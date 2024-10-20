Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

19'

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.