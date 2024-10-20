Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Сёндергаард Мадс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

89' Жуниор Ренато выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Удар от ворот произведет Виборг

87' Классен Леон решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

86' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Удар от ворот произведет Люнгбю

84' Вестергорд Магнус получил желтую карточку от судьи

84' Винтер Каспер получил желтую карточку от судьи

84' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

77' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Люнгбю

75' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Тактическая замена. Мбом Жан-Мануэль уходит с поля и его заменяет Оливер Бундгар Кристенсен

73' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Удар от ворот произведет Люнгбю

72' Матч возобновлен

71' Сторк Янник на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

70' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Сёндергаард Мадс получил желтую карточку от судьи

66' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Сторк Янник взял и забрал мяч на выходе

63' Игрок из команды Виборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Сёндергаард Мадс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Виборг совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Винтер Каспер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Baptiste Rolland получил желтую карточку от судьи

55' Удар от ворот произведет Виборг

55' Амон Джонатан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

54' William Kumado из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Удар от ворот произведет Люнгбю

53' Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Люнгбю

53' Charly Horneman не смог попасть в створ ударом издали

53' Йенсен Исак навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Хорошую попытку сделал Аносике Эмента . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Мбом Жан-Мануэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Йенсен Исак навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Виборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Удар от ворот произведет Виборг

50' Удар от ворот произведет Люнгбю

49' Виборг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Хедваль Оскар взял и забрал мяч на выходе