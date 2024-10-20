Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

93' Mohamed Cherif задерживает мяч рукой

93' Mohamed Cherif получил желтую карточку от судьи

92' Удар от ворот произведет Сённерйюск

91' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

90' Камили Лирим не смог попасть в створ ударом издали

87' Рефери не любит споров - именно за это Букса Адам сейчас получил желтую

87' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

86' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мидтьюлланн

85' Г О О О О Л - Соренсен Мадс Бек забивает с левой ноги!

84' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Матч возобновлен

83' Эмини Сефер получил легкую травму, и его заменил Mohamed Cherif.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Сённерйюск будет все-таки засчитан.

79' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сённерйюск

78' Г О О О О Л - Линг Александр забивает с правой ноги!

78' Эмини Сефер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Сённерйюск

77' Симсир Араль не смог попасть в створ ударом издали

76' Матч возобновлен

75' Виндерслев Расмус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

74' Осман Диао совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

74' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Удар от ворот произведет Мидтьюлланн

71' Эмини Сефер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Хорошую попытку сделал Симсир Араль . Удар в створ, но вратарь начеку

66' Соренсен Кристиан I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Кухта Ян . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Забив гол, Мидтьюлланн сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

63' Матч возобновлен

61' Дуру Чидибуде на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Франкулино выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Матч возобновлен

57' Буск Якоб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Удар от ворот произведет Сённерйюск

56' Симсир Араль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Симсир Араль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Осорио Дарио навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Франкулино нанес удар, но тот был заблокирован.

53' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Г О О О О Л - Камили Лирим забивает с правой ноги!

51' Оггесен Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

50' Удар от ворот произведет Сённерйюск

50' Франкулино оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Удар от ворот произведет Сённерйюск

48' Соренсен Мадс Бек создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Mads Agger навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Сённерйюск совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника