер Каспер
 
84'
 
Вестергорд Магнус
84'
 
Жуниор Ренато
Йенсен Исак
86'
 
Вестергорд Магнус
90'
Абубакари Малик
Винтер Каспер
 
90'
Ромер Марсель
Магнуссон Сайвар-Атли
 
90'
Лиссенс Лукас
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 443 Количество передач 408
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

32
Сторк
Янник
4
Baptiste
Rolland
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
13
Винтер
Каспер
14
Санграв
Лаудж
20
Классен
Леон
21
Магнуссон
Сайвар-Атли
15
Michael
Opoku
17
Амон
Джонатан
16
Хедваль
Оскар
18
Мбом
Жан-Мануэль
4
Бюрги
Николас
2
Несберг
Иван
24
Аниембе
Даниэль
12
Thomas
Joergensen
13
Гроннинг
Йеппе
28
Вестергорд
Магнус
17
Charly
Horneman
14
Anosike
Ementa
10
Йенсен
Исак
Люнгбю
3-4-3
Виборг
4-3-3

История личных встреч

Люнгбю
Виборг

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

СД
1:0
СД
3:1
СД
2:1
СД
2:0
СД
2:2
СД
1:1
СД
2:1
ПД
1:4
ПД
0:1
ПД
0:5
СД
1:0
СД
0:1
ПД
1:1
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
2:0
К
1:0
ПД
2:0
ПД
0:2
ПД
2:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:1
ПД
3:2
СЛ
3:2
СЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

0.93
0.92

Среднее время на гол

96
98

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.58
1.21

Среднее время на гол

56
74

Всего голов

32
28

Голов в среднем за матч

1.23
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22

Среднее время на гол

73
83

Бомбардиры внутри турнира

Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Амон Джонатан 2 0.17
Гюткьяер Фредерик 1 0.08
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.08
Классен Леон 1 0.08
Винтер Каспер 1 0.08
Санграв Лаудж 1 0.08
Michael Opoku 1 0.08
Йенсен Магнус 0 0
Tobias Storm 0 0
Виборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Исак 4 0.33
Jakob Nielsen 4 0.33
Гроннинг Йеппе 3 (2) 0.25
Sergio Andrade 2 0.17
Вестергорд Магнус 2 0.17
Anosike Ementa 2 0.17
Жуниор Ренато 1 0.08
Аниембе Даниэль 1 0.08
Радич Стипе 1 0.08
Бюрги Николас 1 0.08
Srdjan Kuzmic 1 0.08
Мбом Жан-Мануэль 0 0
Charly Horneman 0 0
Thomas Joergensen 0 0

Карточки

Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Винтер Каспер 4 0
Грегор Паскаль 2 0
Гюткьяер Фредерик 2 0
Классен Леон 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Morten Karlsen 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ромер Марсель 1 0
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0
Варминг Магнус 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Абубакари Малик 1 0
William Kumado 1 0
Baptiste Rolland 1 0
Виборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вестергорд Магнус 4 1
Гроннинг Йеппе 4 0
Жуниор Ренато 3 0
Лонвейк Джастин 2 0
Бюрги Николас 2 0
Сёндергаард Мадс 2 0
Аниембе Даниэль 1 0
Хедваль Оскар 1 0
Радич Стипе 1 0
Якобс Ями 1 0
Sergio Andrade 1 0
Jakob Nielsen 1 0

Результаты матчей

Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
7
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
8
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
5
42%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
1
8%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

4
10
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90

Забито

8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
6
27%
31-45
1
13%
6
27%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
2
9%
76-90

Пропущено

14
21
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
29%
3
14%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
7
33%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1
Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2

Результаты матчей

Люнгбю
Виборг

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Люнгбю
Виборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
1
11
1.5
6
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
Силькеборг
 1:0 12 6 4 2 24 - 17 22
4.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
5.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
6.
Норшелланн
 0:1 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 12 4 1 7 12 - 24 13
10.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
11.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 0:1 7 3 3 1 14 - 8 12
5.
Силькеборг
 1:0 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
11.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
3.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
4.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
7.
Норшелланн
 0:1 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Ольборг Kasper Davidsen 5
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Виборг Гроннинг Йеппе 4
Вайле Ювара Муса 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4425 болельщиков
  • 97'
    Ничья - справедливый итог этого скучного матча
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Люнгбю: 52%, Виборг: 48%.
  • 97'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Люнгбю пытается что-то создать.
  • 96'
    Йенсен Магнус выиграл воздушное противоборство у Аносике Эмента.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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