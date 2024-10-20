Тур: 12. Стадион: Сидбанк Парк. Главный судья: Jonas Hansen
0:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
7'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
74 Владение мячом, % 26
Владение мячом
16
Буск
Якоб
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
24
Olti
Hyseni
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
25
Кухта
Ян
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mads AggerНападающий
-
15 Камили ЛиримНападающий
-
24 Olti HyseniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Сённерйюск
Мидтьюлланн
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 18 побед
45 матчей
28.9%
20%
51.1%
13 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.3%
51.1%
35.6%
6 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
22.2%
37.8%
40%
10 побед 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.27
1.22
Среднее время на гол
70
73
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.91
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
72
56
Голов в среднем за матч
1.6
1.24
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|3
|0.27
|Mads Agger
|3
|0.27
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.09
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.09
|Jose Gallegos
|1
|0.09
|Tobias Sommer
|1
|0.09
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|4
|0.36
|Серенсен Оливер
|4
|0.36
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.27
|Букса Адам
|3
|0.27
|Осман Диао
|2
|0.18
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.18
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.09
|Габриэль Адам
|1
|0.09
|Андерссон Йоэль
|1
|0.09
|Осорио Дарио
|1
|0.09
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Mohamed Cherif
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
|Mads Agger
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Диао
|2
|1
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Осорио Дарио
|1
|1
|Франкулино
|2
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Сённерйюск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Мидтьюлланн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
12
Сённерйюск
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Мидтьюлланн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
14
2
Упущенные победы
6
17
Голы по времени матча
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
33%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
2
22%
1-15
3
30%
3
33%
16-30
1
10%
2
22%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
22%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
10
22
8 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
3
30%
3
14%
1-15
2
20%
1
5%
16-30
3
30%
5
23%
31-45
1
10%
3
14%
46-60
0
0%
4
18%
61-75
1
10%
6
27%
76-90
Пропущено
24
13
9 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
3
23%
1-15
4
17%
4
31%
16-30
3
13%
4
31%
31-45
5
21%
0
0%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
6
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1
Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1
Результаты матчей
Сённерйюск
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
2:0
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
2
6 раз 55%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
51
24
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
101
47
92
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|7
|4
|1
|22 - 13
|25
|2.
|12
|7
|3
|2
|24 - 14
|24
|3.
|11
|5
|5
|1
|25 - 11
|20
|4.
|12
|5
|5
|2
|24 - 18
|20
|5.
|12
|5
|4
|3
|25 - 20
|19
|6.
|11
|5
|3
|3
|22 - 17
|18
|7.
|12
|4
|6
|2
|19 - 16
|18
|8.
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|9.
|12
|4
|1
|7
|12 - 24
|13
|10.
|0:0
|12
|2
|3
|7
|10 - 24
|9
|11.
|12
|1
|6
|5
|8 - 14
|9
|12.
|12
|0
|1
|11
|10 - 31
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|13 - 6
|14
|3.
|7
|3
|4
|0
|15 - 8
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|17 - 7
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|14 - 11
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|6
|3
|0
|3
|7 - 12
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|10 - 9
|8
|9.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 10
|6
|11.
|7
|1
|3
|3
|4 - 8
|6
|12.
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|2.
|6
|2
|4
|0
|11 - 8
|10
|3.
|0:0
|7
|2
|4
|1
|10 - 9
|10
|4.
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|14 - 13
|8
|7.
|5
|2
|0
|3
|10 - 12
|6
|8.
|7
|1
|3
|3
|12 - 12
|6
|9.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|10.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|11.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|12.
|6
|0
|0
|6
|4 - 15
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|4
|Вайле
|Ювара Муса
|4