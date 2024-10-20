Тур: 12. Стадион: Люнгбю. Зрители: 4425 Главный судья: Кехлет Якоб
0'
42' Желтая карточкаГроннинг Йеппе
55' Желтая карточкаBaptiste Rolland
66' Желтая карточкаСёндергаард Мадс
84' Желтая карточкаВинтер Каспер
84' Желтая карточкаВестергорд Магнус
86' Вторая желтая карточкаВестергорд Магнус
90' Желтая карточкаЛиссенс Лукас
90'+7
Ход матча
42'
55'
66'
84'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
10 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 5
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
443 Количество передач 408
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
32
Сторк
Янник
20
Классен
Леон
10
Йенсен
Исак
- Основной состав
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Классен ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Мортен Карлсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Йенсен ИсакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Радич СтипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Якоб Поулсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Люнгбю
Виборг
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
40%
7 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
30.8%
15.4%
53.8%
8 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
23.1%
50%
26.9%
6 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.9%
26.9%
46.2%
7 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
0.93
0.92
Среднее время на гол
96
98
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.58
1.21
Среднее время на гол
56
74
Всего голов
32
28
Голов в среднем за матч
1.23
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
Среднее время на гол
73
83
Бомбардиры внутри турнира
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Амон Джонатан
|2
|0.17
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0.08
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.08
|Классен Леон
|1
|0.08
|Винтер Каспер
|1
|0.08
|Санграв Лаудж
|1
|0.08
|Michael Opoku
|1
|0.08
|Йенсен Магнус
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Виборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Исак
|4
|0.33
|Jakob Nielsen
|4
|0.33
|Гроннинг Йеппе
|3 (2)
|0.25
|Sergio Andrade
|2
|0.17
|Вестергорд Магнус
|2
|0.17
|Anosike Ementa
|2
|0.17
|Жуниор Ренато
|1
|0.08
|Аниембе Даниэль
|1
|0.08
|Радич Стипе
|1
|0.08
|Бюрги Николас
|1
|0.08
|Srdjan Kuzmic
|1
|0.08
|Мбом Жан-Мануэль
|0
|0
|Charly Horneman
|0
|0
|Thomas Joergensen
|0
|0
Карточки
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Винтер Каспер
|4
|0
|Грегор Паскаль
|2
|0
|Гюткьяер Фредерик
|2
|0
|Классен Леон
|2
|0
|Хамалайнен Брайан
|1
|0
|Morten Karlsen
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ромер Марсель
|1
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0
|Варминг Магнус
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Абубакари Малик
|1
|0
|William Kumado
|1
|0
|Baptiste Rolland
|1
|0
Виборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вестергорд Магнус
|4
|1
|Гроннинг Йеппе
|4
|0
|Жуниор Ренато
|3
|0
|Лонвейк Джастин
|2
|0
|Бюрги Николас
|2
|0
|Сёндергаард Мадс
|2
|0
|Аниембе Даниэль
|1
|0
|Хедваль Оскар
|1
|0
|Радич Стипе
|1
|0
|Якобс Ями
|1
|0
|Sergio Andrade
|1
|0
|Jakob Nielsen
|1
|0
Результаты матчей
Люнгбю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Виборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
7
Люнгбю
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Виборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
8
Люнгбю
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Виборг
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
4
12
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
25%
5
42%
46-60
1
25%
3
25%
61-75
1
25%
1
8%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
25%
2
17%
1-15
3
38%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
4
10
2 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
2
20%
1-15
1
25%
2
20%
16-30
1
25%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
33%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
3
33%
76-90
Забито
8
22
3 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 7
5 Не забивали 1
0
0%
2
9%
1-15
2
25%
3
14%
16-30
1
13%
6
27%
31-45
1
13%
6
27%
46-60
3
38%
3
14%
61-75
1
13%
2
9%
76-90
Пропущено
14
21
9 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
4
29%
3
14%
1-15
3
21%
2
10%
16-30
2
14%
7
33%
31-45
1
7%
1
5%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Люнгбю
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Раннерс - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Силькеборг 2:2 Люнгбю - АГФ Орхус 0:0 Ольборг - Люнгбю 2:1
Фрем - Люнгбю 4:1 Люнгбю - Вайле 1:0 Виборг - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Брондбю 0:2 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Люнгбю - Копенгаген 0:2 Люнгбю - Ландскруна 4:0 Люнгбю - Хиллерёд 0:3 Люнгбю - Видовре 0:4 Люнгбю - Мальмё 0:2 Видовре - Люнгбю 0:0 Люнгбю - Виборг 3:1 Вайле - Люнгбю 1:0 Оденсе - Люнгбю 1:2
Виборг
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Виборг - АГФ Орхус 1:1 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидделфарт - Виборг 2:2 Виборг - Норшелланн 3:2
Вайле - Виборг 0:5 Хорсенс - Виборг 0:4 Сённерйюск - Виборг 2:2 Виборг - Люнгбю 1:0 Копенгаген - Виборг 1:1 Виборг - Ольборг 2:3 Силькеборг - Виборг 3:2 Раннерс - Виборг 3:1 Виборг - Брондбю 3:3 Виборг - Арка Гдыня 2:0 Виборг - Раннерс 3:1 Виборг - Хёугесунн 0:1 Виборг - Оденсе 2:1 Люнгбю - Виборг 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Виборг - Вайле 1:2
Результаты матчей
Люнгбю
Виборг
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Люнгбю
Виборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
16
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
111
66
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|22 - 13
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|3.
|1:0
|12
|6
|4
|2
|24 - 17
|22
|4.
|11
|5
|5
|1
|25 - 11
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|6.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|24 - 20
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|12 - 24
|13
|10.
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|11.
|11
|2
|2
|7
|10 - 24
|8
|12.
|12
|0
|1
|11
|10 - 31
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|4.
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 8
|12
|5.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 9
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|7.
|0:1
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|4
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4