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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
Норшелланн
0:1
Первый тайм: 36'
Силькеборг
0'
0:1
3' Гол
Андерсен Йеппе

Ход матча

3'
0:1
Андерсен Йеппе
(Бакиз Юнес)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Силькеборг
1.56
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5.00
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6.50
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
16
Бринк
Марк
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Эгели
Синдре
Валле
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
Норшелланн
4-3-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Силькеборг

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СД
4:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

2.63
1.8

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

67
43

Голов в среднем за матч

2.16
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

41
64

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 5 0.42
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.42
Беньямин Нюгрен 5 0.42
Хардер Конрад 2 0.17
Тверсков Йеппе 1 0.08
Хэй Лукас 1 0.08
Доржелес Марио 1 0.08
Анкерсен Петер 1 0.08
Антман Оливер 1 0.08
Хансен Мадс 1 0.08
Илоски Милан 1 0.08
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 8 (2) 0.67
Бакиз Юнес 5 0.42
Андерсен Йеппе 3 0.25
Сонне Оливер 2 0.17
Маттссон Пелле 1 0.08
Карлсен Фредрик 1 0.08
Оразов Рамазан 1 0.08
Редин Понтус 1 0.08
Пюндт Андреас 1 0.08
Alexander Illum Simmelhack 1 0.08
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 4 0
Свенссон Даниэль 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Хэй Лукас 2 0
Доржелес Марио 2 0
Хансен Киан 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Хогсберг Лукас 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Сонне Оливер 2 0
Бринк Марк 0 1
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Мадс Фройндлих 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
4
Норшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
13
Норшелланн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

14
9
12 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 6
3
21%
0
0%
1-15
7
50%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
14%
3
33%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
3
27%
4
29%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

25
23
19 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
0 Не забивали 0
6
24%
4
17%
1-15
9
36%
4
17%
16-30
4
16%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
1
4%
5
22%
61-75
5
20%
4
17%
76-90

Пропущено

18
17
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 9
3
17%
1
6%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
6
33%
2
12%
31-45
3
17%
4
24%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
3
17%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3

Результаты матчей

Норшелланн
Силькеборг

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
3:2
2 раза 18%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
2
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
1.5
Больше Меньше
7
4
4
7
2.5
4
7
2
9
3.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 11 7 3 1 22 - 13 24
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
Силькеборг
 1:0 12 6 4 2 24 - 17 22
4.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
5.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
6.
Норшелланн
 0:1 12 5 3 4 24 - 20 18
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 12 4 1 7 12 - 24 13
10.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
11.
Сённерйюск
 11 2 2 7 10 - 24 8
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
4.
Норшелланн
 0:1 7 3 3 1 14 - 8 12
5.
Силькеборг
 1:0 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
11.
Сённерйюск
 5 1 2 2 6 - 10 5
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 1:0 6 3 2 1 10 - 6 11
2.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
3.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
4.
Мидтьюлланн
 6 2 3 1 10 - 9 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
7.
Норшелланн
 0:1 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Ольборг Kasper Davidsen 5
Норшелланн Анкерсен Петер 4
Виборг Гроннинг Йеппе 4
Вайле Ювара Муса 4
Весь список
  • 32'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 31'
    Судья сигнализирует, что Пелле Мэттсон из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Эгели Синдре Валле
  • 31'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 30'
    Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Силькеборг: 35%.
  • 30'
    Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Ларсен
  • 29'
    Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 29'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 29'
    Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
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    • 28'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Хогсберг Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон
    • 27'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 26'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Бакиз Юнес из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
    • 26'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Силькеборг: 29%.
    • 25'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 23'
      Мадс Ларсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Адамсен Тонни
    • 22'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Теландер Расмус успешно блокирует удар.
    • 20'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 81%, Силькеборг: 19%.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 17'
      Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Адамсен Тонни из команды Силькеборг в офсайде
    • 15'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Силькеборг: 18%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Мадс Ларсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 12'
      Пелле Мэттсон наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Силькеборг: 18%.
    • 10'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 10'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 6'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Силькеборг: 24%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Ларсен Николай сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Бакиз Юнес сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Андерсен Йеппе забивает с правой ноги!
    • 3'
      Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 3'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Силькеборг
    1.56
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    5.00
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    6.50
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