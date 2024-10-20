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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Jonas Hansen
Сённерйюск
0:0
Первый тайм: 11'
Мидтьюлланн
0'
7' Желтая карточка
Mads Agger

Ход матча

7'
Mads Agger
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сённерйюск
Ничья
Мидтьюлланн
5.60
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5.90
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1.57
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Все Коэффициенты
16
Буск
Якоб
22
Оггесен
Андреас
12
Maxime
Soulas
4
Гретарссон
Даниэль
23
Дуру
Чидибуде
8
Lukas
Bjoerklund
7
Эмини
Сефер
6
Виндерслев
Расмус
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
24
Olti
Hyseni
16
Олафссон
Элиас-Рафн
6
Андерссон
Йоэль
4
Осман
Диао
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
20
Бисков
Вальдемар
5
Мартинес
Эмилиано
17
Аскилдсен
Кристоффер
58
Симсир
Араль
7
Франкулино
25
Кухта
Ян
Сённерйюск
4-3-3
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Сённерйюск
Мидтьюлланн

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
6 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 18 побед

45 матчей

28.9%
20%
51.1%
13 побед 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

13.3%
51.1%
35.6%
6 побед 23 ничьи 16 побед

Второй тайм

22.2%
37.8%
40%
10 побед 17 ничьих 18 побед

История матчей

СД
3:2
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
0:2
К
3:1
К
1:0
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
0:0
ТМК
2:1
СД
2:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
3:1
СД
1:0
СД
2:2
СД
3:2
СД
3:2
СД
1:2
СД
2:1
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:1
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:2
СД
1:0
СД
1:3
СД
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
СЛ
2:1
СЛ
2:1
СЛ
0:2
ТМС
1:0
СЛ
0:2
СЛ
0:0
СЛ
0:2
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
1:1
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

28
28

Голов в среднем за матч

1.27
1.22

Среднее время на гол

70
73

Всего голов

44
28

Голов в среднем за матч

1.91
1.27

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

72
56

Голов в среднем за матч

1.6
1.24

Тотал матчей

2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44

Среднее время на гол

56
72

Бомбардиры внутри турнира

Сённерйюск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камили Лирим 3 0.27
Mads Agger 3 0.27
Ингасон Кристаль-Мани 1 0.09
Хенде Марк-Даль 1 0.09
Jose Gallegos 1 0.09
Tobias Sommer 1 0.09
Оггесен Андреас 0 0
Виндерслев Расмус 0 0
Lukas Bjoerklund 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Франкулино 4 0.36
Серенсен Оливер 4 0.36
Симсир Араль 3 (1) 0.27
Букса Адам 3 0.27
Осман Диао 2 0.18
Брюнхильдсен Ола 2 0.18
Чилуфя Эдвард 1 0.09
Габриэль Адам 1 0.09
Андерссон Йоэль 1 0.09
Осорио Дарио 1 0.09
Мартинес Эмилиано 0 0
Кухта Ян 0 0

Карточки

Сённерйюск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lukas Bjoerklund 3 0
Оггесен Андреас 2 0
Гретарссон Даниэль 2 0
Ингасон Кристаль-Мани 2 0
Уилкинс Далтон 2 0
Симонсен Йеппе 1 0
Буск Якоб 1 0
Mohamed Cherif 1 0
Виндерслев Расмус 1 0
Maxime Soulas 1 0
Jose Gallegos 1 0
Эмини Сефер 1 0
Mads Agger 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Осман Диао 2 1
Мартинес Эмилиано 3 0
Осорио Дарио 1 1
Франкулино 2 0
Жуниньо 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Браво Педро 1 0
Кастильо Денил 1 0

Результаты матчей

Сённерйюск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5
Сённерйюск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

2
12
Сённерйюск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Мидтьюлланн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

14
2

Упущенные победы

6
17

Голы по времени матча

Забито

6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

14
4
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90

Забито

10
22
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
3
30%
3
14%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
10%
6
27%
76-90

Пропущено

24
13
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
3
23%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
6
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сённерйюск
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1
Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1

Результаты матчей

Сённерйюск
Мидтьюлланн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Сённерйюск
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
7
1.5
9
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 12 7 4 1 22 - 13 25
2.
Копенгаген
 12 7 3 2 24 - 14 24
3.
АГФ Орхус
 11 5 5 1 25 - 11 20
4.
Силькеборг
 12 5 5 2 24 - 18 20
5.
Норшелланн
 12 5 4 3 25 - 20 19
6.
Брондбю
 11 5 3 3 22 - 17 18
7.
Раннерс
 12 4 6 2 19 - 16 18
8.
Виборг
 12 3 5 4 22 - 21 14
9.
Ольборг
 12 4 1 7 12 - 24 13
10.
Сённерйюск
 0:0 12 2 3 7 10 - 24 9
11.
Люнгбю
 12 1 6 5 8 - 14 9
12.
Вайле
 12 0 1 11 10 - 31 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Копенгаген
 6 4 2 0 13 - 6 14
3.
Норшелланн
 7 3 4 0 15 - 8 13
4.
АГФ Орхус
 6 3 3 0 17 - 7 12
5.
Силькеборг
 6 3 2 1 14 - 11 11
6.
Брондбю
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
Ольборг
 6 3 0 3 7 - 12 9
8.
Виборг
 5 2 2 1 10 - 9 8
9.
Раннерс
 6 2 2 2 8 - 8 8
10.
Сённерйюск
 0:0 6 1 3 2 6 - 10 6
11.
Люнгбю
 7 1 3 3 4 - 8 6
12.
Вайле
 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 6 3 1 2 11 - 8 10
2.
Раннерс
 6 2 4 0 11 - 8 10
3.
Мидтьюлланн
 0:0 7 2 4 1 10 - 9 10
4.
Силькеборг
 6 2 3 1 10 - 7 9
5.
АГФ Орхус
 5 2 2 1 8 - 4 8
6.
Брондбю
 6 2 2 2 14 - 13 8
7.
Норшелланн
 5 2 0 3 10 - 12 6
8.
Виборг
 7 1 3 3 12 - 12 6
9.
Ольборг
 6 1 1 4 5 - 12 4
10.
Люнгбю
 5 0 3 2 4 - 6 3
11.
Сённерйюск
 0:0 6 1 0 5 4 - 14 3
12.
Вайле
 6 0 0 6 4 - 15 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Адамсен Тонни 8 (3)
Копенгаген Эльюнусси Мохамед 6 (4)
Брондбю Квистгарден Матиас 6 (4)
АГФ Орхус Бех Тобиас 6 (1)
Ольборг Mathias Zanka Jorgensen2 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Виборг Вестергорд Магнус 1 4
Норшелланн Анкерсен Петер 5
Ольборг Kasper Davidsen 5
Виборг Гроннинг Йеппе 4
Вайле Ювара Муса 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 2'
      Сённерйюск контролирует мяч.
    • 1'
      Франкулино из команды Мидтьюлланн в офсайде
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Мидтьюлланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 64% завершится победой Мидтьюлланн.
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      1.56 ПОСТАВИТЬ
    Лучшие коэффициенты
    Сённерйюск
    Ничья
    Мидтьюлланн
    5.60
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    5.90
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    1.57
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    Сённерйюск
    Мидтьюлланн
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