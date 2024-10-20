Тур: 12. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Сундберг Якоб
1:1
Конец матча
0'
0:1
3' ГолАндерсен Йеппе
54' Желтая карточкаАнкерсен Петер
56' Желтая карточкаХансен Киан
67' Желтая карточкаТеландер Расмус
1:1
75' Гол в свои воротаСонне Оливер
90'+4
Ход матча
3'
0:1
54'
56'
67'
75'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
765 Количество передач 400
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
16
Бринк
Марк
20
Mads
Larsen
10
Бакиз
Юнес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бринк МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
-
11 Хансен МадсПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Илоски МиланНападающий
-
-
17 Levy Nene
-
-
-
Главный тренер: Jens Foensskov Olsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Бакиз ЮнесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Норшелланн
Силькеборг
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед
31 матч
61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
42
27
Голов в среднем за матч
2.63
1.8
Среднее время на гол
34
50
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
67
43
Голов в среднем за матч
2.16
1.39
Тотал матчей
2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
41
64
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгели Синдре Валле
|5
|0.42
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.42
|Беньямин Нюгрен
|5
|0.42
|Хардер Конрад
|2
|0.17
|Тверсков Йеппе
|1
|0.08
|Хэй Лукас
|1
|0.08
|Доржелес Марио
|1
|0.08
|Анкерсен Петер
|1
|0.08
|Антман Оливер
|1
|0.08
|Хансен Мадс
|1
|0.08
|Илоски Милан
|1
|0.08
|Вилладсен Оливер
|0
|0
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
|Хогсберг Лукас
|0
|0
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамсен Тонни
|8 (2)
|0.67
|Бакиз Юнес
|5
|0.42
|Андерсен Йеппе
|3
|0.25
|Сонне Оливер
|2
|0.17
|Маттссон Пелле
|1
|0.08
|Карлсен Фредрик
|1
|0.08
|Оразов Рамазан
|1
|0.08
|Редин Понтус
|1
|0.08
|Пюндт Андреас
|1
|0.08
|Alexander Illum Simmelhack
|1
|0.08
|Поульсен Андреас
|0
|0
|Клинг Андерс
|0
|0
|Гаммельбю Йенс-Мартин
|0
|0
|Mads Larsen
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Мадс Фройндлих
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анкерсен Петер
|5
|0
|Хансен Киан
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|2
|0
|Ингвартсен Маркус
|2
|0
|Хэй Лукас
|2
|0
|Доржелес Марио
|2
|0
|Тверсков Йеппе
|1
|0
|Антман Оливер
|1
|0
|Сертдемир Зидан
|1
|0
|Эгели Синдре Валле
|1
|0
|Хогсберг Лукас
|1
|0
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бакиз Юнес
|3
|0
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Поульсен Андреас
|2
|0
|Сонне Оливер
|2
|0
|Бринк Марк
|0
|1
|Теландер Расмус
|1
|0
|Маккоуотт Каллум
|1
|0
|Адамсен Тонни
|1
|0
|Ганшаш Педру
|1
|0
|Мадс Фройндлих
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
6
Норшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
5
13
Норшелланн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
9
19
Голы по времени матча
Забито
14
11
12 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
21%
1
9%
1-15
7
50%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90
Пропущено
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90
Забито
11
14
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
27%
4
29%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Пропущено
11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90
Забито
25
25
19 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
6
24%
5
20%
1-15
9
36%
4
16%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
4%
6
24%
61-75
5
20%
4
16%
76-90
Пропущено
20
17
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
3
15%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3
Результаты матчей
Норшелланн
Силькеборг
Точный счет
1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Силькеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
33
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
48
48
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|3.
|11
|5
|5
|1
|25 - 11
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|24 - 18
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|12 - 24
|13
|10.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 24
|9
|11.
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|12.
|12
|0
|1
|11
|10 - 31
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|3.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4