  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Сундберг Якоб
Норшелланн
1:1
Конец матча
Силькеборг
0'
0:1
3' Гол
Андерсен Йеппе
54' Желтая карточка
Анкерсен Петер
56' Желтая карточка
Хансен Киан
67' Желтая карточка
Теландер Расмус
1:1
75' Гол в свои ворота
Сонне Оливер
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Андерсен Йеппе
(Бакиз Юнес)
54'
Анкерсен Петер
 
56'
Хансен Киан
 
67'
 
Теландер Расмус
71'
 
Маккоуотт Каллум
Бакиз Юнес
74'
Илоски Милан
Хансен Киан
 
75'
Хэй Лукас
Беньямин Нюгрен
 
75'
Сонне Оливер
1:1
86'
Сертдемир Зидан
Бринк Марк
 
86'
Levy Nene
Ингвартсен Маркус
 
86'
 
Оразов Рамазан
Андерсен Йеппе

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 2
  • 765 Количество передач 400
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
2
Анкерсен
Петер
4
Хансен
Киан
24
Хогсберг
Лукас
5
Свенссон
Даниэль
8
Доржелес
Марио
6
Тверсков
Йеппе
16
Бринк
Марк
10
Беньямин
Нюгрен
7
Ингвартсен
Маркус
14
Эгели
Синдре
Валле
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
15
Теландер
Расмус
4
Ганшаш
Педру
3
Эстрём
Робин
20
Mads
Larsen
6
Маттссон
Пелле
33
Мадс
Фройндлих
8
Андерсен
Йеппе
23
Адамсен
Тонни
10
Бакиз
Юнес
Норшелланн
4-3-3
Силькеборг
4-3-3

История личных встреч

Норшелланн
Силькеборг

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 8 побед

31 матч

61.3%
16.1%
22.6%
19 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

38.7%
32.3%
29%
12 побед 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.6%
22.6%
25.8%
16 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

СД
4:1
СД
4:1
СД
0:1
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:1
СД
4:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
3:1
СД
2:4
СД
5:1
СД
2:2
СД
1:0
СД
2:2
СД
1:2
СД
2:2
СД
3:0
СД
6:1
С
2:1
СЛ
1:2
СЛ
2:1
СЛ
3:2
СЛ
1:0
СЛ
4:1
СЛ
1:4
К
1:3
СЛ
0:1
СЛ
3:0

Голы

Всего голов

42
27

Голов в среднем за матч

2.63
1.8

Среднее время на гол

34
50

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

67
43

Голов в среднем за матч

2.16
1.39

Тотал матчей

2.5
27
Больше 87%
Меньше 13%
4
23
Больше 74%
Меньше 26%
8
16
Больше 52%
Меньше 48%
15
9
Больше 29%
Меньше 71%
22
3
Больше 10%
Меньше 90%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

41
64

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгели Синдре Валле 5 0.42
Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.42
Беньямин Нюгрен 5 0.42
Хардер Конрад 2 0.17
Тверсков Йеппе 1 0.08
Хэй Лукас 1 0.08
Доржелес Марио 1 0.08
Анкерсен Петер 1 0.08
Антман Оливер 1 0.08
Хансен Мадс 1 0.08
Илоски Милан 1 0.08
Вилладсен Оливер 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Хогсберг Лукас 0 0
Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамсен Тонни 8 (2) 0.67
Бакиз Юнес 5 0.42
Андерсен Йеппе 3 0.25
Сонне Оливер 2 0.17
Маттссон Пелле 1 0.08
Карлсен Фредрик 1 0.08
Оразов Рамазан 1 0.08
Редин Понтус 1 0.08
Пюндт Андреас 1 0.08
Alexander Illum Simmelhack 1 0.08
Поульсен Андреас 0 0
Клинг Андерс 0 0
Гаммельбю Йенс-Мартин 0 0
Mads Larsen 0 0
Бринк Марк 0 0
Мадс Фройндлих 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анкерсен Петер 5 0
Хансен Киан 2 0
Свенссон Даниэль 2 0
Ингвартсен Маркус 2 0
Хэй Лукас 2 0
Доржелес Марио 2 0
Тверсков Йеппе 1 0
Антман Оливер 1 0
Сертдемир Зидан 1 0
Эгели Синдре Валле 1 0
Хогсберг Лукас 1 0
Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бакиз Юнес 3 0
Андерсен Йеппе 2 0
Поульсен Андреас 2 0
Сонне Оливер 2 0
Бринк Марк 0 1
Теландер Расмус 1 0
Маккоуотт Каллум 1 0
Адамсен Тонни 1 0
Ганшаш Педру 1 0
Мадс Фройндлих 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Силькеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
6
Норшелланн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Силькеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

5
13
Норшелланн
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Силькеборг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

9
19

Голы по времени матча

Забито

14
11
12 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
3
21%
1
9%
1-15
7
50%
2
18%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
2
14%
3
27%
76-90

Пропущено

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
3
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
2
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
2
33%
76-90

Забито

11
14
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
3
27%
4
29%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
9%
3
21%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Пропущено

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
1
9%
16-30
4
36%
2
18%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
3
27%
61-75
1
9%
2
18%
76-90

Забито

25
25
19 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 9
1 Не забивали 0
6
24%
5
20%
1-15
9
36%
4
16%
16-30
4
16%
3
12%
31-45
0
0%
3
12%
46-60
1
4%
6
24%
61-75
5
20%
4
16%
76-90

Пропущено

20
17
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 9
4
20%
1
6%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
6
30%
2
12%
31-45
3
15%
4
24%
46-60
3
15%
3
18%
61-75
3
15%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Норшелланн - Брондбю 4:1 Фремад Амагер - Норшелланн 0:5 Виборг - Норшелланн 3:2
Норшелланн - Раннерс 1:1 АГФ Орхус - Норшелланн 4:2 Норшелланн - Копенгаген 3:2 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Норшелланн - Люнгбю 1:1 Вайле - Норшелланн 0:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 Норшелланн - Ольборг 3:0 АЗ Алкмаар - Норшелланн 6:1 Раннерс - Норшелланн 2:3 Копенгаген - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Мидтьюлланн 3:3 Брондбю - Норшелланн 1:0 Норшелланн - Силькеборг 4:1 АГФ Орхус - Норшелланн 1:3 Норшелланн - Брондбю 1:1
Силькеборг
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Силькеборг - Копенгаген 2:2 Люнгбю - Силькеборг 2:2 ФК Роскилле - Силькеборг 1:3
Силькеборг - Брондбю 3:3 АГФ Орхус - Силькеборг 1:1 Оденсе - Силькеборг 0:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Вайле - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Раннерс - Силькеборг 0:2 Силькеборг - Гент 2:2 Силькеборг - Виборг 3:2 Силькеборг - Мольде 3:2 Ольборг - Силькеборг 2:1 Мольде - Силькеборг 3:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Силькеборг - Венсюссель 1:4 ПЕК Зволле - Силькеборг 1:3

Результаты матчей

Норшелланн
Силькеборг

Точный счет

1:1
3 раза 43%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
1
5 раз 42%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Силькеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
4
2.5
3
3
1
6
3.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
1
5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
1.5
Больше Меньше
7
5
4
8
2.5
4
8
2
10
3.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 12 7 4 1 22 - 13 25
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
4.
Силькеборг
 12 5 5 2 24 - 18 20
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 12 4 1 7 12 - 24 13
10.
Сённерйюск
 0:0 12 2 3 7 10 - 24 9
11.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
4.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
5.
Силькеборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 0:0 6 1 3 2 6 - 10 6
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Мидтьюлланн
 0:0 7 2 4 1 10 - 9 10
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 0:0 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
Виборг Гроннинг Йеппе 4
Вайле Ювара Муса 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Силькеборг: 36%.
  • 93'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
  • 93'
    Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 93'
    Ганшаш Педру ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 92'
    Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Ганшаш Педру ослабляет давление, выбив мяч.
  • 91'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
  • 90'
    Норшеланн пытается что-то создать.
  • 90'
    Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Силькеборг: 34%.
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    • 86'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 86'
      Тактическая замена. Андерсен Йеппе уходит с поля и его заменяет Оразов Рамазан
    • 86'
      Тактическая замена. Ингвартсен Маркус уходит с поля и его заменяет Levy Nene
    • 86'
      Тактическая замена. Бринк Марк уходит с поля и его заменяет Сертдемир Зидан
    • 85'
      Теландер Расмус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 85'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Силькеборг: 36%.
    • 84'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 83'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 83'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 83'
      Маккоуотт Каллум наказан за толчок Хогсберг Лукас
    • 82'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 82'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 82'
      Хорошую попытку сделал Андерсен Йеппе. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 82'
      Адамсен Тонни создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 82'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 81'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 81'
      Ингвартсен Маркус оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 80'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 80'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 79'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 79'
      Судья сигнализирует, что Андерсен Йеппе из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Хэй Лукас
    • 78'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 78'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 78'
      Илоски Милан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 77'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 76'
      ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
    • 76'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Норшеланн.
    • 75'
      Г О О О О Л - Сонне Оливер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 75'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 75'
      Тактическая замена. Беньямин Нюгрен уходит с поля и его заменяет Хэй Лукас
    • 74'
      Тактическая замена. Хансен Киан уходит с поля и его заменяет Илоски Милан
    • 74'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 73'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 73'
      Маккоуотт Каллум не смог попасть в створ ударом издали
    • 72'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 72'
      Сонне Оливер из команды Силькеборг в офсайде
    • 72'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 72'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 72'
      Мадс Фройндлих навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 71'
      Тактическая замена. Бакиз Юнес уходит с поля и его заменяет Маккоуотт Каллум
    • 71'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Силькеборг: 34%.
    • 71'
      Доржелес Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 70'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 70'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 69'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 69'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 69'
      Бакиз Юнес не смог попасть в створ ударом издали
    • 68'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 68'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн в офсайде
    • 67'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 67'
      Судье надоело, что Теландер Расмус тянет время и он наказал его горчичником
    • 66'
      Теландер Расмус задерживает мяч рукой
    • 66'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 66'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 65'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Силькеборг: 34%.
    • 65'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 65'
      Доржелес Марио наказан за толчок Бакиз Юнес
    • 64'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 64'
      Анкерсен Петер нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.
    • 64'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 64'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 64'
      Анкерсен Петер оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 64'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 63'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 62'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 62'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 62'
      Мадс Ларсен успешно блокирует удар.
    • 61'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 61'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 61'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 61'
      Контроль мяча: Норшеланн: 66%, Силькеборг: 34%.
    • 60'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 60'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 60'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 60'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 59'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 59'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 58'
      Хогсберг Лукас наказан за толчок Мадс Ларсен
    • 56'
      Хансен Киан получил желтую карточку от судьи
    • 56'
      Судья сигнализирует, что Хансен Киан из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Бакиз Юнес
    • 56'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Силькеборг: 31%.
    • 55'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 54'
      Хорошую попытку сделал Эгели Синдре Валле. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 54'
      Анкерсен Петер получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 54'
      Судья сигнализирует, что Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Ларсен Николай
    • 54'
      Анкерсен Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 54'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 53'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 52'
      Судья сигнализирует, что Хогсберг Лукас из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Андерсен Йеппе
    • 52'
      Хорошую попытку сделал Ингвартсен Маркус. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 52'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Эгели Синдре Валле оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 51'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 51'
      Бакиз Юнес нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 51'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 50'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 69%, Силькеборг: 31%.
    • 50'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 49'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 47'
      Бринк Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 47'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 47'
      Свенссон Даниэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Силькеборг: 32%.
    • 45'
      Судья сигнализирует, что Ганшаш Педру из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Тверсков Йеппе
    • 45'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 44'
      Эгели Синдре Валле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 44'
      Эстрём Робин из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 43'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 43'
      Шанс! Анкерсен Петер из команды Норшеланн пробил головой, но мимо
    • 42'
      Эгели Синдре Валле из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 42'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Хансен Андреас III из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Бакиз Юнес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Хансен Киан успешно блокирует удар.
    • 40'
      Эстрём Робин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 40'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 40'
      Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 39'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 38'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Мадс Ларсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 37'
      Ганшаш Педру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 37'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 36'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 36'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 68%, Силькеборг: 32%.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Ганшаш Педру из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Бринк Марк
    • 34'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 33'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 31'
      Судья сигнализирует, что Пелле Мэттсон из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Эгели Синдре Валле
    • 31'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Силькеборг: 35%.
    • 30'
      Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мадс Ларсен
    • 29'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 29'
      Хогсберг Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Хогсберг Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Тверсков Йеппе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон
    • 27'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 26'
      Беньямин Нюгрен из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 26'
      Бакиз Юнес из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.
    • 26'
      Хансен Киан из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 71%, Силькеборг: 29%.
    • 25'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 24'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 23'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 23'
      Мадс Ларсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 23'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 23'
      Тверсков Йеппе наказан за толчок Адамсен Тонни
    • 22'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 20'
      Теландер Расмус успешно блокирует удар.
    • 20'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 81%, Силькеборг: 19%.
    • 20'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Матч возобновлен
    • 19'
      Ингвартсен Маркус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 18'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 17'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 17'
      Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 15'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 15'
      Адамсен Тонни из команды Силькеборг в офсайде
    • 15'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Силькеборг: 18%.
    • 14'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 14'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 14'
      Мадс Ларсен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Силькеборг
    • 12'
      Пелле Мэттсон наказан за толчок Тверсков Йеппе
    • 11'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 82%, Силькеборг: 18%.
    • 10'
      Эстрём Робин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой слева.
    • 10'
      Ганшаш Педру из команды Силькеборг перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Судья сигнализирует, что Бринк Марк из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Пелле Мэттсон
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Хансен Андреас III взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 6'
      Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 76%, Силькеборг: 24%.
    • 5'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Команда Силькеборг забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Ларсен Николай сделал ключевой пас для гола!
    • 3'
      Бакиз Юнес сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Андерсен Йеппе забивает с правой ноги!
    • 3'
      Бакиз Юнес создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 3'
      Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Силькеборг пытается что-то создать.
    • 1'
      Мадс Ларсен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Где смотреть матч Норшелланн 1:1 Силькеборг онлайн

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