Тур: 12. Стадион: Сидбанк Парк. Зрители: 5211 Главный судья: Jonas Hansen
3:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаMads Agger
1:0
41' ГолКамили Лирим
2:0
51' ГолКамили Лирим
2:1
63' ГолКухта Ян
74' Желтая карточкаОсман Диао
3:1
78' ГолЛинг Александр
3:2
85' ГолСоренсен Мадс Бек
87' Желтая карточкаБукса Адам
90' Желтая карточкаMohamed Cherif
90'+10
Ход матча
6'
41'
1:0
51'
2:0
62'
63'
2:1
74'
78'
3:1
85'
87'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
6 Удары по воротам 9
-
5 Удары в створ 5
-
4 Угловые 10
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
433 Количество передач 440
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
16
Буск
Якоб
25
Mads
Agger
15
Камили
Лирим
24
Olti
Hyseni
55
Бак
Виктор
58
Симсир
Араль
25
Кухта
Ян
- Основной состав
-
16 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Mads AggerНападающий
-
15 Камили ЛиримНападающий
-
24 Olti HyseniНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Николов Иван
-
-
Главный тренер: Thomas Noergaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
-
25 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Букса АдамНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Сённерйюск
Мидтьюлланн
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
6 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 18 побед
45 матчей
28.9%
20%
51.1%
13 побед 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
13.3%
51.1%
35.6%
6 побед 23 ничьи 16 побед
Второй тайм
22.2%
37.8%
40%
10 побед 17 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
28
Голов в среднем за матч
1.27
1.22
Среднее время на гол
70
73
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.91
1.27
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
72
56
Голов в среднем за матч
1.6
1.24
Тотал матчей
2.5
43
Больше 96%
Меньше 4%
2
38
Больше 84%
Меньше 16%
7
24
Больше 53%
Меньше 47%
21
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
6
Больше 13%
Меньше 87%
39
2
Больше 4%
Меньше 96%
43
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
56
72
Бомбардиры внутри турнира
Сённерйюск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камили Лирим
|5
|0.42
|Mads Agger
|3
|0.25
|Ингасон Кристаль-Мани
|1
|0.08
|Хенде Марк-Даль
|1
|0.08
|Jose Gallegos
|1
|0.08
|Tobias Sommer
|1
|0.08
|Линг Александр
|1
|0.08
|Оггесен Андреас
|0
|0
|Виндерслев Расмус
|0
|0
|Lukas Bjoerklund
|0
|0
|Эмини Сефер
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Франкулино
|4
|0.33
|Серенсен Оливер
|4
|0.33
|Симсир Араль
|3 (1)
|0.25
|Букса Адам
|3
|0.25
|Осман Диао
|2
|0.17
|Брюнхильдсен Ола
|2
|0.17
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.08
|Габриэль Адам
|1
|0.08
|Андерссон Йоэль
|1
|0.08
|Кухта Ян
|1
|0.08
|Осорио Дарио
|1
|0.08
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.08
|Мартинес Эмилиано
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Гогорза Микель
|0
|0
Карточки
Сённерйюск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lukas Bjoerklund
|3
|0
|Оггесен Андреас
|2
|0
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|Mohamed Cherif
|2
|0
|Ингасон Кристаль-Мани
|2
|0
|Уилкинс Далтон
|2
|0
|Mads Agger
|2
|0
|Симонсен Йеппе
|1
|0
|Буск Якоб
|1
|0
|Виндерслев Расмус
|1
|0
|Maxime Soulas
|1
|0
|Jose Gallegos
|1
|0
|Эмини Сефер
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Осман Диао
|3
|1
|Мартинес Эмилиано
|3
|0
|Осорио Дарио
|1
|1
|Франкулино
|2
|0
|Букса Адам
|1
|0
|Жуниньо
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Браво Педро
|1
|0
|Кастильо Денил
|1
|0
Результаты матчей
Сённерйюск
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Мидтьюлланн
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Сённерйюск
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Мидтьюлланн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
2
12
Сённерйюск
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Мидтьюлланн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
16
2
Упущенные победы
6
19
Голы по времени матча
Забито
9
12
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
22%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
22%
4
33%
76-90
Пропущено
12
12
4 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
3
25%
3
25%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
2
17%
61-75
4
33%
1
8%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 7
1
25%
1
8%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
25%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 0
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
14%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
14%
2
50%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
3
21%
0
0%
76-90
Забито
13
24
9 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 1
3
23%
3
13%
1-15
2
15%
1
4%
16-30
4
31%
5
21%
31-45
2
15%
3
13%
46-60
0
0%
5
21%
61-75
2
15%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
26
16
9 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
2
8%
3
19%
1-15
4
15%
4
25%
16-30
3
12%
5
31%
31-45
5
19%
1
6%
46-60
5
19%
2
13%
61-75
7
27%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Сённерйюск
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Сённерйюск - Норшелланн 1:4 Ольборг - Сённерйюск 3:0 Ишой - Сённерйюск 2:3 Сённерйюск - Вайле 2:1
Брондбю - Сённерйюск 2:0 Солрод ФК - Сённерйюск 0:7 Сённерйюск - Виборг 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Раннерс - Сённерйюск 1:2 Сённерйюск - Копенгаген 0:2 АГФ Орхус - Сённерйюск 4:0 Сённерйюск - Люнгбю 1:1 Силькеборг - Сённерйюск 1:0 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Сённерйюск - Хобро 2:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 2:2 Сённерйюск - Колдинг 1:1 Хобро - Сённерйюск 2:2 Венсюссель - Сённерйюск 0:0
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Брондбю - Мидтьюлланн 2:0 Маккаби Тель-Авив - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Виборг 3:1 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1
Раннерс - Мидтьюлланн 2:2 Хиллерёд - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:3 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Мидтьюлланн - Сённерйюск 3:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Люнгбю - Мидтьюлланн 1:2 Ференцварош - Мидтьюлланн 1:1 Мидтьюлланн - Вайле 2:0 Мидтьюлланн - Ференцварош 2:0 Мидтьюлланн - Ольборг 2:0 Мидтьюлланн - УЭ Санта-Колома 1:0 Норшелланн - Мидтьюлланн 2:2 УЭ Санта-Колома - Мидтьюлланн 0:3 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 1:1
Результаты матчей
Сённерйюск
Мидтьюлланн
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
4 раза 57%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
7 раз 58%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сённерйюск
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
61
24
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
57
102
111
39
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Адамсен Тонни
|8 (3)
|Копенгаген
|Эльюнусси Мохамед
|6 (4)
|Брондбю
|Квистгарден Матиас
|6 (4)
|АГФ Орхус
|Бех Тобиас
|6 (1)
|Ольборг
|Mathias Zanka Jorgensen2
|6 (1)
|Виборг
|Вестергорд Магнус
|1 4
|Норшелланн
|Анкерсен Петер
|5
|Ольборг
|Kasper Davidsen
|5
|Мидтьюлланн
|Осман Диао
|1 3
|Виборг
|Гроннинг Йеппе
|4